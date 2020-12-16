Жители Тбилиси потребовали остановить снос зданий в поселке Африка

16 декабря 2020, 07:59

Активисты объявили о бессрочной акции протеста в Тбилиси после того, как мэрия снесла 12 построек в поселке Африка. Протестующие указали на недопустимость лишения жилья в период пандемии и потребовали поддержки от властей до окончания сроков ограничений по COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в течение суток обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Городская инспекция Тбилиси 15 декабря снесла 12 незаконно построенных зданий в Исано-Самгорском районе города, что вызвало протест среди местных жителей. Жители поселка Африка (улица Санадзе) вышли на акцию протеста и попытались помешать работе бульдозеров, которые сносили здания. На месте была мобилизована полиция, сообщил 15 декабря телеканал "Мтавари архи".

Протестующие потребовали освобождения одного из задержанных – Вано Поцхверашвили. 15 декабря силовики задержали 12 активистов, 11 из них были отпущены на свободу под подписку о невыезде. Их обвиняют в неподчинении законному требованию сотрудников полиции, сказано в репортаже.

После сноса домов жителям негде жить и у них нет средств к существованию из-за ограничений по коронавирусу, сообщил 15 декабря телеканал "Рустави-2". Снесение домов во время пандемии – незаконно, считают местные жители, они заявили о начале бессрочной акции протеста. На акции протеста также присутствовали активисты и представители различных политических партий. Они поддержали местных жителей, передал телеканал.

Власти Тбилиси объяснили снос зданий нарушениями при их строительстве

Здания были снесены после того, как инспекторы выявили нарушения при их постройке, сообщила мэрия Тбилиси. "Муниципальная инспекция приступила к сносу в соответствии с законом, по поручению мэра Тбилиси", – говорится в заявлении мэрии, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Мэр города Каха Каладзе заявил, что ни один из снесенных домов не был жилым. "Принципиальная позиция государства заключается в том, что захват земель и незаконное строительство недопустимы, а если где-либо будут предприняты такие действия, их следует предотвратить", – привел 15 декабря телеканал "Рустави-2" слова Каладзе, переведенные корреспондентом "Кавказского узла".

Правозащитная организация "Молодые адвокаты" (GYLA) и омбудсмен Грузии Нино Ломджария также выступили против сноса зданий. "Это решение мэрии еще неприемлемо, когда в стране бушует пандемия COVID-19. Решение мэрии Тбилиси свидетельствует о том, что городские власти не проявляют чувствительности к одной из наиболее уязвимых групп. Вместо того, чтобы проводить гуманную политику, мэрия оставляет людей, живущих в таких зданиях, под открытым небом, – сказано в заявлении правозащитной организации GYLA, распространенном 15 декабря.

Правозащитники потребовали от местных властей остановить снос зданий и оказать поддержку жителям, а от властей республики - запретить снос зданий местным властям по всей стране до окончания пандемии.

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