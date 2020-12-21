Грузинские эпидемиологи предостерегли власти от смягчения ограничений из-за COVID-19

В Грузии наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, и чтобы не допустить нового всплеска случаев заражения, правительству следует отложить запланированное смягчение ограничений, заявили Центр по контролю за заболеваниями и Минздрав страны. Советник генсекретаря ООН призвал ужесточить ограничения из-за коронавируса в Грузии.
Как писал "Кавказский узел", Грузия к концу ноября вышла на первое место в мире по темпам распространения COVID-19 в расчете на 100 тысяч населения. Власти страны анонсировали ряд ограничений с 28 ноября и заявили о продлении программ поддержки бизнеса, самозанятых и безработных. Жесткие ограничения ухудшат экономическую ситуацию, пострадают простые люди, а мелкие предприниматели разорятся, заявили жители Грузии. Накануне введения локдауна в Тбилиси возникли пробки и столпотворения людей. Тбилисцы пожаловались на неудобства из-за ограничений в работе транспорта.
За минувшие сутки в Грузии от коронавируса скончались 53 пациента, подтверждены 2904 теста на COVID-19. С начала пандемии зафиксированы 206 907 случаев заражения коронавирусом и 2055 смертей. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в течение суток обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
Центр по контролю за заболеваниями направил в Межведомственной координационный совет свои рекомендации, в которых не рекомендовал смягчать ограничения в стране, введенные в связи с коронавирусом. "Мы придерживаемся более радикальной позиции. Мы не рекомендуем никаких значительных смягчений, как в стране появилась тенденция к стабилизации", - процитировала директора центра Амирана Гамкрелидзе "Грузия-онлайн". Он считает, что необходимо закрепить достигнутый результат, сохранив ограничения.
Послабление карантинных ограничение и открытие мест массового скопления несет в себе риски для здоровья жителей страны, приводит слова Гамкрелидзе "Новости-Грузия". "Это хорошо, что приближается Новый год и новые надежды, но [...] эпидемия не отступает", - сказал директор центра. Он призвал все быть "предельно осторожными, ограничить прогулки друг с другом и количество людей, собирающихся вместе".
Сохранить ограничения рекомендовало также Министерство здравоохранения Грузии. "Рекомендацией Минздрава остаются строгие ограничения", - процитировал и.о. министра здравоохранения Екатерину Тикарадзе "Спутник-Грузия". При этом она отметила, что "важно сохранить баланс, который не навредит защите от вируса, а также ментальному здоровью". Кроме того, должна быть пересмотрена и экономическая деятельность, считает Тикарадзе. По ее словам, сейчас по вопросу о смягчении ограничений идут консультации с представителями бизнеса, правительством и экспертами.
В свою очередь, советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе призывал правительство к ужесточению ограничений. По его мнению, следует ввести в стране полный локдаун не менее чем на шесть недель. "Единственный выход для Грузии [...] это полный локдаун", - сказал он. Он считает, что в случае третьей волны коронавирусасистема здравоохранения не выдержит.
Ранее ожидалось, что правительство частично смягчит ограничения в период с 24 декабря по 3 января, а после введет снова до 15 января. ожидается, что свое окончательное решение власти объявят сегодня, информировало издание.
"Кавказский узел" также писал, что активисты 19 декабря провели акцию протеста возле клиники имени Бочоришвили в Тбилиси. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе должна покинуть свою должность, поскольку число заражений коронавирусом в Грузии растет ежедневно, а в госпиталях не хватает мест для лечения пациентов с COVID-19, заявили они.
Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".