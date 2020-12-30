Волгоградские активистки потребовали освободить Удальцова

30 декабря 2020, 05:21

Участницы пикетов в Волгограде потребовали освободить координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, арестованного на десять суток за организацию незаконного шествия. Некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" прохожих поддержали пикетчиц.

Члены регионального отделения "Левого фронта" Татьяна Педан и Надежда Вялова 29 декабря по очереди стояли у Ворошиловского торгового центра с плакатом: "Свободу Удальцову! Летом шел по переходу, в Новый год забудь свободу!".

Тверской суд Москвы признал 24 декабря координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Удальцова отправили под административный арест на 10 суток. Оппозиционер заявил, что не согласен с решением суда и объявляет голодовку. Протокол на Удальцова был составлен после того, как 4 июля он и несколько его соратников подали в приемную администрации президента в индивидуальном порядке свои заявления о несогласии с итогами голосования по поправкам в Конституцию. Силовики посчитали, что Удальцов организовал несогласованное мероприятие, пишет "Интерфакс".

Татьяна Педан рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пикетчиц сначала сфотографировал охранник торгового центра. Потом сотрудник полиции переписал ее данные, сообщив при этом, что она "ничего не нарушает".

Однако, по словам Педан, через несколько минут сотрудник полиции вернулся и сообщил, что по распоряжению начальства он должен доставить ее в отделение полиции для выяснения личности. Пикетчица предъявила паспорт и предложила полицейскому выяснять ее личность на месте. Тот сфотографировал паспорт. При этом полицейский спросил, кто такой Удальцов и в чем суть пикета, посоветовал пикетчице не замерзать и поздравил ее с Новым годом. На месте пикета побывал также сотрудник городской администрации.

"Тверской суд Москвы приговорил Сергея Удальцова к 10 суткам ареста, вменив ему организацию шествия в переходе станции метро. На самом деле группа товарищей проходила по переходу к администрации президента подавать обособленные иски с непризнанием итогов голосования по поправкам к Конституции РФ. Это было ещё летом, 4 июля. И только сейчас суд вынес постановление о взятии Удальцова под стражу в зале суда. Сергей Удальцов категорически не согласен с решением суда и прямо в зале объявил голодовку. Представители движения "Левый фронт" выходят по всей стране с одиночными пикетами в знак поддержки Сергея Удальцова, и протестуя против необоснованного решения суда. Удальцов голодает с 24 декабря, собирается опротестовывать решение Тверского суда. Пока рассмотрят апелляцию, получается, человек Новый год проведет в СИЗО. Мы требуем освобождения Удальцова, считаем обвинение надуманным", – сказала Педан.

Она сообщила, что во время голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации наблюдатели от "Левого фронта" на участках не работали. "Левый фронт" принял решение бойкотировать голосование по поправкам, поскольку считает его незаконным. Мы требовали конституционного собрания и полноценного референдума. Но по России у нас были наблюдатели, фиксировали нарушения в ходе многодневного голосования", – отметила она.

Инициированные президентом поправки к Конституции были приняты летом, после всероссийского голосования. Это голосование не имеет правовой силы, заявили в краснодарском региональном отделении движения "Голос", указав, что Общественная палата и ЦИК мешали освещению этого процесса и наблюдению за ним. Реальная явка намного меньше объявленной, утверждают представители оппозиции. Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".

Надежда Вялова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что вышла на пикет, так как "совершенно незаконно, что Удальцова лишили свободы".

Пикет проходил в очень многолюдном месте. Рядом с Ворошиловским торговым центром находится остановка общественного транспорта, неподалеку – рынок. Несколько прохожих спросили пикетчиц, кто такой Удальцов, некоторые сфотографировались с ними.

Большинство опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" прохожих сказали, что не знают, кто такой Удальцов.

Менеджер по продажам автомобилей средних лет Сергей сообщил, что слышал об Удальцове, но не знает, кто он, точно. "Сейчас столько партий и движений. Всплывают то одни имена, то другие. Посмотрю в интернете, кто он и чем знаменит", – сказал он.

Пенсионер Владимир Сергеевич заявил, что "ни Удальцовых, ни Навальных" не знает. "А что он сделал? И что толку тут стоять. Шли бы домой, праздник на дворе", – сказал он.

Студентка Анна расспросила пикетчиц о личности координатора "Левого фронта". "Я немного слежу за политикой, в частности, внимательно читала расследование Навального. Но вот про Удальцова не очень знаю, хотя фамилия его на слуху. Дома обязательно посмотрю, кто такой. Но узнала, что Удальцов хотел судиться против итогов голосования по Конституции, а арестовали его за незаконный митинг. Получается, что выступать против решений властей чревато последствиями", – сказала она.

Девушка отметила, что приветствует пикеты, по ее словам, "они дают пищу для размышления".

Молодой человек, представившийся Владимиром, сказал, что "знаком и с Удальцовым, и с его деятельностью". "Это человек, который выступает против беззакония. Вот сейчас узнал, что против поправок в Конституцию. Я, кстати, бойкотировал этот цирк с голосованием по поправкам", – сказал он.

Владимир отметил, что относится к протестующим "положительно". "В той же Конституции, которую правили, сказано же, что каждому гарантируется свобода мысли и слова", – добавил он.

"Это оппозиционер. Про его борьбу с поправками точно не знаю, но, наверное, она заслуживает внимания. Я голосовала против, потому что все, что сейчас принимают законодатели, только закручивает гайки против простого народа", – сказала женщина средних лет, представившаяся Аллой Сергеевной.

Она рассказала, что является предпринимателем, и ее бизнес в пандемию "с трудом устоял". "Я за такие пикеты, но вот только толку от них, мне кажется, мало. Люди просто не знают, о ком идет речь, и мало кто этим интересуется – все заняты выживанием", – добавила она.

Две молодые девушки, сообщившие, что являются студентками местного вуза, назвали пикетчиц "настоящими героями". "Удальцов, кажется, оппозиционер, ну типа Навального", – сказала одна из них, представившаяся Светланой.

Девушка отметила, что не знакома с ситуацией с арестом Удальцова. "Я почитаю, в чем там дело. А женщины эти молодцы, потому что сегодня страшно стоять – могут посадить, наверное, не разбираясь. Но я очень уважаю их позицию", – добавила она.