Двое силовиков из Южной Осетии заочно осуждены в Грузии по делу об убийстве Татунашвили

16 декабря 2020, 20:56

Грузинский суд признал виновными в убийстве Арчила Татунашвили двух сотрудников правоохранительных органов Южной Осетии. Они заочно приговорены к бессрочному заключению и объявлены в международный розыск.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Грузии Арчил Татунашвили умер в больнице Цхинвала 23 февраля 2018 года, на следующий день после задержания южноосетинскими силовиками, которые заподозрили его в подготовке диверсии. Сотрудник КГБ Южной Осетии Давид Гурциев и прокурорский работник Алик Табоев, обвиняемые в причастности к смерти Татунашвили, были объявлены в розыск по красному циркуляру Интерполом.

На теле умершего Арчила Татунашвили эксперты в Грузии зафиксировали следы пыток, заявил министр по делам перемещенных лиц Созар Субари. Проводивший вскрытие тела в Цхинвале южноосетинский врач-судмедэксперт Инал Техов заявил 2 марта, что у погибшего имелись кровоподтеки и ссадины на спине, руках и ногах, но внутренних повреждений и следов пыток не было, поэтому он сделал вывод о его смерти от острой сердечной недостаточности.

Мцхетский районный суд сегодня признал виновными двух сотрудников правоохранительных органов Южной Осетии в пытках над Татунашвили и его смерти, а также в незаконном лишении свободы. Сторона обвинения представила доказательства того, что Татунашвили был незаконно лишен свободы и подвергся пыткам, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии, поступившем "Кавказскому узлу".

Судом установлено, что 22 февраля 2018 года граждане Грузии, в числе которых был Арчил Татунашвили, находились на территории Ахалгорского района. Силовики задержали Татунашвили и сопровождавших его людей. Позднее Татунашвили был доставлен в Цхинвал. По данным прокуратуры, там силовики пытали его "за участие в войне в августе 2008 года и нанесли ему свыше ста ранений". "В результате полученных травм Татунашвили скончался", - сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, южноосетинская сторона неоднократно отказывалась обсуждать вопросы по делу Арчила Татунашвили на переговорах в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Именем Татунашвили, а также Гиги Отхозории (живший в Абхазии Гига Отхозория был смертельно ранен 19 мая 2016 года в приграничном села Хурча), назван санкционный список, составленный властями Грузии, отмечается в статье "Итоги года на Южном Кавказе: "бархатная революция", поражение Саакашвили и новый срок Алиева", размещенной на "Кавказском узле".