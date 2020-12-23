Суд обязал "ВымпелКом" снести вышку связи в Краснодаре

23 декабря 2020, 18:02

Вышка сотовой связи, установленная в Пашковском микрорайоне Краснодара вопреки протестам местных жителей, угрожает их жизни и здоровью, установил суд.

Решение по иску администрации Краснодара к ПАО "ВымпелКом" о сносе самовольно построенной вышки сотовой связи вынес сегодня Арбитражный суд Краснодарского края. Первоначально подобное решение было принято краевым арбитражным судом 17 апреля 2019 года, однако, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа его отменил и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В ходе сегодняшнего заседания суда представитель местных жителей, которые принимали участие в процессе в качестве третьих лиц, координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха заявил о нарушении ответчиком требований законодательства о необходимости учитывать мнение населения при размещении объектов, которые могут причинить вред окружающей среде. Однако, как указал Рудомаха, вышка связи была построена вопреки протестам жителей.

В суде были оглашены результаты экспертизы, которая признала состояние установленной вышки аварийным. Эта вышка, как выяснили эксперты, имеет крен от своей оси в четыре раза больше допустимой нормы, а также многочисленные деформации и дефекты, снижающие прочность, устойчивость и жёсткость несущих конструкций, и, таким образом, создаёт угрозу жизни и здоровью граждан. Попытки ответчика добиться признания выводов экспертизы недействительными успеха не имели. Суд удовлетворил иск и постановил снести спорную вышку связи в течение одного месяца после вступления решения суда в законную силу, говорится в поступившем сегодня в "Кавказский узел" сообщении "Экологической вахты по Северному Кавказу".

По словам Андрея Рудомахи, это дело единственное из многочисленных дел о сносе незаконно построенных вышек сотовой связи, которые рассматривались Арбитражным судом Краснодарского края, закончившееся постановлением о сносе опасного объекта. "Важную роль в этом сыграли и объективный подход судьи к рассмотрению дела, и то, что оно находилось на контроле у жителей и экологической общественности, представители которых непосредственно участвовали в судебном процессе", - подчеркнул Рудомаха, слова которого также приводятся в сообщении экологической организации.

Ранее "Кавказский узел" писал о протестах против установки вышек сотовой связи в других регионах юга России. В июле жители поселка Скелеватский в Красном Сулине Ростовской области провели акцию против установки вышки сотовой связи вблизи своих домов. Они заявили, что боятся влияния излучения на здоровье, а также опасаются, что вышка может упасть на жилые дома и повредить их. В мае жители дагестанского селения Новый Чиркей на сходе пригрозили сжечь вышку сотовой связи, которая была установлена без согласования с ними. Людей также беспокоило, что излучение от оборудования окажется вредным для здоровья. О претензиях к сотовым операторам, которые ранее устанавливали вышки с нарушением закона, заявлял и депутат собрания представителей Ногирского сельского поселения Северной Осетии.