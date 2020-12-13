Энергетики отчитались о завершении работ на подстанции в Сухуме

13 декабря 2020, 07:12

Новые трансформаторные мощности на подстанции "Сухум-1", где произошел крупный пожар, введены в строй. Энергетики начали подключать потребителей Сухума и Яштухи, которые восемь дней получали электроэнергию с перебоями.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря в Сухуме произошел пожар на подстанции, после чего большая часть города осталась без электричества. На время восстановительных работ, которые, по прогнозам специалистов, должны были занять примерно две недели, энергоснабжение организовали по временной аварийной схеме, сообщили в "Черноморэнерго".

Гендиректор компании "Черноморэнерго" Михаил Логуа ранее заявил, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют, из-за которых горят трансформаторы и сети. И замена трансформаторов не снимет вопрос перегрузки, поскольку пропускная способность линий не изменится, сказал он. Проблемы не решатся и поставками электроэнергии из России, предположил координатор партнерства "Абхазские проекты" Кирилл Базилевский.

Абхазские энергетики завершили вечером 12 декабря восстановительные работы на подстанции "Сухум-1", сообщил сегодня со ссылкой на замгенерального директора "Черноморэнерго" Зураба Багапша ТАСС. Энергетики демонтировали поврежденное огнем оборудование и установили новое, после чего ввели в строй все трансформаторные мощности, сказал он.

По словам Багапша, энергетики справились с работами на неделю раньше, чем предполагалось "благодаря самоотверженному труду энергетиков и доставке без задержек всей недостающей техники и оборудования из России". Он пообещал, что "свет теперь поступит во все дома жителей Сухума и Яштухи".

Министр экономики Кристина Озган отметила, что оперативно решить проблему с заменой оборудования на подстанции удалось "благодаря российской финансовой помощи".

"Сейчас идет переход с временной на постоянную схему подачи электроэнергии", - цитирует сообщение пресс-службы "Черноморэнерго" "Sputnik -Абхазия". В сообщении указано, что ограничения в подаче электроэнергии для жителей Сухума и Яштухи будут сохранятся до обеда сегодняшнего дня, а затем "веера больше не будет".

Специалисты сегодня "начнут вводить новые линии, подключать и распределять эту мощность, то есть будут стараться вводить старую схему, что была до аварии и ограничения снимать", - процитировало директора по оперативно-технологическому управлению "Черноморэнерго" Руслана Кварчию издание.

"Кавказский узел" также писал, что Абхазия с 11 декабря начала получать переток из России на фоне растущего дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. Временные ограничения в электроснабжении сохранялись только для потребителей, подключенных к подстанции "Сухум-1", для остальных они отменены.