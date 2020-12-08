Политологи в Ереване исключили отставку Пашиняна в связи с передачей Лачинского коридора

08 декабря 2020, 00:28

Тема передачи Лачинского коридора Азербайджану не связана с политическим будущим премьер-министра Армении Никола Пашиняна и не приведет к уличным протестам, считает политобозреватель Наира Айрумян. Статус Лачинского коридора изменится через три года, поэтому это не повлияет на нынешние шансы Пашиняна, отметил политолог Армен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский район (армянское название – Кашатагский район), за исключением коридора, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Некоторые жители контролируемых российскими миротворцами города Бердзор (азербайджанское название – Лачин), и сел Агавно (азербайджанское название – Забух) и Сус приняли решение остаться там. Однако они не чувствуют себя в безопасности, так как власти не прояснили им условия проживания в этих населенных пунктах. 6 декабря в Ереване прошли акции протеста с требованием к властям дать четкие разъяснения жителям Бердзора и карабахских сел Агавно и Сус о статусе этих населенных пунктов.

Лачинский район стал последним из трех районов, который должен занять Азербайджан согласно условиям заявления о прекращении огня. Большинство жителей покинули территорию района еще до ее передачи Азербайджану. При этом они пожаловались на запоздалое оповещение об эвакуации и на неопределенность в отношении статуса города Бердзор. Власти предоставили машины для перевозки вещей в последний момент и не говорили жителям ничего о передаче Бердзора азербайджанской стороне, заявил бывший советник премьер-министра Акоп Чахарян. Местные жители рассказали, что передача Лачинского района стала для них неожиданностью. После массового исхода вынужденные переселенцы нашли убежище у родственников.

Тема Лачинского коридора не связана с Пашиняном и его политическим будущим, считает политобозреватель Наира Айрумян.

«Перед ним стоит задача: Армения должна сбросить с себя любую ответственность за судьбу Арцаха. К отставке Пашиняна это не приведет […] Это не приведет к каким-либо уличным протестам. Мы видим, что трехстороннее соглашение, в результате которого 2/3 Арцаха подарили Азербайджану, не привело к каким-либо серьезным протестам. Сейчас Пашиняна может свергнуть не улица из-за Арцаха, а силы, которые считают, что они лучше (реализуют международные обязательства трехстороннего соглашения), чем Пашинян», - заявила она «Кавказскому узлу».

Новую дорогу, соединяющую Нагорный Карабах и Армению, намерены построить азербайджанские власти в ближайшие три года взамен Лачинского коридора, а также создать транспортный коридор между Нахичеванской Автономной Республикой и Азербайджаном, заявил 1 декабря Ильхам Алиев. Согласно пункту 6 трехстороннего соглашения России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе от 10 ноября, «в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Передача Лачинского коридора Азербайджана никак не повлияет на позиции Пашиняна, так как его передача, согласно трехстороннему соглашению, запланирована через три года, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Армен Варданян. Тем не менее, по его словам, передача Лачинского коридора создаст проблемы для власти, кто бы ни был через три года у власти.

«Эта проблема не имеет никакой привязки к позициям Пашиняна», - подчеркнул он.

Однако неопределенность вокруг Лачинского коридора создала предпосылки исхода армянского населения из региона, отметил политолог. «Не говоря уже о том, что после сдачи армяней там не останется. Азербайджан сделает все для исхода армянского населения. Единственная связь с Арцахом осталась на милость России и Азербайджана, и в любой момент это сообщение может быть оборвано, и Арцах станет анклавом», - считает Варданян.

Ранее, 4 декабря, выселенные жители города Бердзор опубликовали открытое письмо министерству труда и социальных вопросов Армении, в котором попросили уточнить статус населенного пункта, а также объяснить, почему его жители не включены в программу поддержки беженцев из Нагорного Карабаха, проинформировал Panorama.am. После чего глава министерства написал на своей странице в Facebook, что для жителей общины Бердзор «предусмотрена отдельная программа содействия, которая в ближайшие дни будет представлена на утверждение», сообщил 4 декабря Аysor.am.

Аналитики оценили перспективы развития Лачинского района

Возвращение Лачинского района под юрисдикцию Азербайджана имеет важнейшее политическое и экономическое значение, считает президент Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа Гурам Мархулия. По его словам, данный район также обладает выгодным геостратегическим положением.

"Через Лачин проходит дорога в Армению из Нагорного Карабаха Азербайджана, что несёт ему весомую стратегическую пользу […] беженцы Азербайджана смогут вернуться в свои родные края",- процитировало 1 декабря Мархулия Trend.az.

В Лачине будут развиваться аграрная, промышленная и туристическая сферы, заявила руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникации Ниджат Гаджизаде. По его словам, в районе, в основном, находятся месторождения ртути, месторождение известняка, два месторождения туфа, запасы глинных залежей, а также месторождение минеральных вод.

"В районе существует сырьевая база, необходимая для строительного сектора […] Если принять во внимание, что главным фактором в развитии Карабаха является сырьевая база, пригодная для строительного сектора, Лачинский район будет обладать значительной долей в траектории развития, которая будет создана в данном направлении", - заявила эксперт изданию.

По словам аналитика, в Лачинском районе существует ряд инвестиционно-привлекательных сфер, к которым относятся сельское хозяйство, животноводство, ткачество, строительство и туризм.

Отметим, что политологи в Ереване оценили шансы Пашиняна сохранить власть. Так, Степан Даниелян заявил, что Пашинян оказался в довольно тяжелой ситуации, когда некоторая часть общества считает его предателем, а другая часть видит в нем неудачника, ответственного за итоги войны. Политолог Армен Варданян выразил свое мнение о том, что у Пашиняна нет шансов укрепить свою репутацию и избежать обвинений в предательстве.

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