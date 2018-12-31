Итоги года на Южном Кавказе: "бархатная революция", поражение Саакашвили и новый срок Алиева

2018 год на Южном Кавказе запомнился армянской революцией, выборами президентов Азербайджана и Грузии и массовыми протестами в разных регионах. «Кавказский узел» подвел итоги года в Армении, Азербайджане, Грузии, Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Абхазии.

Акции протеста также спровоцировали обыски в двух ночных клубах Тбилиси — "Бассиани" и "Галлери", проведенные полицией Грузии и задержания во время рейдов восьми человек. С 12 мая в столице Грузии проходила акция "За наши права". Участники акции также выступили против задержаний активистов, выступающих за легализацию наркотиков. 13 мая на фоне этой акции началась контракция. Сторонники "Национального единства Грузии" были задержаны после столкновений с полицией. Глава МВД Грузии 14 мая встретился с участниками акции "За наши права" и пояснил, что причиной рейдов стали участившиеся случаи госпитализации посетителей клубов с отравлением наркотиками.

Еще одной резонансной акцией стала голодовка сыновей первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Константин и Цотнэ Гамсахурдия потребовади продлить срок давности по делу об убийстве их отца, истекающий 31 декабря. 24 декабря, на одиннадцатый день акции, у Константина Гамсахурдии произошел сердечный приступ, и его госпитализировали, но Цотнэ Гамсахурдия продолжил голодовку. Юридический комитет парламента одобрил 25 декабря продление срока расследования убийства.

С 10 сентября отец одного из убитых Заза Саралидзе проводил акцию протеста перед зданием парламента Грузии, добиваясь наказания всех виновных. С 11 ноября к акции присоединился отец смертельно раненного при спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили. Его родные не согласны с официальной версией, по которой Мачаликашвили пытался бросить в силовиков гранату, и утверждают, что 19-летний юноша был застрелен в постели.

2018 год запомнился в Грузии и акциями протеста с требованием наказания по делу об убийстве двух школьников в 2017 году. Родственники убитых потребовали наказать также главного прокурора Ираклия Шотадзе, однако он назвал приговор неприемлемым и подал в отставку, а МВД возобновило следствие. По данным ведомства, бывший чиновник прокуратуры Мераб Морчадзе признался, что склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, который является ему родственником.

Конституционный суд Грузии 30 июля по иску активистов партии "Гирчи" признал неконституционным административное наказание за употребление марихуаны , но при этом оставил в силе наказание за ее незаконное употребление (к примеру, в общественных местах или в присутствии несовершеннолетних), а также за хранение марихуаны.

С начала 2018 года активисты в Грузии проводили акции с требованием смягчения наркополитики. Легализации марихуаны в Грузии добивались активисты партии "Гирчи" (Шишка), а движение "Белый шум" требует декриминализации наркотиков в целом. Рейды полиции по ночным клубам в мае привели к длительной массовой акции протеста у парламента под лозунгом: "За наши права". На фоне этой акции президент Грузии высказался за либерализацию наркополитики по отношению к потребителям наркотиков, а парламент начал разработку и обсуждение законопроекта, предполагающего декриминализацию легких наркотиков .

Аналитики связали с выборами и отзыв законопроекта о культивировании конопли для производства фармацевтических и косметических средств на экспорт (в России марихуана отнесена к первому списку запрещенных веществ, – прим. «Кавказского узла»). Эта инициатива, выдвинутая в сентябре партией "Гирчи", вызвала критику депутатов и оппозиции. Против легализации употребления марихуаны, а также против инициативы правительства разрешить выращивание конопли для производства косметики и лекарственных препаратов выступают представители Грузинской православной церкви.

В соответствии с поправками в Конституцию Грузии, принятыми 26 сентября 2017 года, прошедшие выборы стали последними выборами, которые проходят путем прямого голосования. В связи с переходом к парламентской модели правления президент избирается не на пять, а на шесть лет. Начиная с 2024 года, президент будет избираться избирательной коллегией. Новости о выборах президента Грузии "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице " Иванишвили vs Саакашвили ". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили .

"Логически партия должна исходить из исследований общественного мнения, но она делает очень много нелогических вещей и не исключено, что кто-нибудь может докричаться до проведения внеочередных выборов в парламент", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он не исключил проведения внеочередных парламентских выборов, если население поддержит этот призыв, так как "зависит от активизации и настроений общества".

В свою очередь политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе считает, что "Грузинская мечта" может изменить политику правления от сиюминутной ситуации - "конкретных настроений того момента", так как неизвестно, какими будут настроения населения перед выборами 2020 года и их исход непредсказуем.

Победу Зурабишвили можно считать фактическим поражением лидера ЕНД, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. После объявления результатов выборов он призывал жителей Грузии к протестам, однако действительно массовых протестных мероприятий в итоге так и не было. После чего бывший президент пообещал, что вернется на родину, как только народ его позовет. «У меня нет претензий на особую роль. Но я хочу, чтобы вы знали — как только я вам понадоблюсь, и вы меня позовете, в ту же секунду я физически окажусь рядом с вами, появлюсь для Грузии»,— сказал Михаил Саакашвили.

"Само по себе правительство не будет многое делать и многое менять, только если будет вынуждено это делать. Если оппозиция сможет оказать конкуренцию, то это послужит стимулом", - считает эксперт.

Он считает, что изменение правления произойдет ближе к очередным парламентским выборам 2020 года, если оппозиция "сможет перегруппироваться и обновить свои подходы". Для существенных изменений правления правящей партией «необходим ресурс, которого нет в значительной степени, как финансового, так и экономического, также нет идей и видения», отметил эксперт.

"Население дало сигнал правительству, что им многое не нравится. Я думаю, что это окажет влияние и правительство попытается как-то оживить диалог с народом и более внимательно отнесется к нуждам и причинам недовольства людей", - сказал «Кавказскому узлу» руководитель "Института стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

Результаты первого тура президентских выборов в Грузии говорят о том, что в Грузии может произойти мирная демократическая "революция" перемен, написал 11 ноября в блоге на "Эхо Москвы" политтехнолог штаба Вашадзе Виталий Шкляров. Слова Шклярова вызвали бурную реакцию со стороны действующей власти. Комментируя этот пост, мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что власти готовы дать ответ на любую провокацию со стороны "Единого национального движения". "Мы ни в коем случае не допустим осуществления революционных планов в нашей стране, анонсированных Саакашвили", - заявил он. При этом сам Шкляров в интервью "Кавказскому узлу" отметил, что фигура Саакашвили в Грузии "сильно демонизирована". "Правящая партия старается напугать людей фигурой Саакашвили. А зря. Профессионалов с опытом нужно привлекать к совместной работе, а не выгонять из страны", - сказал он.

Грузинские политологи считают, что в результате победы на выборах президента Грузии независимого кандидата, поддерживаемого правящей партией, «Грузинская мечта» испытывает «триумф и купается в лучах славы». Однако результат первого тура выборов, на котором Зурабишвили и кандидат от оппозиционного альянса «Сила в единстве» Григол Вашадзе получили равное количество голосов избирателей, выявило их недовольство правлением "Грузинской мечтой".

Победу по итогам второго тура выборов одержала Зурабишвили. Вашадзе и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать ее победу и потребовали проведения досрочных парламентских выборов. В день инаугурации нового президента, 16 декабря, произошли столкновения представителей оппозиции, собиравшихся провести митинг, и полиции. Не менее семи полицейских получили ранения как минимум четыре человека, в том числе и один из активистов оппозиции были задержаны.

В ходе агиткампании во втором туре выборов президента на улицах Тбилиси появились баннеры, на которых рядом с фамилией кандидата Зурабишвили и ее избирательным номером была размещены большая фотография лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили или спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Изображение одного человека под фамилией другого - прямо указывает, что Зурабишвили ничего не решает и ее контролирует Иванишвили, разместивший свое фото под ее данными, заявил тогда "Кавказскому узлу" аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Нодар Харшиладзе.

Одним из главных событий для Грузии в 2018 году стали выборы президента страны, которые, в соответствии с принятыми поправками в Конституцию и переходом к парламентской модели правления, стали последними, проходившими путем прямого голосования. Предвыборная компания сопровождалась «войной компромата», угрозами и нападениями на активистов. По итогам первого тура разрыв между кандидатом Саломе Зурабишвили, которая официально участвовала в выборах как независимый кандидат, но открыто поддерживалась и продвигалась правящей партией "Грузинская мечта", и кандидатом от оппозиционного «Единого национального движения», соратником Михаила Саакашвили Григолом Вашадзе - составил менее одного процента. 5 ноября основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили объявил о своем возвращении в политику, отметив, что люди теряют доверие к правящей партии, если она "отдаляется от народа".

12 августа главы главы Азербайджана, России, Туркмении, Казахстана и Ирана приняли Конвенцию о правовом статусе Каспия. Стороны решили, что основная площадь Каспия останется в общем пользовании, а дно и недра будут поделены между пятью странами. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов будут согласованы всеми сторонами. Согласно Конвенции, все эти принципы становятся обязательными для исполнения. По мнению азербайджанских экспертов, подписание Конвенции в целом отвечает интересам Баку, однако документ не снял всех противоречий на море, и у Азербайджана остаются разногласия по разграничению дна с Ираном и Туркменистаном.

В ночь на 6 июля раненый Велиев, по словам родственников, уехал на лечение в Израиль. 28 августа президент Азербайджана подписал распоряжение об освобождении Эльмара Велиева от должности главы исполнительной власти Гянджи, не указав причины такого решения.

3 июля на главу администрации города Гянджа Эльмара Велиева было совершено покушение, которое силовики сочли терактом. Был задержан подозреваемый, 35-летний местный житель Юнис Сафаров. 10 июля около 200 человек собрались у здания мэрии, потребовав расследовать действия как нападавших на Велиева, так и самого мэра. В ходе столкновения с протестующими погибли два офицера полиции. Был арестован 61 подозреваемый в участии в беспорядках, еще 13 человек были объявлены в розыск. Пятерых убили при задержании.

Перебои с электричеством привели к проблемам со снабжением водой. Кроме того, отключение электричества вечером 3 июля вызвало остановку метро в Баку. Эвакуация пассажиров из застрявших в тоннелях поездов проводилась в условиях экстремальной жары, шесть человек были госпитализированы. 4 сентября президент страны, ознакомившись с выводами комиссии по расследованию, освободил президента "Азерэнерджи" от должности.

В ночь на 3 июля на электростанции в Мингячевире произошла авария, после которой весь Азербайджан на несколько часов остался без света. Вечером того же дня из-за второй аварии на ТЭС произошло новое массовое отключение света в Баку и ряде регионов страны. 5 июля на ТЭС произошел пожар.

12 июня в турецком городе Эскишехер состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода TANAP, части"Южного газового коридора". Планируется, что газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз-2"достигнет Турции, северной части Греции, пересечет Албанию и Адриатическое море и достигнет берегов Италии. Ожидается, что поставки азербайджанского газа в Европу в объеме 10 миллиардов кубометров в год начнутся в 2020 году.

13 августа апелляционный суд заменил на условное наказание оставшийся срок заключения лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова, и в тот же день оппозиционер вернулся домой. В заключении Ильгар Мамедов, приговоренный к семи годам по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы, провел пять с половиной лет. 31 октября его адвокат подал в Верховный суд Азербайджана кассационную жалобу с просьбой снять с оппозиционера все обвинения и полностью оправдать его.

В материале " Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси " "Кавказский узел" постарался разобраться, как похищали оппозиционного журналиста, что этому предшествовало и почему власти Грузии фактически закрыли глаза на похищение. Сам журналист в своих показаниях, переданных следователям, возложил вину за свое похищение на грузинских силовиков и правительство Грузии.

12 января суд приговорил азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который с 2014 года жил в Грузии, к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Апелляционный суд и Верховный суд Азербайджана оставили приговор в силе, хотя защита настаивала на том, что оппозиционный журналист был похищен в Грузии и доставлен в Баку в мае 2017 года. Сам Мухтарлы возложил вину за свое похищение на грузинских силовиков и правительство Грузии, а уголовное преследование на родине связал с расследованием коррупции в Азербайджане. Правозащитная организация Amnesty International признала журналиста "узником совести".

Первоначально ожидалось, что свою кандидатуру выдвинет жена Ильхама Алиева - Мехрибан Алиева. Однако в итоге Ильхам Алиев решил принять участие в выборах 2018 года. При этом в случае недееспособности Ильхама Алиева его супруга, как вице-президент страны, автоматически станет президентом. Подробнее о выборах президента Азербайджана читайте в материале " Президентские выборы в Азербайджане 2018 года ", размещенном на " Кавказском узле " в разделе "Справочник". Также "Кавказский узел" собрал основную информацию о президентских выборах в Азербайджане 2018 года в справке "Главное о президентских выборах в Азербайджане".

11 апреля прошли внеочередные выборы главы государства из восьми кандидатов. Первоначально выборы были назначены на 17 октября, но в начале февраля Ильхам Алиев перенес голосование на более раннюю дату. По данным ЦИК, на выборах действующий президент набрал 86,02% голосов. Таким образом, Ильхам Алиев избран на четвертый президентский срок до 2025 года. 12 апреля представители ОБСЕ и ПАСЕ заявили о жестких ограничениях для оппозиции и нарушениях на выборах. В ответ МИД и администрация Алиева обвинили наблюдателей в предвзятости.

Одним из итогов года в Грузии стало появление так называемого санкционного списка. 21 марта депутаты грузинского парламента приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства до 15 июня представить список людей, обвиняемых и осужденных за преступления против граждан Грузии в Абхазии и Южной Осетии. В список внесено 33 имени, 26 июня он был утвержден правительством и направлен в парламент . Санкционный список назван именами Арчила Татунашвили и Гиги Отхозории - граждан Грузии, по данным грузинских властей, убитых в Южной Осетии и Абхазии. Правительство Грузии поручило установить ограничения для внесенных в него людей. В августе Минюст Грузии направил в Европейский суд по правам человека жалобу "Грузия против Российской Федерации", где обвинила Россию в притеснении этнических грузин на территории Абхазии и Южной Осетии, уделив особое внимание смерти Отхозории и Татунашвили.

Южная Осетия: дело Албегова и Сланова, 10-летие Пятидневной войны

Дело об убийстве Титунашвили стало одним из главных событий года и в Южной Осетии. При этом югожноосетинский врач-судмедэксперт Инал Техов заявил, что следов пыток на теле не было, поэтому он сделал вывод о смерти от острой сердечной недостаточности. Согласно версии южноосетинских силовиков, Татунашвили в августе 2008 года воевал против Южной Осетии на стороне Грузии. В КГБ Южной Осетии заявили, что он готовил диверсии, снимая на видео объекты военной инфраструктуры в республике. В свою очередь грузинские медэксперты заявили, что тело Татунашвили было передано грузинской стороне без внутренних органов, в том числе сердца и головного мозга, и это осложнило проверку версии южноосетинских врачей о причинах его смерти. При этом эксперты в Грузии зафиксировали на теле умершего множественные следы пыток.

Задержания на границе и ее патрулирование

В 2018 году КГБ Южной Осетии неоднократно сообщало о задержаниях нарушителей границы с Грузией, так 28 августа у линии разграничения с Южной Осетией были задержаны пять жителей Тбилиси, отправившихся в поход в Трусовское ущелье. 29 сентября в окрестностях села Хурвалети Горийского района Грузии была задержана Майя Отинашвили, которая, по данным КГБ Южной Осетии, не только нарушила границу, но и неоднократно за денежное вознаграждение помогала делать это другим жителям Грузии и Южной Осетии. Женщина была приговорена югооситинским судом к году условного наказания.

Инициатор патрулирования территории приграничных грузинских сел, организованного движением "Сила в единстве" Давид Кацарава, высказал в апреле мнение, что пограничники устраивают засады и забирают жителей Грузии и с территорий, подконтрольных грузинским властям. Грузинские активисты также выступили против установки инженерных заграждений у приграничного села Атоци. Автомобилисты из Грузии провели акцию против переноса границы в селе, в которой, по данным организаторов, приняло участие около 150 автомобилей. 8 декабря в селе Атоци прошла музыкальная акция протеста, которая собрала десятки человек.

Миссия наблюдателей ЕС в Грузии подтвердила, что в районе села Атоци с начала ноября ведется интенсивный процесс бордеризации – возведения заградительных сооружений вдоль границы. Как отмечают в представители ЕС, группы патрулей наблюдали за работами по установке новых заграждений, которые растянулись примерно на 400 метров, передает портал "Сова". Наблюдатели ЕС подчеркивали, что сложившаяся в Атоци ситуация "демонстрирует важность восстановления встреч в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них в селе Эргнети.

Дело Албегова и Сланова

Большой общественный резонанс в Южной Осетии в 2018 году вызвало и слушание дела сержантов российской базы в Южной Осетии Зелима Албегова и Арсена Сланова, обвиненных в мае 2017 года в избиении офицеров Антона Зайнутдинова и Богдана Патыка. В свою очередь сами обвиняемые утверждали, что не нападали на офицеров, а, наоборот, это офицеры избили контрактников.

Дело Албегова и Сланова слушалось во Владикавказе и проходило в открытом режиме. "Поскольку внимание к процессу росло с каждым днем, а процесс открытый, сегодня (17 августа) зал уже не смог вместить всех желающих. На улице осталось стоять еще человек 30 из числа поддержки обвиняемых", - описывал происходящее в своем блоге на "Кавказском узла" "Осетия и вокруг: взгляд изнутри" Алан Цхурбаев.

После оглашения решения суда, приговорившего Зелима Албегова и Арсена Сланова к 3 годам и 1 году и 8 месяцам лишения свободы соответственно, более сотни их сторонников заблокировали здание суда, чтобы не дать конвоирам вывезти осужденных, и провели стихийный митинг. В их поддержку собрано 50 тысяч подписей, которые направлены Владимиру Путину и в Минобороны России. 26 октября суд смягчил наказание Албегову и Сланову, заменив реальные сроки лишения свободы на условные.

Годовщина войны

12 августа 2018 года исполнилось 10 лет со дня окончания вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией при участии России. Боевые действия продолжались пять дней, говорится в материале о "Пятидневной войне"2008 года, размещенном в "Справочнике" "Кавказского узла". В годовщину трагических событий жители Южной Осетии, Абхазии и Грузии почтили память погибших и вспомнили ужасы войны. При этом власти Грузии и России в годовщину конфликта, приведшего к признанию независимости Южной Осетии и Абхазии, упрекнули друг друга в начале военных действий.

Кто виновен в августовской войне 2008 года? Путин или Саакашвили – кто из них и почему развязал войну и должен быть привлечен к ответственности? За этими разговорами теряется главное – судьбы простых осетинских и грузинских семей. “Кавказский узел” в годовщину войны опубликовал подборку фотографий, сделанных во время Пятидневной войны в августе 2008 года. Героями фото являются простые люди, испытавшие всю боль и трагедию августовской войны 08.08.08.

10-летие Женевских дискуссий

В октябре 2018 года исполнилось 10 лет Женевским дискуссиям по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. За это время собрались традиционные участники дискуссий – представители Грузии, России, США и Абхазии и Южной Осетии, а также сопредседатели из ЕС, ООН и ОБСЕ - собирались в Женеве 46 раз. Встречи планируется продолжать и в 2019 году, поскольку однозначных результатов добиться пока не удалось.

На встрече в октябре Югоосетинский министр иностранных дел Дмитрий Медоев выступил со специальным докладом, в котором указал на неспособность грузинской стороны достигнуть соглашения о неприменении силы с Южной Осетией и Абхазией. По его словам, в Женеве часто наблюдаются попытки политизировать вопросы и «свести дискуссии к обсуждению грузинских претензий к другим сторонам». При этом прекращение таких переговоров в Южной Осетии не желают. «Это единственный официальный формат, где разговариваем на равных с Грузией, Россией, США и международными организациями. То есть именно в этом формате мы от первого лица доводим до них все те вопросы, которые для нас важны", - говорит министр иностранных дел Южной ОсетииДавид Санакоев.

В последние годы в Женевских дискуссиях наметился застой, стороны не могут принять ни в каком виде документ о неприменении силы, отмечает российский политолог Николай Силаев. "Позиция Абхазии, Южной Осетии заключается в том, что Грузия должна подписать с ними соглашение о неприменении силы. Грузия опасается, что это будет выглядеть как косвенное признание их независимости, и добивается, чтобы соглашение с ней подписала Россия. Россия себя участником конфликта не признает и в качестве компромисса предлагает принять общую от имени всех участников декларацию о неприменении силы. Но тут уже Грузия считает необходимым внести еще пункт, который предполагает доступ международных миссий на территорию республик без их согласия. Против этого выступают уже Россия, Южная Осетия и Абхазия", - цитирует Силаева "Кавказ.Реалии". По словам эксперта, гуманитарная часть дискуссии тоже уже много лет не ведется: слишком разные подходы сторон, например, к проблеме беженцев.

При этом Николай Силаев считает, что именно в рамках Женевских дискуссий создан механизм по предотвращению и расследованию инцидентов, который хотя и сбоями, но работает: не исключает возникновения острых ситуаций на линии соприкосновения, на границах Абхазии и Южной Осетии, но позволяет избегать эскалации.

Абхазия: дипотношения с Сирией, гибель премьера

Одним из важных событий для региона в 2018 году оказалось формирование Грузией уже упомянутого ранее санкционного списка в связи с делом Отхозории. Житель Гальского района Абхазии Гига Отхозория был смертельно ранен 19 мая 2016 года на территории пограничного села Хурча. Абхазская сторона предположила, что Отхозория сам напал на стрелявшего в него пограничника, однако суд в Грузии признал пограничника виновным в убийстве Отхозории. 26 июня 2018 года правительством Грузии был утвержден список людей, обвиняемых и осужденных за преступления против граждан Грузии в Абхазии и Южной Осетии, названный именами Арчила Татунашвили и Гиги Отхозории. Официальный Сухум назвал список "проявлением агрессии".

Сирия признала независимость Абхазии

29 мая главы министерств иностранных дел Сирии и Абхазии объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств. Грузия осудила власти Сирии, обвинив в причастности к этому решению Россию. 5 июня грузинский МИД объявил о разрыве дипотношений с Сирией, а 28 июня стало известно, что воздушное пространство Грузии закрыто для двух авиакомпаний Сирии.

Смерть Геннадия Гагулии

Поздно вечером 8 сентября в ДТП погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Политик возвращался из аэропорта города Сочи после официальной поездки в Сирию. Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с машиной, выехавшей на встречную полосу, и упал в кювет. Водитель автомобиля, который столкнулся с машиной политика, был задержан.

По данным следствия, в крови задержанного были найдены наркотические вещества. В ноябре суд заменил пребывание под стражей на домашний арест. Гагулия проработал на посту премьер-министра Абхазии всего 4,5 месяца. С 18 сентября кабинет министров Абхазии возглавил Валерий Бганба.

Акции протеста после передачи грузинского заключенного

В начале января несколько депутатов инициировали митинги, связанные с передачей грузинской стороне осужденного в Абхазии на 20 лет заключения Георгия Лукавы. Участники акций протеста обвинили президента в том, что, приняв самостоятельно решение о помиловании Лукавы, он нарушил закон. Оппозиция заявила, что объединяется ради отставки Рауля Хаджимбы с поста президента.Парламент принял заявление, в котором было выражено требование о передаче дела о помиловании Лукавы в Конституционный суд для вынесения вердикта о его законности.

Приговор за убийство российского туриста

12 июня Верховный суд Абхазии признал братьев Адгура и Даура Джинджолия виновными в убийстве туриста из России Андрея Кабанова и приговорил каждого к 18 годам колонии с конфискацией имущества. Российский турист был убит в результате вооруженного нападения на группу отдыхающих в Гудаутском районе в июле 2017 года. Убийство туриста серьезно повлияло на турбизнес - люди, купившие путевки в Абхазию, отказывались после инцидента от приобретенных туров и просили вернуть деньги.

Армения: протесты и смена власти, амнистия и новое убийство в Гюмри

«Бархатная революция» в Армении

В 2018 году начался переход Армении на парламентскую модель управления, согласно принятым в декабре 2015 года поправкам в Конституцию страны. Конституционные изменения предполагали, что первым лицом страны после окончания президентского срока Сержа Саргсяна станет не президент, а премьер-министр. Срок президентства Сержа Саргсяна истекал 9 апреля. После информации о том, что Серж Саргсян будет выдвинут в премьеры, началась «бархатная революция», которая стала главным итогом года для Армении.

После того, как 14 апреля участники заседания Республиканской партии Армении единогласно поддержали выдвижение на пост премьера кандидатуры Сержа Саргсяна, не менее пяти тысяч человек приняли участие в митинге протеста. Некоторые участники акции проникли в здание Общественного радио Армении, потребовав предоставить им возможность сделать обращение в прямом эфире. Охрана не стала применять силу, здание обесточили. В прямом эфире других СМИ лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат Никол Пашинян, который возглавлял парламентскую фракцию "Елк", обратился к гражданам страны с призывом выйти на улицу и присоединиться к протесту.

17 апреля Серж Саргсян был избран премьер-министром. Голосование в парламенте проходило на фоне акции протеста, в ходе которой Пашинян объявил о начале "мирной революции", получившей название начале "бархатной". В течение следующих нескольких дней сторонники Пашиняна проводили шествия по столице, блокировали улицы, перекрывали входы в правительственные здания. 23 апреля Серж Саргсян покинул пост премьер-министра, заявив, что "был не прав".

Пашинян заявил о своих премьерских амбициях, и 25 апреля депутаты от блока "Елк" единогласно проголосовали за его выдвижение на пост главы кабмина. Республиканская партия отказалась от выдвижения своего кандидата. Со второй попытки Пашиняну удалось получить пост премьера. На новом посту Пашинян начал изменения с силового блока, были уволены главы силовых ведомств, в кабмин попали соратники Пашиняна по партии "Гражданский договор" и блоку "Елк". По итогам прошедших в декабре парламентских выборов блок Никола Пашиняна "Мой шаг" получил 88 мандатов, партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - 26 и 18. Проигравшие партии признали результаты выборов в Армении.

Аресты и амнистия

После получения власти Пашиняном в стране начали громкие аресты. Было возбуждено уголовное дело в связи с разгоном митинга оппозиционеров в Ереване 1-2 марта 2008 года. Арестованы второй президент Армении Роберт Кочарян, Юрий Хачатуров, который руководил Генштабом ВС Армении. В розыск по этому делу объявлен генерал-полковник Микаел Арутюнян, возглавлявший Минобороны. Уголовному преследованию подверглись бывший премьер Армении Овик Абрамян, его брат Генрих Абрамян и бывший глава армянской полиции Алик Саргсян. Большой резонанс в стране вызвало задержание бывшего депутата парламента Армении, главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна.

Одновременно при новой власти стали выходить на свободу осужденные ранее оппозиционеры. Также после смены власти в Армении суд начал массово принимать решение об освобождении из-под стражи подсудимых по делу вооруженного отряда "Сасна Црер». 3 ноября был подписан закон об амнистии. Как заявили власти, из уголовно-исполнительных учреждений будут освобождены 270 человек, еще 396 осужденным будут сокращены сроки наказания.

Очередное убийство в Гюмри

Очередная волна протестов против присутствия российских военных на территории Армении поднялась в декабре после убийства 57-летней жительницы Гюмри Джульетты Гукасян. После убийства был задержан российский военнослужащий, он находится под арестом на 102-й военной базе в Гюмри. Представители семьи Гукасян потребовали передать его Армении.

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей".

Подробнее эти и другие итоги года в Армении описываются в материале "Армения-2018: победа Пашиняна, амнистия и новое убийство в Гюмри".

Нагорный Карабах: юбилей освободительного движения и эхо «бархатной революции»

Эхо революции в Армении

Армянская «бархатная революция» оказала влияние и на политические процессы в Нагорном Карабахе. В ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал митинг с требованием отставки руководителей прокуратуры, СНБ и полиции. Акция протеста, которая началась 2 июня, была приостановлена лишь поздно вечером 4 июня после призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить обещания, данные протестующим. 6 июня стало известно, что ушли в отставку главы полиции и Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха, а также госминистр Араик Арутюнян. Вакантные должности были замещены в тот же день. Комментируя митинг в Степанакерте, опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха связали его с "бархатной революцией" в Армении.

19 июня парламент Нагорного Карабаха принял предложенный президентом закон "О свободе собраний". В новом законе определен порядок проведения собраний, а также правила для его организаторов, участников и правоохранительных органов. В частности, теперь, чтобы провести собрание, организаторы обязаны предоставить в уполномоченный орган уведомление. Представители оппозиционной партии "Национальное возрождение" заявили, что поспешное принятие закона напрямую связано с акциями протеста в Степанакерте. Кроме митинга, длившегося с 2 по 4 июня, они напомнили о своей акции 13 июня, в ходе которой требовали отставки президента Нагорного Карабаха.

После принятия новой Конституции Нагорного Карабаха президент избирается на переходный период - до 2020 года, когда намечены очередные парламентские выборы. Хотя парламент республики по новой Конституции получит право уволить президента, в действительности он, наоборот, будет вынужден поддерживать решения главы государства, поскольку выражение парламентом недоверия президенту повлечет перевыборы не только президента, но и самого парламента, отмечается в статье "Референдум в Карабахе: получит ли парламент право уволить президента?", где также приводятся данные о сути конституционной реформы. При этом Бако Саакян, который с 2007 года возглавляет Нагорный Карабах, 11 июня заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 2020 году.

9 сентября в непризнанной республике прошли довыборы в парламент в 10-м и 11-м избирательных округах. На два вакантных места в Национальном собрании претендовали 15 кандидатов, а явка избирателей составила 50 процентов. Рост политической активности связан с революцией в Армении, пояснил руководитель партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян.

14 декабря президент Бако Саакян представил нового министра обороны и командующего армией Нагорного Карабаха, им стал генерал-майор Карен Абрамян. Бывший глава Минобороны Левон Мнацаканян назначен директором Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Примечательно, что информация об отставке Левона Мнацаканяна появилась в СМИ 12 декабря. 13 декабря сам Мнацаканян заявил, что не писал заявления об отставке. Ранее источник рассказал о возможных отставках в Нагорном Карабахе, и в числе тех, кто может покинуть должность назвал Левона Мнацаканяна. Источник связал это с негативной реакцией карабахских чиновников на заявление члена предвыборного списка блока "Мой шаг" Сасуна Микаеляна о том, что победа "бархатной революции" в Армении важнее, чем война в Нагорном Карабахе. Этим они вызвали гнев врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

30-летие карабахского освободительного движения

В этом году жители Нагорного Карабаха отметили 30-летие национально-освободительного движения, начало которого они отсчитывают с митинга 13 февраля 1988 года в центре Степанакерта, на котором было выдвинуто требование о воссоединении входившей тогда в состав Азербайджанской ССР НКАО (Нагорно-Карабахская Автономная Область) с Арменией. 12 февраля в образовательных учреждения непризнанной республики прошли открытые уроки к этой дате, а в Мартуни и Гадруте состоялись шествия и митинги. Участники акций так же, как и на митингах 30 лет назад, скандировали: "Миацум", что в переводе на русский означает "воссоединение". 14 февраля в Степанакерте прошли марш и митинг, в которых приняли участие более 15 тысяч человек. Участники акции заявили, что нужно добиться полного международного признания Нагорного Карабаха, а потом присоединиться к Армении.

Военные учения параллельно с Азербайджаном

12 марта военные в Нагорном Карабахе начали учения, на которых особое внимание решили уделить методам ведения огня и особенностям поражения целей условного противника из танков. Примечательно, что в тот же день Азербайджан заявил о начале крупных военных учений с использованием нового вооружения. С 14 по 19 мая Армения и Нагорный Карабах провели совместные учения с применением авиации, на которых отрабатывалась оборонительная операция. Менее чем месяц спустя, 15 июня, Минобороны Азербайджана рапортовало об успешном проведении учений с участием подразделения, дислоцированного в прифронтовой зоне. Задачей учений было отбить нападение условного противника и восстановить линию обороны на выгодных рубежах. Все эти учения прошли на фоне взаимных обвинений участников карабахского конфликта в обстрелах и провокациях.