Все пострадавшие от отравления в Астрахани выписаны из больниц

15 декабря 2020, 11:55

Двое взрослых, которые оставались на стационарном лечении после отравления хлором в бассейне астраханского спорткомплекса, выписаны, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря из спорткомплекса в Астрахани с признаками отравления были госпитализированы 13 детей и трое взрослых. 8 декабря число госпитализированных возросло до 32 - 20 детей и 12 взрослых. Однако в тот же день 12 детей были переведены из реанимации в обычные палаты, а восемь - выписаны. Следователи сообщили, что врио директора спорткомплекса обвинена в нарушении правил безопасности. 10 декабря из больниц были выписаны 17 из 32 пострадавших, состояние оставшихся в стационарах пятерых детей и десяти взрослых оценивалось как стабильное. 11 декабря на стационарном лечении оставались двое взрослых, все дети к тому времени были выписаны.

Все 32 человека, среди которых было 20 детей и 12 взрослых, получившие 7 декабря острое отравление хлором, отправлены домой из больниц Астрахани, сообщили сегодня в пресс-службе Минздрава региона.

"В городской больнице им. Кирова оставались двое взрослых. Один выписан вчера, второй - сегодня", - цитирует представителя пресс-службы "Интерфакс".