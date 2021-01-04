Туристы без масок и социальной дистанции толпятся в очереди на подъемник в Приэльбрусье. 3 января 2021 года. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла".

04 января 2021, 21:24

Пандемия обернулась повышенным спросом на зимний отдых в Приэльбрусье

Гостиницы, базы отдыха и частный сектор в Приэльбрусье на новогодних каникулах заполнены туристами значительно сильнее, чем это бывало до пандемии коронавируса, рассказали работники сферы турбизнеса. Горнолыжники указали на подорожание сервисов курорта и назвали относительным соблюдение там антиковидных мер.

Как писал "Кавказский узел", закрытие российских границ из-за пандемии коронавируса увеличило привлекательность зимних курортов Северного Кавказа для россиян. Отельеры Кабардино-Балкарии сочли перспективным начало горнолыжного сезона в Приэльбрусье. 26 декабря там, помимо действующих, открылась новая горнолыжная трасса протяженностью 1,5 километра.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке «Кавказского узла» о курорте.

Небольшие отели в Приэльбрусье заполнены туристами

В Приэльбрусье в этом году туристов значительно больше, чем обычно. Заполнены гостиницы в Терсколе, базы отдыха, а также частный сектор, выяснила побывавшая в Приэльбрусье корреспондент «Кавказского узла». В гостиницах «Альпина», «Вершина», «Терскол», «Озон» 3 января не было ни одного свободного места.

Генеральный менеджер отеля «Терскол» Аниуар Гонгапшев сообщил, что отель, состоящий из 15 номеров различной категории и разной стоимости, полностью загружен. «На 4 января у нас нет ни одного свободного места. Отель полностью загружен. Рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению карантинных мер выполняем», - отметил он.

Менеджер гостиницы «Альпина» Анастасия рассказала о профилактических мерах в связи с пандемией. «Везде в гостинице расставлены дезинфекторы, туристам бесплатно раздаются маски и одноразовые антисептики. Для утилизации использованных масок установлена закрытая урна. В кафе столы расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга, нанесена разметка на ресепшене. Всем заселяющимся в отель проводится термометрия», - рассказала Анастасия.   

В гостинице, по ее словам, 46 мест, разброс цен - от 1900 до 4000 рублей за место, в стоимость входит завтрак. Цены  по сравнению с прошлым годом не менялись, указала Анастасия.

По ее словам, отель напрямую не участвует в программе туристического кешбэка, так как это «долго, сложно и непонятно», оформлением программы занимаются туроператоры. Но, по словам Анастасии, ей известно, что программой воспользовались многие туристы.

В России с августа 2020 года реализуется программа стимулирования отечественного туризма. Благодаря акции Ростуризма граждане могли вернуть часть потраченных денег на отдых в "низкий" сезон.  Второй этап программы стартовал в октябре 2020 года. Зарегистрировать тур можно было с 15 октября по 5 декабря, поехать в путешествие – до 10 января. Размер возврата денежных средств на карту национальной платежной системы «Мир»  (кэшбэк) составляет 20% от стоимости тура. Необходимые условия возврата денег приводятся в справке "Кавказского узла" "Кешбэк за отдых: как вернуть деньги за туры на Кавказ"

Регистрацией путешествий по программе кешбэка занимался в том числе национальный туроператор «Алеан». В колл-центре туроператора ответили, что в настоящее время они не могут точно сказать, сколько туристов, отправившихся в Приэльбрусье на эти новогодние каникулы, воспользовались программой. Такую информацию они смогут предоставить только после новогодних каникул.

Отель «Озон» на Чегете также заполнен туристами. Директор отеля Зоя Гулиева сообщила, что в отеле 20 мест, и все они заняты. В программе туристического кешбэка непосредственно отель не участвует.

«Стараемся выполнять все рекомендации Роспотребнадзора. Ношение масок внутри отеля – обязательно. Есть дезинфекторы. На ресепшене установлен рециркулятор воздуха (бактерицидная лампа)», - рассказала директор.

По ее словам, «сауна при гостинице функционирует по согласованию с Роспотребнадзором, ибо высокая температура уничтожает всякую инфекцию». Цены в гостинице, по словам Гулиевой, не были повышены по сравнению с прошлым годом.

Совладелец гостиницы «Поворот» Ольга Михайлова сообщила, что в гостинице 32 места, и все они на 3 января заняты. Гостиница в программе кешбэка также напрямую не участвует.

«Что касается профилактических мер по нераспространению коронавируса, мы получили рекомендации Роспотребнадзора на семи листах. Стараемся их выполнять. Меры защиты принимаются, социальная дистанция соблюдается», - подчеркнула Михайлова.

В конце декабря власти закрыли спортивно-оздоровительную базу "Домбай" на шесть суток за несоблюдение мер против коронавируса. Единственная горнолыжная база отдыха в Дагестане "Чичеро" в самом начале сезона объявила о своем закрытии, объяснив это угрозами штрафов со стороны надзорных органов. Интернет-пользователи осудили действия чиновников.

В крупных гостиницах недостаток постояльцев

При этом в двух наиболее крупных гостиницах Приэльбрусья - «Чегет» и «Иткол» - пожаловались на недостаток постояльцев. Администраторы этих гостиниц связали это с тем, что гостиницы расположены «далековато» от основных мест катания. От «Чегета» до поляны Азау – 4 километра, от «Иткола» – 5 километров, а это еще дополнительные расходы на проезд, поэтом туристы стараются расположиться поближе к Терсколу.  

Администратор гостиницы «Чегет» Жаухар Черкесова рассказала, что в гостинице 180 мест. Эта одна из самых крупных гостиниц Приэльбрусья, построенная еще в советские годы.  На 3 января больше половины мест здесь были свободны. Цены в «Чегете» - от 1650 до 3600 рублей с человека в сутки, в стоимость входит завтрак.

Шведский стол в этих отелях не практикуют, у них – комплексные обеды. В столовой люди рассаживаются с соблюдением социальной дистанции. В гостинице от туристов требуют носить маски, а также при заселении измеряют температуру. «Многие  туристы, забронировавшие номера, впоследствии отменили бронь по причине болезни. Мы им возвращаем деньги полностью, но с условием, что они предъявят справку», - рассказала Черкесова.

Она также отметила, что лыжники стараются поехать на Азау, поскольку на Чегете склон сложнее, и на нем могут кататься только очень опытные горнолыжники.

В гостинице «Иткол» 120 мест, часть номеров на ремонте. На 3 января гостиница была заполнена на 80 процентов. Администратор Алина Маршенкулова рассказала, что на ресепшене есть журнал, в который записывается температура постояльцев. Имеются антисептики, бактерицидная лампа.

Цена за проживание – 1600 рублей с человека в сутки в трехместном номере. В оплату входит завтрак. Самый дорогой номер – 2700 рублей с завтраком.

Отдыхающие довольны трассами и отметили соблюдение санитарных мер на курорте

Большинство туристов, с которыми корреспонденту «Кавказского узла» удалось пообщаться на поляне Азау, довольны отдыхом. По их словам, трассы в нормальном состоянии, санитарно-эпидемиологические меры соблюдаются. Часть туристов назвало неприятным сюрпризом выросшие цены.

Молодой человек, представившийся Эльдаром, рассказал, что приехал в составе группы из 50 человек из Москвы и Ростова. Остановились на базе отдыха КБГУ. Оплата там самая низкая – 560 рублей в сутки с человека.

Эльдар сказал, что лучше всего кататься в районе станции «Гара-баши». «На Азау снега маловато, местами трасса обледеневшая», - рассказал мужчина.

Что касается противоковидных мер, то, как отметил турист, на базе строго следят за соблюдением масочного режима, на входе замеряют температуру. «На входе стоит женщина, раздает маски, антисептики. Заходить в помещение можно только в маске. Только когда обедаем, снимаем маски», - сообщил Эльдар.

Сергей из Казани также сказал, что снега в горах «маловато», противоковидные меры назвал «относительными». Мужчина отметил, что цены поднялись, особенно это касается цены на подъемник.

Стоимость одного дня катания на лыжах с 12 декабря 2020 года по 11 апреля 2021 года в Приэльбрусье от станции "Гара-Баши" до станции "Азау" составляет 2000 рублей, значится на сайте курорта «Эльбрус». Общая протяженность трасс различного уровня сложности на курорте "Эльбрус" составляет 12,21 километров, перепад высот на трассах составляет 1 497 метра, говорится в справке на сайте курорта "Эльбрус". 

Александр из Московской области рассказал, что в гостинице имеются антисептики, температуру измеряют тепловизором. Справку об эпидокружении у него не потребовали. О трассе турист сказал, что от станции «Кругозор» до станции «Азау» снега нет, выше – все нормально. Цены, отметил Александр, здесь дешевле, чем в Сочи.

Стас из Москвы также отметил, что лыжная трасса от станции «Мир» до «Азау» – «не очень»: есть лед и галька, от «Гара-баши» до «Мира» – нормальная. Из противоковидных мер на курорте он назвал маски и антисептики. «Цены – нормальные, но подъемник подорожал», - рассказал мужчина.

На вопрос, носит ли он маску, Сергей ответил, что, садясь в вагончик канатки, он надевает лыжную балаклаву. Такие балаклавы есть у всех лыжников, они являются частью лыжного костюма.

Пока корреспондент «Кавказского узла» находился на поляне Азау, по радио несколько раз предупреждали туристов, что без маски в кабины подъемника заходить запрещено. При этом люди в очереди на канатку стояли без соблюдения социальной дистанции.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса отслеживаются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Игорь из Москвы считает, что трасса и на Азау, и выше – отличная, льда нет. Противоковидные меры его особо не волнуют. «У меня антитела. Могу быть даже донором. Не знаю откуда, вроде не болел», - сказал мужчина. Цены на курорте, по его мнению, по московским меркам приемлемые.

Фарис из Тюмени также отметил, что трасса от «Гара-баши» до «Мира» комфортная, ниже попадаются камушки, которые тормозят спуск. Остановился  Фарис на частной квартире в Терсколе, платит в сутки 1300 рублей, один прием пищи в кафе в среднем обходится 250-300 рублей. 

Из недостатков турист отметил слишком большой наплыв отдыхающих. Очереди на подъемник, по его словам, приходится ждать по часу и больше. Мусора в горах не заметил.

Зураб из Ингушетии пожаловался на слишком дорогой ски-пасс. Он сказал, что иногда лыжники, устав кататься, продают свои ски-пассы за полцены. Вчера ему удалось, например, купить такой ски-пасс за 500 рублей. Сегодня он также надеется добыть подешевле.

Ни один из туристов, с которыми удалось побеседовать, не воспользовался прошраммой туристического кэшбека. Все они заявили, что не приобретали туры, а приехали в Приэльбрусье своим ходом.

На обратном пути из Терскола корреспондент «Кавказского узла» наблюдал по дороге многокилометровый поток машин, направлявшихся в Приэльбрусье.

Накануне Нового года Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии разместило на своем сайте информацию о том, что «поток туристов на автомобилях возрастает, а возможности размещения транспортных средств вблизи мест катания ограничены», поэтому «в окрестностях курорта организованы перехватывающие стоянки». Общее количество машиномест на этих стоянках 2100, сообщило министерство.

Примечание:

"Курорты Северной Осетии стали альтернативой зимнему отдыху за рубежом", "Поток туристов в Сочи превысил "доковидные" показатели", "Курорты Карачаево-Черкесии заполнены туристами на фоне эпидемии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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