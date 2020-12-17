Скриншот фрагмента страницы с информацией о деле Руслана Алыева на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*

17 декабря 2020, 19:23

Ростовский Свидетель Иеговы* Алыев получил условный срок

Суд в Ростове-на-Дону приговорил Свидетеля Иеговы* Руслана Алыева к двум с половиной годам условного лишения свободы, признав его участником экстремистской организации.

Как сообщал "Кавказский узел", двое ростовских Свидетелей Иеговы*, Руслан Алыев и Семен Байбак, были задержаны 10 июня 2019 года и с тех пор находятся под домашним арестом. В сентябре 2020 года в суде были заслушаны сделанные оперативниками записи разговоров Руслана Алыева с единоверцами, а также изучены записи богослужений. Адвокаты верующего настаивали в суде, что нет экстремизма в действиях верующих, которые собираются для богослужения. Сам Алыев также заявил суду, что в его действиях не было экстремизма. В ходе прений 14 декабря обвинение запросило для Алыева три года условно и год ограничения свободы, в то время как защита попросила оправдать его.

Руслана Алыева следователи сочли участником религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете (часть 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России).  Семен Байбак был обвинен в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России), однако затем к его делу добавили статью о финансировании экстремистской организации. 

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня признал Руслана Алыева виновным в участии в деятельности экстремистской организации и приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга верующего Кристина Алыева.

Санкции части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России предусматривают лишение свободы на срок до шести лет. Комментариями сторон относительно приговора суда по делу Алыева "Кавказский узел" пока не располагает.

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. С тех пор как минимум 52 Свидетеля Иеговы* на юге России, включая 16 человек в Ростовской области, столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Оставлен в силе арест шести Свидетелям Иеговы* в Ростовской области", "Адвокат потребовал наказать силовиков после жестких обысков у Залипаева", "Трое ростовских Свидетелей Иеговы* отказались признать вину".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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