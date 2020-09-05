Мать опознала Багаудина Евлоева на видео с признанием в теракте

05 сентября 2020, 17:35

О подготовке взрыва на школьной линейке рассказал в сюжете телекомпании "Ингушетия" Багаудин Евлоев, уверена его мать. Она считает, что признание сделано под пытками.

Как писал "Кавказский узел", Багаудин Евлоев 3 сентября сообщил адвокату, что силовики били его и пытали током, требуя сознаться в подготовке захвата школы. 4 сентября телекомпания "Ингушетия" показала сюжет с признанием задержанного силовиками в подготовке взрыва на школьной линейке 1 сентября. Имя задержанного не было названо, но его слова совпадают с показаниями, которые дал заявивший о пытках житель республики Багаудин Евлоев.

Багаудина Евлоева задержали 7 августа - на следующий день после контртеррористической спецоперации в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района. В ней, по данным Национального антитеррористического комитета, были убиты два боевика, при этом от силовиков скрылся чемпион Азии по вольной борьбе Муслим Евлоев, двоюродный брат Багаудина. Источники сообщили, что одним из убитых является уроженец Чечни Хусен Гадамаури, который был экстрадирован из Германии в 2017 году под гарантии России.

Мать Багаудина Евлоева Любовь Ярыжева уверена, что в сюжете телекомпании "Ингушетия" был показан ее сын. "Это точно он. Это обращение — следствие пыток в здании <силовой структуры> в Магасе. Сначала они хотели, чтобы он сказал это перед камерами «Первого канала», но потом, видимо, испугались, что он скажет что-то лишнее или расплачется, и предпочли сделать съемку сами", - заявила Ярыжева корреспонденту "Кавказского узла".

Она уверена в невиновности сына. "Видно, что он говорит заученным фразами. Кроме того, расписывая, как он, якобы, всюду раскладывал полученную от террориста взрывчатку, он ни словом не упомянул о флаге, который у нас тоже будто бы обнаружили во время обыска", - отметила Любовь Ярыжева.

В один день с выходом сюжета телекомпании "Ингушетия" пресс-служба центрального управления ФСБ России распространила информацию о задержании 13 человек, которые, по версии ведомства, готовили массовые убийства с использованием взрывных устройств. Как минимум один из задержанных молодых людей готовился взорвать бомбу на школьной линейке 1 сентября. ФСБ не уточняет, в каких регионах были задержаны эти люди, однако в сообщении органов СКР один подросток, планировавший взрыв в школе 1 сентября, назван жителем Красноярского края.

Адвокат Евлоева Цезарь Пухаев сказал, что не может со стопроцентной уверенностью заявить, его ли подзащитный был показан в телесюжете. Он подчеркнул, что делать подобные записи можно только после консультации с адвокатом. "Даже если подследственный добровольно решил поучаствовать в такой видеозаписи, он должен обязательно проконсультироваться с адвокатом. Но ни я, ни второй защитник (адвокат по назначению. - Прим. "Кавказского узла") даже не были уведомлены о создании подобной видеозаписи", - сказал Пухаев.

3 сентября Цезарь Пухаев направил начальнику СИЗО во Владикавказе, где содержится Багаудин Евлоев, письмо с просьбой уточнить, вывозился ли его подзащитный куда-либо с 30 августа по 1 сентября, в том числе в больницу, и проводилось ли судебно-медицинское освидетельствование Евлоева. Пухаев попросил провести такое освидетельствование в Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Северной Осетии.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики. "Кавказский узел" также ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.