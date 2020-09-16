Житель Чечни призвал не верить информации о пытках родственника силовиками

16 сентября 2020, 18:43

Государственная телекомпания "Грозный" после публикации 1ADAT об умершем после избиения силовиками Салмане Чачаеве разместила видеообращение, в котором родственник Чачаева указывает на естественные причины его смерти. Видеообращение вызвало недоверие у пользователей Instagram.

Как писал "Кавказский узел", государственная телекомпания "Грозный" неоднократно пыталась опровергнуть публикации оппозиционного движения 1ADAT в соцсетях. Особый резонанс получило исчезновение сотрудничавшего с Telegram-каналом Салмана Тепсуркаева. ЧГТРК "Грозный" размещала видеообращение отца Салмана Тепсуркаева, который заявил, что отрекся от сына за его плохое поведение и примирился с теми, кто почувствовал себя оскорбленным публикациями 1ADAT. Авторы канала настаивают, что появление оскорбительной публикации было подстроено агентом чеченских властей, а преследование Тепсуркаева является частью спланированной атаки на канал.

На главной странице созданного в марте 2020 года Telegram-канала указано, что это "народное движение" "против кадыровской диктатуры". Авторы публикуют информацию о похищениях и задержаниях на территории республики, основываясь, по их словам, на данных источников в силовых и властных кругах, о коррупции и других незаконных действиях чеченских силовиков и чиновников, говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Ролик с опровержением сообщения о насильственной смерти Салмана Чачаева разместила в своем Instagram-паблике государственная телекомпания "Грозный ТВ".

"Я Чачаев Ширвани, дядя умершего Сулеймана. Этот человек умер, у нас тезет (поминки. - Прим. "Кавказского узла"). Умер [мой] единственный племянник, умер единственный сын у матери, умер единственный брат у сестер, они и так сидят с разбитыми сердцами. Перестаньте говорить то, чего не знаете. Этого парня здесь, в больнице, осмотрели врачи <...>. «Врачи не могут ничего сделать. Если хотите, вывозите за пределы [республики]. Если хотите, оставьте дома», - [так] сказав, его отдали. Мы его отвезли в Ингушетию, он умер там в больнице, мы привезли и похоронили", - перевел корреспондент "Кавказского узла" обращение мужчины, записанное на чеченском языке.

Ширвани Чачаев заявил, что у его племянника была опухоль. "Она появилась после аварии. Возили [на лечение]. Все, что могли, делали. Он умер своей смертью. То, что вы говорите - ничего из этого неправда", - подчеркнул он на видео, опубликованном 15 сентября.

К 18.45 мск 16 сентября эта публикация собрала 128 тысяч просмотров и 1868 комментариев. У паблика 874 тысячи подписчиков.

1ADAT назвал пытки причиной смерти Чачаева

Сообщение смерти жителя селения Дышни-Ведено Салмана Чачаева опубликовал Instagram-паблик 1adat_official, насчитывающий 22,7 тысячи подписчиков. По данным 1ADAT, Чачаев в 2006-2007 годах служил в одной из чеченских силовых структур участвовал в спецоперациях против боевиков. За несколько дней до смерти силовики задержали Чачаева, заподозрив в употреблении наркотиков. После задержания его избивали и пытали, утверждается в публикации от 14 сентября.

"Еле живого Сулеймана отдали родственникам, пригрозив им смертью в случае огласки или попыток вывезти его в Россию на лечение. Во все республиканские больницы был отправлен указ не принимать его и не помогать. Некоторое время Сулейман пролежал дома, но поняв, что он при смерти, родственники попытались вывезти его в Ингушетию", - сообщил 1adat_official.

Публикация сопровождается видео, на котором мужчина с большим синяком на плече лежит на кровати, не двигаясь и тяжело дыша. К 18.45 мск 16 сентября эта публикация собрала 3336 просмотров и 31 комментарий.

Пользователи Instagram указали на нестыковки в видеообращении

Читатели Instagram-паблика "Грозный ТВ" усомнились в правдивости ролика с Ширвани Чачаевым. "Дыма без огня не бывает. Хотя я <...> не знаю, что у них [произошло], но видно, что отец не то [говорит]", - заявила angelina_angel_7777. "Почему родственники, а не клиника дают информацию, где он скончался? <В таком случае> бы все вопросы отпали", – считает la837ra.

Другие пользователи поверили Чачаеву. "Те, кто распространяют эти сплетни, и ломаного гроша не стоят", - заявил za_kra_akhiad_95. "Если вы заболеете, опубликуйте все в WhatsApp, иначе вашим близким придется доказывать, что вы умерли своей смертью", - прокомментировал пользователь sera1833.

В паблике "ЧП. Чечня" видеообращение Чачаева собрало критические комментарии. shibddj считает, что Чачаев должен был предоставить документальные свидетельства о смерти племянника. "Если его выписали с больницы, не должна ли у него быть выписка, что он хотя бы был в больнице? Что он болен чем-то, подпись кого-либо должна же быть. А если всего этого нет, то что выходит логичнее всего?" - задал вопрос пользователь соцсети.

Записывать подобные видеообращения в дни траура странно, указал loamroy_nakh. "Ты, у которого умер родственник. Ты специально делаешь разоблачительное видео против опубликованного кем-то в Интернете сообщения, что его убили? Или тебя заставляют его (видео. - Прим. "Кавказского узла") снимать? Как можно терять время на опровержение во время поминок? <...> зачем людям доказывать, что он умер своей смертью?" - возмутился пользователь соцсети.

"И мы в это должны поверить?" - написал dela_nekah . "[На] 100% уверен, что его заставляют это говорить", – перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя berzloy_ichk.

К 18.45 мск 16 сентября эта публикация собрала 24,8 тысячи просмотров и 45 комментариев. У паблика 147 тысяч подписчиков.