Адвокаты сообщили в ЕСПЧ о следах побоев на теле Бакшеева

09 декабря 2020, 12:53

Кубанские адвокаты приложили к жалобе в ЕСПЧ фото синяков и порезов на теле Дмитрия Бакшеева, осужденного за убийство и умершего в тюремной больнице. Следствие отказывается возбуждать дело о смерти Бакшеева, ссылаясь на судмедэкспертизу, которая телесных повреждений не зафиксировала.

Как писал "Кавказский узел", Дмитрий Бакшеев умер 16 февраля в туберкулезной больнице в Ростове-на-Дону, куда был госпитализирован 1 февраля. По версии ФСИН, он умер от обострения хронических болезней. Однако адвокаты считают, что Бакшеев умер, не получив необходимые инъекции инсулина, и требуют расследовать обстоятельства смерти осужденного. 22 февраля адвокаты похоронили Бакшеева в Ростове-на-Дону за свой счет.

Адвокаты Юлия Федотова и Алексей Аванесян утверждают, что до похорон успели сделать снимки трупа и тем самым зафиксировать многочисленные повреждения. "Те повреждения, которые на нем (на трупе. — Прим. "Кавказского узла") есть, трудно было не заметить — они явно были нанесены при жизни, потому что это синяки. Они все расположены на передней части тела", - заявил Алексей Аванесян.

Он отметил, что фото сделаны несмотря на то, что труп хоронили в закрытом гробу — официальной причиной смерти Бакшеева назван туберкулез, а эта заразная болезнь предполагает особые меры безопасности на похоронах.

Адвокаты добиваются расследования причин смерти Бакшеева, но следователи "играют в стандартный процессуальный футбол", причем самого факта следов насилия на теле они не признают, заявила Юлия Федотова. "Последнее, что мы получили — это постановление об отказе возбуждения дела 9 октября, где впервые упоминается о проведении судебно-медицинского исследования трупа Бакшеева 19 февраля, в соответствии с которым повреждений на теле не обнаружено", - процитировала Федотову 8 декабря "Новая газета".

Алексей Аванесян опубликовал сегодня на своей странице в Facebook фото протокола осмотра тела адвокатом. Документ датирован 22 февраля, его содержание в кадр не попало.

По словам Федотовой, адвокаты сделали 64 фотографии трупа Бакшеева. ""Дорогие" следователи! Вы реально думали, что ли, что мы труп, прежде чем захоронить, не отфотографируем?! <...> 64 <...> кадра с его синяками, порезами и иными повреждениями. Со всех сторон. <...> И все они вместе с моей новой жалобой на ваше неэффективное расследование отправлены в ЕСПЧ", - написала Федотова на своей странице в Facebook 8 декабря.

28 июня 2019 года краснодарец Дмитрий Бакшеев был приговорен к 12 годам и 2 месяцам заключения по обвинению в убийстве и надругательстве над телом умершей. Бакшеев настаивал на полной невиновности и подавал апелляцию на приговор. Защита заявляла, что провела собственное расследование и установила предполагаемых убийц.

Уже после смерти Бакшеева, 26 февраля, защитники подали в судебную коллегию по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции жалобу на приговор. "Смерть - не конец", - написала Федотова в тот же день на своей странице в Facebook, поясняя решение и дальше отстаивать невиновность подзащитного.

По итогам заседания 21 июля суд отказался удовлетворить кассацию. Адвокаты надеются на реакцию ЕСПЧ, поясняет Юлия Федотова на видео, опубликованном на ее странице в соцсети в день заседания.

Помимо Дмитрия Бакшеева, была осуждена и его супруга Наталья Бакшеева. Суд признал ее виновной в подстрекательстве к убийству и приговорил к 10 годам колонии. Несмотря на то, что в СМИ Бакшеевых окрестили "кубанскими каннибалами", обвинение в каннибализме им не предъявлялось. При обыске в квартире Бакшеевых были изъяты части расчлененного человеческого тела. Защита указала, что результаты экспертизы мяса из холодильника супругов противоречивы, а в основу приговора Дмитрию Бакшееву положены доказательства, добытые с нарушениями. По версии адвокатов, силовики намеренно распространили через СМИ дезинформацию о причастности Дмитрия и Натальи Бакшеевых к 30 убийствам и каннибализму в Краснодаре.