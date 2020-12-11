11 декабря 2020, 23:52
Суд утвердил приговор за халатность ростовскому чиновнику
Ростовский областной суд оставил в силе приговор сотруднику региональной службы Госстройнадзора Леониду Шинкевичу, ранее признанному виновным в халатности, из-за которой дольщики остались без жилья.
Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре Азовский городской суд назначил 240 часов обязательных работ сотруднику региональной службы Госстройнадзора Леониду Шинкевичу, обвиненному в халатности. Однако от наказания чиновник был освобожден в связи с истечением срока давности.
Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Шинкевича виновным и оставила приговор Азовского горсуда без изменений, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.
Комментариями Леонида Шинкевича и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.
По версии следствия, с которой согласился суд, главный специалист отдела Госстройнадзора Ростовской области Леонид Шинкевич плохо исполнял свои должностные обязанности, в результате руководство строительной компании ООО "РОСТ" не выполнило свои обязательства по договорам участия в долевом строительстве и дольщики не получили свои квартиры.
"Кавказский узел" также сообщал, что 24 сентября Ростовский областной суд оставил в силе приговор бывшему директору ООО «РОСТ» Роману Мареничу, обвиненному в хищении более 40 миллионов рублей у 95 участников долевого строительства. Пришедшие в суд дольщики заявили, что если бы застройщик остался на свободе, то он бы достроил их дома.
В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"