Грузинские эпидемиологи предостерегли власти от смягчения ограничений из-за COVID-19

21 декабря 2020, 08:09

В Грузии наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, и чтобы не допустить нового всплеска случаев заражения, правительству следует отложить запланированное смягчение ограничений, заявили Центр по контролю за заболеваниями и Минздрав страны. Советник генсекретаря ООН призвал ужесточить ограничения из-за коронавируса в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", Грузия к концу ноября вышла на первое место в мире по темпам распространения COVID-19 в расчете на 100 тысяч населения. Власти страны анонсировали ряд ограничений с 28 ноября и заявили о продлении программ поддержки бизнеса, самозанятых и безработных. Жесткие ограничения ухудшат экономическую ситуацию, пострадают простые люди, а мелкие предприниматели разорятся, заявили жители Грузии. Накануне введения локдауна в Тбилиси возникли пробки и столпотворения людей. Тбилисцы пожаловались на неудобства из-за ограничений в работе транспорта.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса скончались 53 пациента, подтверждены 2904 теста на COVID-19. С начала пандемии зафиксированы 206 907 случаев заражения коронавирусом и 2055 смертей. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в течение суток обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Центр по контролю за заболеваниями направил в Межведомственной координационный совет свои рекомендации, в которых не рекомендовал смягчать ограничения в стране, введенные в связи с коронавирусом. "Мы придерживаемся более радикальной позиции. Мы не рекомендуем никаких значительных смягчений, как в стране появилась тенденция к стабилизации", - процитировала директора центра Амирана Гамкрелидзе "Грузия-онлайн". Он считает, что необходимо закрепить достигнутый результат, сохранив ограничения.

Послабление карантинных ограничение и открытие мест массового скопления несет в себе риски для здоровья жителей страны, приводит слова Гамкрелидзе "Новости-Грузия". "Это хорошо, что приближается Новый год и новые надежды, но [...] эпидемия не отступает", - сказал директор центра. Он призвал все быть "предельно осторожными, ограничить прогулки друг с другом и количество людей, собирающихся вместе".

Сохранить ограничения рекомендовало также Министерство здравоохранения Грузии. "Рекомендацией Минздрава остаются строгие ограничения", - процитировал и.о. министра здравоохранения Екатерину Тикарадзе "Спутник-Грузия". При этом она отметила, что "важно сохранить баланс, который не навредит защите от вируса, а также ментальному здоровью". Кроме того, должна быть пересмотрена и экономическая деятельность, считает Тикарадзе. По ее словам, сейчас по вопросу о смягчении ограничений идут консультации с представителями бизнеса, правительством и экспертами.

В свою очередь, советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе призывал правительство к ужесточению ограничений. По его мнению, следует ввести в стране полный локдаун не менее чем на шесть недель. "Единственный выход для Грузии [...] это полный локдаун", - сказал он. Он считает, что в случае третьей волны коронавирусасистема здравоохранения не выдержит.