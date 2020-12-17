Источники сообщили о нападении на силовиков в Чечне

17 декабря 2020, 09:30

Силовики застрелили двух человек, напавших на них на посту ДПС в Курчалоевском районе Чечни, сообщили источники.

Инцидент, по данным источника, произошел ночью, когда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов.

"В ходе рутинной проверки был остановлен автомобиль. В ответ на требования сотрудников в них кинули взрывное устройство", - цитирует свой источник "Интерфакс".

По его словам, "во время погони неизвестные открыли огонь, но были убиты".

Источник в правоохранительных органах сообщил, что два человека были убиты ответным огнем при нападение на пост ДПС в Курчалоевском районе. Пострадавших среди полицейских нет, пишет ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что 16 декабря в Ачхой-Мартановском районе Чечни силовики провели спецоперацию, во время которой был убит предполагаемый боевик Казбек Байдулаев. Следователи сообщили, что он бросил в силовиков гранату после того, как они потребовали сдаться, и был убит ответным огнем. Правозащитники, комментируя радикализацию Байдулаева, заявили, что присоединиться к боевикам часто вынуждают незаконное насилие силовиков, репрессии против родственников и страх пыток.

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне вооруженных инцидентах и спецоперациях в специальной хронике.