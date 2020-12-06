Участники протестов в Ереване потребовали разъяснить статус Бердзора и двух сел

06 декабря 2020, 16:08

Властям следует дать четкие разъяснения жителям Бердзора и карабахских сел Агавно и Сус о статусе этих населенных пунктов, находящихся вблизи позиций азербайджанских войск, заявили сегодня жители Бердзора и Агавно на акции протеста в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский район (армянское название – Кашатагский район), за исключением коридора шириной пять километров, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Некоторые жители контролируемых российскими миротворцами города Бердзор (азербайджанское название – Лачин), и сел Агавно (азербайджанское название – Забух) и Сус приняли решение остаться там. Однако местные жители не чувствуют себя в безопасности, так как власти не прояснили им условия проживания в этих населенных пунктах.

Лачинский район стал последним из трех районов, который должен занять Азербайджан согласно условиям заявления о прекращении огня. Большинство жителей покинули территорию района еще до ее передачи Азербайджану. При этом они пожаловались на запоздалое оповещение об эвакуации и на неопределенность в отношении статуса города Бердзор. Власти предоставили машины для перевозки вещей в последний момент и не говорили жителям ничего о передаче Бердзора азербайджанской стороне, заявил бывший советник премьер-министра Акоп Чахарян. Местные жители рассказали, что передача Лачинского района стала для них неожиданностью. После массового исхода вынужденные переселенцы нашли убежище у родственников.

Жители города Бердзор и села Агавно вышли сегодня на акцию протеста в центре Еревана, около станции метро "Еритасардакан". Они требуют от властей разъяснить им статус их населенных пунктов, сообщает "Sputnik Армения".

"Мы не понимаем наш статус. То говорят Бердзор - армянский, то - не армянский, То говорят - вернитесь, то - нет. Пусть просто объяснят, что происходит, чтобы и мы поняли, как быть дальше", - приводит издание слова одного из участников акции, жителя Бердзора.

По словам протестующих, хотя российские миротворцы гарантируют безопасный проезд по Лачинскому коридору, у местных жителей нет гарантий безопасной жизни, пишет издание.

Жительница Бердзора Нелли Татосян подтвердила, что участники акции требуют четкого ответа на вопрос, кому будет подконтрольным город. "Если Бердзор не армянский, то для остальной части Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") возникают более серьезные проблемы, чем те, которые есть сегодня. Если Бердзор армянский, то почему это не озвучивают, если это территория Арцаха, то должна быть гарантирована безопасность, должны работать инфраструктуры, чтобы жители вернулись в свои дома", - приводит сегодня ее слова News.am.

Женщина рассказала, что выехала из Бердзора вечером 30 ноября. "Складывалось впечатление, что он вовсе не остается армянским. Людям дали настолько неопределенные ответы, что они снимали свои окна и двери... Если на расстоянии двух километров слева и справа [находятся азербайджанские войска] и даже нет нейтральной полосы, значит, там опасно жить", - процитировало Нелли Татосян издание.

Сколько человек приняли участие в акции протеста, не сообщается. На видео с места акции, опубликованном изданием, видны не менее полутора десятков человек.

Напомним, полномасштабные военные действия, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября, завершились соглашением, по которому Азербайджан не только сохраняет контроль над занятыми в ходе боев территориями, но и получает несколько районов, контролируемых на тот момент Армией обороны. 20 ноября азербайджанские военные заняли Агдамский район и семь сел Мартакертского района Нагорного Карабаха, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району. 25 ноября Азербайджан установил контроль над Кельбаджарским районом (армянское название Кельбаджара - Карвачар). Армяне ознаменовали свой уход из Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов поджогами домов.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".