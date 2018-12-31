Армения-2018: победа Пашиняна, амнистия и новое убийство в Гюмри

В 2018 году события в Армении составляли основную часть повестки Южного Кавказа. Именно этот год стал для страны действительно историческим – произошедшая "бархатная революция" ключевым образом изменила расклад сил во власти. Это, безусловно, главное событие года для региона, но не единственное. "Кавказский узел" подвел итоги года в Армении.

Парламентаризм и новый президент

2 марта по итогам тайного голосования депутатов парламента Армении большинством голосов президентом страны был избран Армен Саргсян, кандидат от властной коалиции, возглавляемой Республиканской партией Армении. До этого Саргсян работал послом в Великобритании и Северной Ирландии. Депутату Артаку Зейналяну, чья кандидатура в президенты была предложена оппозиционной фракцией "Елк", не удалось набрать необходимого количества голосов для выдвижения.

Эти выборы были началом перехода на парламентскую модель управления в Армении согласно принятым в декабре 2015 года поправкам в Конституцию страны. Конституционные изменения предполагали, что первым лицом страны после окончания президентского срока Сержа Саргсяна станет не президент, а премьер-министр. Срок президентства Сержа Саргсяна истекал 9 апреля. Предполагалось, что в этот же день парламент передаст полномочия новому главе государства, а премьер-министр и правительство подадут в отставку.

"Бархатная революция" и потеря лидерства РПА

Однако в итоге все пошло не так, как рассчитывал Серж Саргсян. Предвестником "бархатной революции" в Армении стала информация о том, что Серж Саргсян будет выдвинут в премьеры. Это произошло 9 апреля, в день инаугурация нового президента Армении Армена Саргсяна, и вызвало протесты у оппозиционеров. Передача контроля над полицией и спецслужбами главе кабмина свидетельствовало о том, что Саргсян сохранит неограниченную власть в стране. Именно это стало причиной массовых протестов.

После того, как 14 апреля участники заседания Республиканской партии Армении единогласно поддержали выдвижение на пост премьера кандидатуры Сержа Саргсяна, не менее пяти тысяч человек приняли участие в митинге протеста. Некоторые участники акции проникли в здание Общественного радио Армении, потребовав предоставить им возможность сделать обращение в прямом эфире. Охрана не стала применять силу, но электричество в здании было выключено. Лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат Никол Пашинян, который возглавлял парламентскую фракцию "Елк", обратился к гражданам страны с призывом выйти на улицу и присоединиться к протесту.

Однако 17 апреля Серж Саргсян все же был избран премьер-министром. Голосование в парламенте проходило на фоне акции протеста, в ходе которой Пашинян объявил о начале "мирной революции", получившей название "бархатной". В течение следующих нескольких дней сторонники Пашиняна проводили шествия по столице, блокировали улицы, перекрывали входы в правительственные здания. 21 апреля президент Армении Армен Саргсян предложил переговоры, но Никол Пашинян заявил, что намерен говорить только об отставке Сержа Саргсяна с поста премьера. После провала переговоров 22 апреля полиция начала разгон демонстрантов. Среди задержанных оказался и сам Пашинян, во время массовых волнений были госпитализированы как минимум 10 участников протестов. Число задержанных демонстрантов приближалось к нескольким сотням.

23 апреля Серж Саргсян покинул пост премьер-министра, заявив, что он "был не прав". Пашинян в тот же день был освобожден из ереванского СИЗО. Уличные протесты не прекратились, они получили свое направление против Республиканской партии Армении. Пашинян заявил о своих премьерских амбициях, и 25 апреля депутаты от блока "Елк" единогласно проголосовали за его выдвижение на пост главы кабмина. Республиканская партия отказалась от выдвижения своего кандидата. Однако получить пост премьера Пашиняну удалось лишь со второй попытки. 8 мая за него отдали голоса 59 депутатов, 42 парламентария высказались против. Республиканская партия после голосования объявила себя оппозицией. На новом посту Пашинян начал изменения с силового блока, были уволены главы силовых ведомств, в кабмин попали соратники Пашиняна по партии "Гражданский договор" и блоку "Елк".

Советник Норвежского Хельсинкского Комитета Лене Веттеланд, которая работает в Армении с марта 2008 года, в интервью "Кавказскому узлу" назвала Никола Пашиняна армянским Навальным, у которого получилось, а "скучные" парламентские выборы в Армении сочла признаком честного голосования.

16 октября Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра. Уходя в отставку, он заявил, что планирует довести "бархатную революцию" до конца и передать власть народу путем проведения внеочередных парламентских выборов. Выборы состоялись 9 декабря. В них участвовали девять партий и два блока, но в парламент прошли лишь три политические силы. Блок Никола Пашиняна "Мой шаг" (блок "Елк" распался к концу сентября, а Пашинян возглавил блок "Мой шаг", выросший из одноименного протестного движения) по итогам выборов получил 88 мандатов, партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - 26 и 18. Проигравшие партии признали результаты выборов в Армении. При этом блок "Мы" и партия "Христианско-демократическое возрождение", не попавшие в состав нового парламента, выразили обеспокоенность отсутствием там оппозиции. Выборы прошли демократично, но в атмосфере нетерпимости к инакомыслию, заявила Республиканская партия. Наблюдатели констатировали, что нарушения на выборах в парламент Армении имелись, но не носили массового характера.

"В сравнении с властью Сержа Саргсяна, в руках Никола Пашиняна сосредоточено больше власти. Помимо рычагов, которые были у экс-премьера, власть Пашиняна основана на высокой легитимности, - прокомментировал "Кавказскому узлу" ситуацию в Армении политтехнолог Армен Бадалян. - За исключением парламентской оппозиции, нет каких-либо иных факторов, которые будут сдерживать власть Никола Пашиняна. Но для этого необходимо, что оппозиция грамотно работала. С механической точки зрения, препятствовать «проталкиванию» законов и решений, оппозиция не сможет из-за малого числа голосов, но у оппозиции более широкая функция, чем просто число мандатов. Оппозиция способна формировать общественное мнение, она также сотрудничает на международной арене".

Однако научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян считает, у Пашиняна меньше власти, так как он отказался от тех инструментов управления, которыми пользовался Серж Саргсян. "Это, в частности, финансовый ресурс, а именно, олигархи, которые за счет предоставления «налоговых поблажек», содействовали победе РПА на выборах. Кроме того, во время Сержа Саргсяна была пусть неидеальная, но четкая и управляемая иерархия власти, - сказал Микаелян "Кавказскому узлу". - В то же время, стоит отметить, что в личностном плане внутри структуры у Пашиняна вес больше, чем у Саргсяна внутри прежней структуры. Фигур, которых общественность или сам Никол Пашинян воспринимали серьезно, сейчас нет. Так как в новом парламенте реальной оппозиции не будет, роль критика власти будет выполнять медиапространство. Пока оно не очень сильное, но тенденция к усилению наблюдается. Никол Пашинян – выходец из СМИ (возглавлял газету "Айкакан Жаманак". - Прим. "Кавказского узла") и уделяет больше внимания медиакартине, но это ненадолго. Он постепенно отдаляется от своего прошлого и углубляется в политику все больше".

По мнению политического обозревателя, политолога Степана Сафаряна, сегодня в Армении нет оппозиции, которая смогла бы повлиять на политическую ситуацию. "Слышны, конечно, мнения отдельных политиков, представителей гражданского общества, но как таковая оппозиция еще не сформировалась", - заявил Сафарян "Кавказскому узлу".

Громкие аресты и массовая амнистия

Результатом "бархатной революции" в Армении можно назвать произошедшие после получения власти Пашиняном резонансные аресты, завершение громких процессов и объявленную массовую амнистию.

После прихода к власти Никола Пашиняна было возбуждено уголовное дело в связи с разгоном митинга оппозиционеров в Ереване 1-2 марта 2008 года, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. Тогда в столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 были ранены. 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном тех акций протеста был арестован второй президент Армении Роберт Кочарян, который ввел тогда в Армении чрезвычайное положение. 13 августа суд отменил арест, сославшись на неприкосновенность бывшего президента. 11 сентября глава Службы нацбезопасности Армении заявил, что в отношении Кочаряна возбуждено уголовное дело о финансовых махинациях. Кассационный суд 15 ноября аннулировал решение об освобождении Кочаряна, но 7 декабря апелляционная инстанция постановила арестовать его. Это решение принято под давлением Никола Пашиняна, считает сам Кочарян, а его сторонники заявляют об этом же на своих акциях протеста.

В рамках того же дела был задержан и Юрий Хачатуров, который начал работу в должности генерального секретаря ОДКБ в апреле 2017 года, а в 2008-2016 годах руководил Генштабом ВС Армении и был первым заместителем министра обороны республики. Он был арестован, но 28 июля освобожден под залог. 2 ноября стало известно, что Хачатуров досрочно отозван с должности генсекретаря ОДКБ. Своей вины в причастности к разгону митингующих 1-2 марта 2008 года в Ереване он не признает. В розыск по этому делу объявлен генерал-полковник Микаел Арутюнян, возглавлявший Минобороны Армении на момент событий.

Внимание правоохранителей также привлекли другие бывшие высокопоставленные чиновники и силовики. В частности, 30 августа бывший премьер Армении Овик Абрамян, его брат Генрих Абрамян и бывший глава армянской полиции Алик Саргсян были заподозрены в превышении служебных полномочий и мошенничестве. Дело о мошенничестве было возбуждено на основании заявления директора горнодобывающей компании "Авазаатик". По его словам, в 2008 году трое подозреваемых потребовали от него 60% доли компании, сообщило следствие. 8 сентября Овику Абрамяну были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Сам он назвал уголовное преследование местью за критику властей.

Большой резонанс в стране вызвало также задержание 16 июня бывшего депутата парламента Армении, главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна. Как заявил Никол Пашинян, генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь. При обыске в доме Григоряна были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. 21 декабря Григоряна отпустили на свободу под залог в 52 тысячи долларов, это вызвало акции протеста жителей Эчмиадзина.

В то же время при новой власти стали выходить на свободу те, кто был ранее в оппозиции. 20 марта лидера движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна и еще шестерых подсудимых суд признал виновными в подготовке к массовым беспорядкам и незаконном обороте оружия. Сефилян был приговорен к 10,5 года заключения. Однако 13 июня все приговоры по этому делу были значительно смягчены, и осужденные вышли на свободу. Жирайру Сефиляну срок лишения свободы был сокращен до 5,5 года. Суд постановил освободить его под поручительство двух депутатов, каждый из которых обязался внести за Сефиляна залог в 500 тысяч драмов.

Также после смены власти в Армении суд начал массово принимать решение об освобождении из-под стражи подсудимых по делу вооруженного отряда "Сасна Црер", который удерживал здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. В день захвата здания был убит полицейский, шесть человек получили ранения. Мятежники захватили и заложников, но отпустили всех их за день до того, как сами сдались властям. По делу "Сасна Црер" были обвинены 32 человека, на сегодняшний день по стражей остаются только двое. Примечательно, что после прихода к власти Никола Пашиняна члены "Сасна Црер" объявили о готовности сотрудничать с новой властью, а затем создали одноименную партию, которая принимала участие в парламентских выборах 9 декабря.

Члены отряда "Сасна Црер" и "Учредительного парламента" попали под массовую амнистию, которую 1 ноября принял парламент Армении, несмотря на позицию части парламентариев по вопросу освобождения членов вооруженного отряда. 3 ноября закон об амнистии подписал президент Армен Саргсян. После объявления амнистии, как заявили власти, из уголовно-исполнительных учреждений будут освобождены 270 человек, еще 396 осужденным будут сокращены сроки наказания. Официально было объявлено, что эта амнистия приурочена к 2800-летию Еревана и 100-летию первой Республики Армения. В числе тех, кто был освобожден по этой амнистии, оказался и лидер партии "Цегакрон" Шант Арутюнян, отбывавший наказание по делу "Марша миллиона масок" - акции в 2013 году, в ходе которой были задержаны 37 человек.

Очередное убийство в Гюмри

Вопрос присутствия российских военных на территории Армении подняли армянские активисты после того, как ночью 3 декабря в больнице после избиения умерла 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян. После убийства был задержан российский военнослужащий, он находится под арестом на 102-й военной базе в Гюмри. Представители семьи Гукасян потребовали передать его Армении. Генпрокуратура Армении объяснила передачу обвиняемого российской стороне необходимостью следовать законам России и двусторонним соглашением о военной базе. На акции у посольства РФ в Ереване 25 декабря активисты потребовали не только обеспечить прозрачное расследование убийства Джульетты Гукасян, но и пересмотреть характер отношений с Россией и вывести российскую военную базу из Гюмри.

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семи членов семьи Аветисян 12 января 2015 года. Виновным в совершении этого преступления признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

Судьба отношений с Россией

После "бархатной" революции в Армении Россия потеряла возможность влиять на принятие решений армянскими властями, заявил в комментарии "Кавказскому узлу" политический обозреватель, политолог Степан Сафарян.

По его мнению, Россия выдвигает требования, которые Армения не может удовлетворить. "Это, к примеру, попытка перенести урегулирование карабахского конфликта в рамках ОДКБ, о чем недавно признался президент Беларуси Александр Лукашенко, а именно ввод миротворческого контингента. Частично - фактор экс-президента Роберта Кочаряна", - считает он.

В перспективе развития отношений есть некая неопределенность, о чем свидетельствует последняя встреча глав двух государств, добавил политолог. "Очевидно, что стороны не смогли прийти к соглашению ни по одному вопросу, которые обсуждались – ни по газу, ни по ОДКБ. И как все завершится, пока неясно", - отметил Сафарян.

По его словам, Россия использует фактор Кочаряна как инструмент давления на Армению. "В России обеспокоены тем, что на постсоветской территории судят главу государства за его деяния. При том, судят человека, который в свое время обслуживал интересы России. Однако вопросы армянского правосудия не могут стать предметом торга", - уверен он.

В то же время, политический обозреватель считает, что армянское руководство также не станет делать резких шагов и требовать вывода российских войск. По его мнению, военное присутствие в Армении исходит из собственных интересов России.

"Россия нигде больше на Южном Кавказе не представлена. И, если Россия захочет сама вывести базу, пусть выводит. Не надо связывать это с проблемой поставок природного газа или иными вопросам в контексте армяно-российских отношений", - заявил он.