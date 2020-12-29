Правозащитники охарактеризовали процесс Цкаева как "беспросветный"

29 декабря 2020, 01:20

Для того чтобы добиться справедливости в деле жителя Владикавказа Владимира Цкаева, недостаточно его вдовы Земфиры, против которой ополчилась целая система, считает соосновательница движения против домашнего насилия "Хотае" Агунда Бекоева. Если подсудимые силовики отказываются давать показания, их никто не может принудить отвечать на вопросы суда, сказал руководитель Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов. Если дело и закончится обвинительными приговорами, они едва ли будут соразмерны содеянному, отметил журналист Заур Фарниев.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии рассматривает дело о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева с января 2019 года. 19 декабря начался допрос подсудимых. Оперативник Азамат Цугкиев не смог объяснить расхождения в его показаниях и выписке из больницы, куда доставили Цкаева. Во время допроса он ссылался на Конституцию России, чтобы не отвечать на вопросы адвоката вдовы Цкаева. 22 декабря подсудимые отказались от допроса, чем вызвали возмущение судьи. Защита вдовы Цкаева призвала перейти к прениям сторон, после чего один из обвиняемых выразил согласие дать показания 25 декабря.

В ночь на 1 ноября 2015 года 39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Руководитель Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов, комментируя отказ обвиняемых по делу о смерти Владимира Цкаева от допроса, отметил, что обвиняемые обязаны лишь выразить свое отношение к обвинению - признают они его или нет, - а к даче показаний их никто принудить не может, как и наказать за нежелание их давать.

Комментируя решение судьи не зачитывать показания сразу, а отложить процесс, Пискунов отметил, что речь идет не о потакании подсудимым, а о порядке ведения процесса. "Устные свидетельства выслушиваются в первой части судебного разбирательства, а письменные свидетельства зачитываются уже затем. Поскольку других свидетелей, видимо, в это день вызвано не было, судья мог только перенести процесс", - сказал 28 декабря руководитель Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток" корреспонденту "Кавказского узла".

Пискунов также подчеркнул, что единой практики в отношении силовиков, которых судят за пытки, нет. "Но обычно хотя бы на первом этапе следствия они пребывают в СИЗО, потом могут быть выпущены под домашний арест. В случае с убийством могут оставаться в СИЗО весь срок процесса. Это зависит от позиции Следственного комитета", - пояснил он.



Соосновательница движения против домашнего насилия "Хотае" Агунда Бекоева, комментируя дело Цкаева, сказала, что "бесконечно верит в Земфиру Цкаеву".

"Знаю, что она пойдёт до конца. Шестой год эта маленькая женщина доказывает всем, что ее не сломать, не купить и не запугать. Но для того чтобы добиться справедливости, одной Зифы и пары неравнодушных журналистов недостаточно. На неё ополчилась целая система и сотни людей, абсолютно не заинтересованных в том, чтобы убийц ее мужа наказали. Силы неравны. Я слежу за этим делом все эти годы с 2015 года и просветов пока не вижу. Единственным просветом остаётся сама Земфира. Дело упорно пытаются замять любой ценой. Я точно могу сказать одно: когда фигурка Зифы Цкаевой противостоит всему этому в одиночестве, шансов немного, но они кратно увеличатся, если общество Осетии будет открыто показывать своё негодование, без смирения, не теряя интереса к происходящему, с готовностью при необходимости снова выйти на протест. Люди "перегорают", и это очень плохо. Нужно писать, писать, писать, трубить об этом. За исключением пары СМИ, дело Цкаева никто не освещает. Я надеюсь, что происходящее сейчас в Цхинвале (дело Джабиева, - прим. "Кавказского узла") сможет дать какой-то толчок. Людей должно осенить, что за равнодушие они будут платить очень дорого - своими жизнями", - сказала Бекоева корреспонденту "Кавказского узла".

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, затем отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. В Цхинвале с 4 декабря проходит круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Джабиева, которые требуют эффективного расследования его смерти, наказания виновных и отставки генпрокурора.

Журналист "Коммерсанта" Заур Фарниев предположил, что, по его мнению, если дело и закончится обвинительными приговорами, они будут несоразмерны содеянному. "Если и будут сроки заключения, то, скорее всего, такие, чтобы их перекрывало время, проведенное в СИЗО", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Обвиняемый Ситохов дал показания в суде

Допрос подсудимых по делу Цкаева продолжился в Ленинском суде Владикавказа 25 декабря. Суд допросил Сослана Ситохова. Он стал третьим подсудимым, который дал показания.

Подсудимый рассказал, что с 2008 года по март 2015 года он находился в должности старшего оперуполномоченного отделения по раскрытию имущественных преступлений в Иристонском отделе полиции. В том же 2015 году в связи с реформированием структуры МВД и созданием на базе Иристонского отдела управления по Владикавказу с припиской по обслуживанию Иристонского района его должность старшего оперуполномоченного была упразднена и введена должность начальника отделения по имущественным преступлениям. Кроме того, на тот момент он еще являлся командиром сводного отряда ОВД по Владикавказу, сказал он.

Ситохов рассказал, что 31 октября 2015 года он вернулся домой с работы в час ночи и лег спать. В четыре часа утра ему на телефон из отдела позвонил робот, после чего он перезвонил в дежурную часть, где ему сообщили, что Елоев объявил сбор личного состава уголовного розыска в связи с преступлением, которое было совершено на улице Васо Абаева, где сотруднику ОМОН причинено огнестрельное ранение. Сказали, что в него выстрелили три раза.

"Поняв, что это не тревога, и так как у меня утром были еще свои мероприятия по своей линии работы, я не выехал туда, приехал на работу в полдевятого (утром)", - рассказал Ситохов.

Приехав на работу, Ситохов, по его словам, зашел в кабинет, со своего компьютера распечатал сводку совершенных преступлений за сутки, после чего зашел в кабинет к Габиеву, где еще находились Казбеков и Хабаев.

Там в ходе разговора стало известно, что сотрудник ОМОН, находясь с какой-то девушкой, стоял на остановке по улице Васо Абаева в районе ГЭСовского моста. Там к ним подошел неизвестный, с которым произошла словесная ссора. В ходе потасовки, возникшей между ними, неизвестный выстрелил в него три раза в область паха.

Данное дело находилось на контроле у министра, которому должны были ежечасно докладывать о ходе раскрытия этого преступления. "Дочитав сводку и поняв, что за день каких-либо тяжких имущественных преступлений совершено не было, я вышел из кабинета и пошел в свой кабинет, собрал свои вещи и где-то в 10.20 мск покинул здание ОВД, поехал домой. Позвонил супруге, чтобы она с детьми собралась, забрал их, и на своей машине мы поехали к моим родителям, чтобы проведать их, так как была суббота", - рассказал он.

Ситохов утверждает, что с 11.00 до 18.00 мск находился у родителей.

Примерно в 18.00 мск, по словам подсудимого, ему на телефон позвонил Мурат Хабаев - замначальника уголовного розыска и попросил приехать в отдел. По словам Ситохова, сначала он ему отказал, но тот сказал, что ему надо ехать, и попросил Ситохова прибыть в отдел. Он стал собираться, и пока ехал домой, по его словам, Хабаев позвонил ему еще около шести раз. "Во время последнего разговора я спросил: "Что-то случилось, Мурик?". Он сказал: "Да нет, не переживай. Человек уже давно у следователя, с ним проводят мероприятия. Здесь Медоев, оформляют наркотики и просто, чтобы они там не набедокурили, проверить правильность собранного материала для дальнейшей регистрации в дежурной части". Поняв, что это займет час-полтора, я без задней мысли завез семью домой и поехал в ОВД", - рассказал Ситохов.

Приехав в отдел, Ситохов поднялся к себе в кабинет. Через какое-то время он услышал в коридоре, как Елоев спрашивал, где Хабаев. "Я встал, вышел из кабинета и увидел в коридоре такую картину: Елоев стоит в дверях 57-го кабинета, дверь открыта, смотрит в кабинет. Я подхожу, вижу картину: лежит человек, в кабинете находится около пяти-шести человек", - рассказал Ситохов.

"Понимая, что уже начинает что-то происходить, я стал набирать Хабаева. Сначала он не отвечал (на звонки), потом в какой-то момент он поднял телефон, я его спрашиваю: "Мурат, почему Цкаев до сих пор здесь?". Он ответил, что находится за столом и что перезвонит", - рассказал Ситохов.

По его словам, о доставлении Цкаева в отдел он узнал в обед от сотрудника Алборова. Когда он увидел, что человек до сих пор не передан следователю и с ним никакие мероприятия не проводятся, и тем более его состояние, то доложил об этом Наниеву. "Сказал, что человек до сих пор находится в отделе уголовного розыска и на нем имеются повреждения. Наниев ответил, что он в курсе, Елоев ему докладывал, и что он уже дал соответствующие указания ему и Казбекову, что делать дальше", - сказал подсудимый.

По словам Ситохова, он еще несколько раз звонил Хабаеву, тот сказал, что скоро приедет, но затем отключил телефон, и больше подсудимый до него не дозвонился.

Около 21.00 мск Ситохов увидел Икоева, который стоял в дверях 57-го кабинета, и сказал, что Цкаев бледнеет. "Цкаев реально побледнел за какое-то время [...] Мы с Икоевым подходим к нему. Человек лежит лицом к входу, ногами к окну. Мы подошли, Икоев расстегнул ему жилетку, а я взял руку и пытался поймать пульс. Икоев начал делать ему массаж сердца, я набрал из кулера воду. Он (Цкаев) в один момент открыл глаза, смотрит. Я говорю: "Воду дать тебе?", он кивнул. Я дал ему воды, он два-три глотка проглотил и на глазах начал приходить в чувство", - рассказал Ситохов.

После этого, по его словам, он вышел и спросил Казбекова, что делать. "Я говорю (Казбекову): "Надо вызывать скорую. На что он отвечает: "Скорая приедет - здесь всем хана будет", - сказал Ситохов.

Далее Ситохов рассказал о том, как Дзилихов привез свою знакомую медсестру в отдел полиции, чтобы она осмотрела Цкаева. По словам Ситохова, она находилась с ним минут 40. После осмотра медсестра сказала сотрудникам, что нужна скорая помощь. После этого, по словам Ситохова, он с телефона Икоева позвонил в скорую помощь, вызвал машину на улицу Революции-Бутырина и отправил одного из сотрудников полиции, чтобы тот встретил медработников. "Врачи осмотрели его и сказали, что нужно госпитализировать", - сказал Ситохов.

Цкаева отвезли в больницу и положили в реанимацию, там находилось около 10-15 человек из личного состава ОВД, из старших - Казбеков. "Мы с ним зашли в реанимацию, позвали реаниматолога Маргиеву. Она вышла к нам, мы уточнили у нее состояние Цкаева. Она нам сказала: "Сейчас мы ему пару капельниц сделаем и будем переводить нейрохирургию", - рассказал Ситохов.

После этого Казбеков поручил обеспечить конвой, и в больнице оставили двух младших оперативников - Тотикова и Цаголова. По словам Ситохова, все остальные разъехались по домам. На следующее утро в 07.00 ему позвонил Тотиков и сообщил, что состояние Цкаева ухудшилось. Тотиков ему рассказал, что в какое-то время Цкаев стал приходить в себя примерно в 04.00 мск и проситься в туалет, а у него на руках были капельницы.

Врачи сделали Цкаеву какой-то укол, и он на глазах начал бледнеть, пересказал слова Тотикова Ситохов. По его словам, Тотиков находился в реанимации и видел все своими глазами.

После этих слов двоюродная сестра Владимира Цкаева Ирина Демурова спросила: "Вы хотите все на врачей свалить?".

После Тотикова Ситохову, по его словам, позвонил Цаголов и сказал, что состояние Цкаева плохое, и он вряд ли выживет. Ситохов доложил об этом Казбекову.

На этом Ситохов завершил свой рассказ, и стороны приступили к его допросу. Ситохов также заявил в суде, что во время допроса у следователя на него оказывалось давление.

28 сентября, когда суд зачитывал показания Ситохова, данные им в ходе предварительного расследования, он сообщил, что признает свои показания лишь частично . Подсудимый заявил, что дело в отношении него заведено с целью снять вину с прочих лиц. "Следователем Хугаевым из-под ответственности выведено руководство [...] Их вина переложена на меня. То, что я не виновен, считаю, могут подтвердить записи видеокамер, которые будут просмотрены", – сказал Ситохов суду. Другие подсудимые в показаниях, данных ими в ходе предварительного расследования, указали, что именно Ситохов бил Цкаева руками и ногами и не разрешал вызвать ему скорую помощь.