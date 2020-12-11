Пострадавшие от отравления в астраханском бассейне дети выписаны из больницы

11 декабря 2020, 17:32

Двое взрослых остаются на стационарном лечении после отравления хлором в бассейне астраханского спорткомплекса, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря из спорткомплекса "Динамо" в Астрахани были госпитализированы 13 детей и трое взрослых с признаками отравления. 8 декабря число госпитализированных возросло до 32 - 20 детей и 12 взрослых. Однако в тот же день 12 детей были переведены из реанимации в обычные палаты, а восемь - выписаны. Следователи сообщили, что врио директора спорткомплекса обвинена в нарушении правил безопасности. 10 декабря из больниц были выписаны 17 из 32 пострадавших, состояние оставшихся в стационарах пятерых детей и десяти взрослых оценивалось как стабильное.

В стационарах Астраханской области на сегодня остаются двое пострадавших от отравления хлором, сообщил Минздрав региона.

"В Городской клинической больнице №3 им. Кирова проходят лечение два взрослых пациента. Вчера были выписаны 6 человек, сегодня еще двое. Последний ребенок, находившийся под наблюдением в областной детской клинической больнице им. Н. Н. Силищевой, был выписан сегодня. Четверо были выписаны накануне", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.