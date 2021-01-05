Отели Архыза и Домбая востребованы туристами вопреки угрозе COVID-19

05 января 2021, 01:55

Гостиницы Карачаево-Черкесии заполнены, свободных номеров до 10 января практически нет, рассказали "Кавказскому узлу" сотрудники. Ограничения, введенные в связи с коронавирусом, соблюдаются лишь частично, сообщили отдыхающие.

Как писал "Кавказский узел", отельеры в Карачаево-Черкесии сообщили накануне новогодних праздников, что, несмотря на эпидемию и повышение цен, номера в отелях забронированы практически полностью с начала горнолыжного сезона. При этом, по словам представителей туристического бизнеса, Домбай и Архыз уступают по популярности среди туристов Сочи и Приэльбрусью.

Ранее власти Карачаево-Черкесии ужесточили требования по профилактике распространения COVID-19 на курортах - в точках проката, на канатной дороге, в отелях и т.д. В частности, была введена обязательная дезинфекция оборудования после каждого посетителя, масочный режим в кабинках канатной дороги, социальное дистанцирование при наличии технической возможности, говорится в указе Рашида Темрезова от 25 ноября, опубликованном на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии. 30 декабря после проверки на соблюдение противоэпидемических мер была закрыта на шесть суток спортивно-оздоровительная база "Домбай".

Гостиницы в Домбае и Архызе заполнены едва ли не до отказа, сообщили 4 января по телефону корреспонденту «Кавказского узла» сотрудники нескольких отелей. О том, что свободных номеров до 10 января практически нет, заявили, в частности, в домбайских отелях - «Гранд-отеле» (открыт в 2008 году, 72 номера, стоимость стандартного двухместного номера в праздничный период - 13 тысяч рублей за ночь, после 10 января стоимость должна снизиться в два раза), МТЦ «Горные вершины» (гостиница советской постройки, 102 номера, стоимость стандартного двухместного номера в праздничный период - 4500 рублей за ночь) и «Шато «Леопард»» (открыта в 2007 году, 22 номера, стоимость стандартного двухместного номера в праздничный период - восемь тысяч рублей за ночь). В архызских гостиничном комплексе «Романтика» (открыт в 2012 году, 117 номеров, стоимость стандартного двухместного номера в праздничный период - 12500 рублей за ночь) и горном приюте «Base Camp» (открылся в 2020 году, шесть домиков, рассчитанных на четыре человека каждый) также заявили об отсутствии свободных номеров. В расположенном в Архызе «FLORA boutique-hotel» (открыт в 2020 году, 33 номера, стоимость стандартного двухместного номера в праздничный период - 18 тысяч рублей за ночь) сообщили, что места забронированы чуть ли не до середины марта.

В большинстве отелей в стоимость проживания включены завтраки, wi-fi, бесплатная парковка для автомобилей и лыжехранилище.

При этом сотрудники отелей отметили, что случаи отказа от бронирования были, но они не приобрели массового характера, так что заполняемость гостиниц была обеспечена. Сотрудник архызского гостиничного комплекса рассказал, что отказы не были проблемой, так как освободившиеся номера были тут же "заняты очередниками".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" туристы рассказали, как в гостиницах обеспечиваются введенные в связи с эпидемией коронавируса требования. По словам Андрея из Москвы, которые отдыхал в Домбае, в общественных местах были расставлены санитайзеры. «Людям регулярно напоминают о необходимости носить маски. Но соблюдать социальную дистанцию не получается - на подъемник, например, и так стоят больше очереди. Маски также носят не все», - отметил он.

Ирина, супруга астронома из Архызской астрофизической обсерватории, отдыхающая в Архызе, также отметила, что лишь часть отдыхающих носят маски. «Кто-то носит маски, кто-то - балаклавы, кто-то ничего не носит. Понятно, что во время катания маски не носит никто. Власти, конечно, стараются обеспечить масочный режим. Всюду постоянно объявляют о необходимости ношения масок, есть санитайзеры в общественных пространствах. Но людей ведь много, к каждому же не приставишь надзирателя, чтобы тот говорил: «Надень маску, надень маску», - рассказала она.

О том, какие меры по борьбе с коронавирусом принимаются на курортах, корреспонденту «Кавказского узла» рассказала замглавы администрации Домбая Татьяна Курбанова. «Все в обязательном порядке носят маски в помещениях. В магазины без масок не пускают. В отелях проверяют температуру у постояльцев и сотрудников. Если заболевает кто-то из постояльцев, его увозит специально оборудованная машина скорой помощи. Номер полностью дезинфицируют и проветривают - весь отель же закрыть невозможно», - рассказала она.