15 человек остаются в больницах после массового отравления в Астрахани

10 декабря 2020, 09:35

Семнадцать из 32 пострадавших от отравления хлором в бассейне астраханского спорткомплекса выписаны из больниц, состояние оставшихся в стационарах пятерых детей и десяти взрослых врачи назвали стабильным.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря из спорткомплекса "Динамо" в Астрахани были госпитализированы 13 детей и трое взрослых с признаками отравления. 8 декабря число госпитализированных возросло до 32: 20 детей и 12 взрослых. Однако в тот же день 12 детей были переведены из реанимации в обычные палаты, а восемь - выписаны. Следователи сообщили, что врио директора спорткомплекса обвинена в нарушении правил безопасности.

Семь из двенадцати детей были выписаны 9 декабря. В больницах остаются пять детей и десять взрослых. Все они - в стабильном состоянии, сообщил сегодня Минздрав Астраханской области.

"В стационарах Астраханской области остаются 15 пострадавших 7 декабря в результате массового отравления парами хлора в бассейне. В городской клинической больнице №3 им.Кирова проходят лечение 10 взрослых пациентов. Их состояние оценивается как стабильное, часть пациентов сегодня будут выписаны домой. В областной детской клинической больнице им.Н.Н.Силищевой остаются под наблюдением пять детей в отделении общей терапии со стабильной положительной динамикой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.