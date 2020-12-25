Курорты Карачаево-Черкесии заполнены туристами вопреки на фоне эпидемии

25 декабря 2020, 03:42

Несмотря на эпидемию и повышение цен, номера в отелях на курортах Карачаево-Черкесии забронированы практически полностью с начала горнолыжного сезона, особенно на новогодние праздники, заявили опрошенные «Кавказским узлом» отельеры. Домбай и Архыз по популярности среди туристов уступают Сочи и Приэльбрусью, отметили представители турбизнеса.

Среди туристов курорты Карачаево-Черкесии не самые популярные

Во время новогодних каникул хорошим спросом пользуются курорты Домбая, цены на путевку туда цены выше, чем в остальное время, сообщила менеджер туроператора TUI в Москве, который предоставляет туры на горнолыжные курорты Северного Кавказа. «В новогодние каникулы на неделю стоимость от 65 тысяч рублей и за перелет до Минвод доплата 6700 в данный момент. Это также выше чем в прошлом году», - уточнила корреспонденту "Кавказского узла" менеджера туроператора, добавив, что после 10 января цены снизятся в 2,5 раза.

Туры в Архыз формируются по специальному запросу, так как широкого спроса на них нет. «Архыз надо запрашивать по ценнику, там индивидуальный расчет идет», - пояснила менеджер.

Более востребованным на новогодние каникулы является отдых в Сочи, в том числе на горнолыжном курорте Красная Поляна «Туда гораздо чаще спрашивают. Хотя цены от 80 тысяч рублей (за неделю с перелетом) и выше. Цены выросли немного с прошлого года», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» менеджер.

При этом она указала, что в другое время цены и на Красную поляну значительно ниже. «Если после 10 января бронировать, то побюджетнее - от 35 тысяч рублей за тоже самое», - пояснили в турагентстве.

В целом большинство любителей горнолыжного спорта едут на кавказские курорты либо из Москвы и Санкт-Петербурга, либо из близлежащих регионов. «Из остальных регионов тоже едут, но оттуда туристов меньше, потому что из других регионов чартеров меньше», - подчеркнули в турагентстве.

Спрос на горнолыжный отдых в Домбай увеличился, заявила представительница сервиса бронирования отелей Домбай.ру. «(Приезжают) туристы из разных городов. В основном много москвичей, а так и Ростов-на-Дону, и Воронеж, и Волгоград, Санкт-Петербург», - пояснила она.

По словам турагента, на новогодние каникулы в Домбай еще есть места, хотя на поездки в Приэльбрусье уже практически нет.

Загруженность курорта Архыз по сравнению с прошлым годом больше, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в администрации курорта. «В новогодние каникулы будет большой поток туристов, хотя и в прошлом году был большой. Но в этом даже больше может будет, много покупок ski-pass онлайн, много бронирований, поэтому в этом году стопроцентная загруженность будет. Если оценивать по ski-pass, то на данный момент это 3000 человек каждый день - это минимум, в новогодние праздники можно умножить на 10, наверное», - заявили в администрации курорта.

По их данным, в среднем цены не сильно разнятся с прошлым годом, имеются выгодные пакетные предложения. «У нас в этом году очень много тарифов, акций, выгодных предложений по покупке ski-pass, есть определенные льготы и для инвалидов, и для детей, и для больших семей. В этом году есть онлайн- покупка ski-pass с 5% скидкой - это очень выгодно», - пояснили в администрации курорта.

Трассы в Архызе открылись позже, чем в Приэльбрусье, сообщила пресс-секретарь ОАО «Курорты Северного Кавказа» Татьяна Поздеева. По ее словам, в ведении ОАО горнолыжные курорты Архыза, Эльбруса и Ведучи, Домбай к ним не относится.

«На Эльбрусе открыты были все трассы. Но было потепление и в некоторых местах снега стало поменьше, туристы жаловались, что повылезали камни. Но насколько я знаю, сейчас все они работают. В целом там каталка работает и много хороших позитивных отзывов. На Архызе трассы стали позже работать и тоже отзывы хорошие. На Ведучи снега ждем очень. Пока там на пластиковом покрытии можно кататься», - рассказала она.

Пресс-секретарь также сообщила, что в ОАО пришли к решению, что в существующих условиях внедрять единый ski-pass на Архыз, Эльбрус и Ведучи преждевременно. «Сейчас есть техническая возможность запитать купленные тарифы на один и тот же пластиковый ski-pass на всех трех курортах, на всех площадках работает одна и та же платежно-пропускная система ― ISD. Купив пластиковый носитель единожды, можно им пользоваться на трех наших курортах. Но сейчас нельзя купить 10 дней катания и откатывать их на разных курортах, потому что Архыз, Эльбрус, Ведучи находятся на значительном удалении друг от друга, и пока это будет не самая востребованная услуга», - подчеркнула Поздеева.

Отельеры заявили о полной загруженности на новогодние праздники

В каждый горнолыжный сезон, начиная со второй декады декабря, в Архызе очень хорошая загрузка, заявил коммерческий директор отеля «Вертикаль» в Архызе Сергей Остапенко. «А в этом году он просто начался чуть раньше, чем положено, то есть это был конец ноября. У нас загрузка гостиницы до числа 15 марта уже превышает 95%. В частности, новогодние праздники тоже», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Остапенко, цены остались на таком же уровне, только в их отеле их чуть раньше подняли перед зимним сезоном. «У нас стандартный номер 9000 рублей стоит. Подняли (стоимость) где-то в ноябре. Обычно поднимали в декабре», - пояснил он.

Что касается мер безопасности во время эпидемии, то в отеле осуществляется постоянная проверка. «Принимаются все меры - масочный режим у сотрудников и гостей, измерение температуры, антисептики и прочее, обработка специальной химией, как положено по стандартам Роспотребнадзора», - отметил коммерческий директор отеля.

Ранее власти Карачаево-Черкесии ужесточили требования по профилактике распространения COVID-19 на курортах - в точках проката, на канатной дороге, в отелях и т.д. В частности, была введена обязательная дезинфекция оборудования после каждого посетителя, масочный режим в кабинках канатной дороги, социальное дистанцирование при наличии технической возможности, говорится в указе Рашида Темрезова от 25 ноября, опубликованном на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Он также сообщил, что программа кешбэка пользовалась успехом.

«Ее до 10 января можно было забронировать, а вообще она действовала до 5 декабря. А начиналась в летний период. А мы укладывались для зимней политики. И гостям было интересно, и нам было неплохо», - пояснил Остапенко.

Система кешбэка предполагает, что внутренним туристам в России обещан возврат части средств, потраченных на отдых. Необходимые условия возврата денег приводятся в справке "Кавказского узла" "Кешбэк за отдых: как вернуть деньги за туры на Кавказ".

Исполнительный директор отеля Arkhyz Royal Resort & Spa Юлия Муратова заявила, что их отель не испытывает недостатка в гостях, невзирая на любую ситуацию. «У нас все-таки нестандартный отель, он единственный пятизвездочный на Архызе, на этой горнолыжке. Мы не классический архызский отель, у нас есть спа, бассейн уличный, который функционирует, поэтому гости к нам более активно едут. Соответственно, он всегда заполняется хорошо, независимо от ситуации в стране», - пояснила она корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Муратовой, почти весь сезон отель практически заполнен. «У нас даже есть даты в феврале, на которые мы не принимаем уже бронь», - сообщила она.

Муратова также добавила, что в этом зимнем сезоне цены на услуги их отеля выросли на 50%. «Удержать цены у нас нет необходимости. Цены в сезон они однозначно отличаются от летних, причем очень сильно. Спрос на отель велик, а спрос рождает предложение», - уточнила она.

Программа кешбэка гостей пятизвездочного отеля в Архызе практически не интересна. «Мы не пользуемся такой программой. У нас не было прецедентов, чтобы гости пользовались, поэтому по этой истории ничего не скажу», - отметила Муратова.

Она указала, что все меры предосторожности отелем созданы, но при этом сами туристы маски носят по желанию. «Все, что положено, у нас проводится. Это очиститель воздуха, дистанция перед каждым ресепшеном, протирания через каждые два часа, дезинфицирующие меры, ношение масок персоналом. Но туристы маски носят по ситуации. Мы предлагаем им маски, они лежат у нас в общем доступе, но туристы, как правило, приезжают из больших городов, мегаполисов на курорт и не хотят их носить, им это не очень удобно»,- рассказала она.

Здоровым людям использовать маски в качестве меры профилактики не рекомендуется, указано в опубликованном на "Кавказском узле" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

По её данным, в ранний сезон и выходные дни большинство гостей - это туристы из Ставрополя, Кисловодска, Краснодара, Ростова-на-Дону.

«Это скажем так условно близлежащие города, в основном это гости выходного дня, то есть они в пятницу заезжают, в воскресенье уезжают. Что касается больших праздников и уже января-февраля, то это и Москва, и Питер - вся страна. Зарубежных туристов и раньше мало было, сейчас их практически нет», - отметила Муратова.

В гостевом домике «Пихтовый мыс» на Домбае постоянная стопроцентная загрузка, заявила корреспонденту «Кавказского узла» владелица заведения Марина Байрамкулова. «У нас всего три номера, маленький гостевой дом, я в нем работаю одна, он весь заполнен сейчас. А с 27 декабря уже начинаются новогодние заезды, это до 2 января, дальше - другие. В общем, каждый день, даже если одни сутки пусто, то все заполняется», - уточнила она.

По словам владелицы, снег на курорте выпал раньше, поэтому первое катание было 21-22 ноября. «Хороший снег выпал, и люди приехали срочно - из Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов. Вчера-позавчера (22-23 декабря) у нас выпал хороший снег, все довольны, все катаются», - сообщила она.

Байрамкулова отметила, что цены в её мини-отеле не меняются уже 5-6 лет. «Я точно не повышаю цены ни в будни, ни на новый год. Цена все та же, хотя электричество, коммунальные расходы, продукты - все у нас тут очень подорожало. Канатная дорога тоже подорожала. Жилье у меня лично нет, потому что большая конкуренция, это дорогой такой горнолыжный курорт, спорт дорогой все-таки. Чтобы не упустить хотя бы вот этот заработок, мы просто не можем позволить себе прибавить даже 200-300 рублей. Конечно в больших отелях другие расценки, у них там работников много, им платить надо», - пояснила она.

Но как отметила владелица из-за противоэпидемиологических мероприятий пришлось внести некоторые изменения. «Мы с постояльцами в основном общаемся только на свежем воздухе. У меня раньше были завтраки включены в путевки - я это отменила, чтобы мы тут не дышали друг на друга. На улице я им даю ключи, селю и все. Я тоже не хочу общаться с людьми, кто переболел, а кто нет, я сама не знаю. А людям, туристам советую: на канатной дороге одевайте маски, в кафе заходите - одевайте», - заявила Байрамкулова.

В отеле «Таулу» на Домбае в новогодние каникулы также стопроцентная загруженность, как и каждый год, сообщили в администрации заведения. «В прошлом году выходные были до 8 января, а в этом году их продлили до 10 – загруженность на все эти дни», - отметил сотрудник отеля.

По его словам, в настоящее время в выходные дни заполняемость составляет 100%, а в будние дни - 40-50%, цены повысились в основном на питание. «Процента на 3-4 максимум цену проживания подняли. Питание процентов на 10 пришлось поднять», - указал сотрудник, уточнив, что программу кешбэка в отеле не использовали.

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