Присутствие миротворцев не убедило армян в безопасности жизни в Лачинском коридоре

05 декабря 2020, 01:47

Большинство жителей Бердзора и соседних сел на участке Лачинского коридора покинуло свои дома, несмотря на присутствие там российских миротворцев. Местные жители не чувствуют себя в безопасности, так как власти не прояснили им условия проживания на этих территориях.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский район (армянское название – Кашатагский район), за исключением коридора шириной пять километров, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал строительство двух новых транспортных коридоров в зоне конфликта и заявил о надежде на совместное проживание армянских и азербайджанских жителей в Нагорном Карабахе. Некоторые жители контролируемых российскими миротворцами Бердзора, Агавно и Суса приняли решение остаться там, несмотря на передачу Азербайджану Лачинского района.

Азербайджанские войска восстановили контроль над Лачинским районом спустя 28 лет. Это последний из трех районов, который должен занять Азербайджан согласно условиям заявления о прекращении огня. Большинство жителей покинули территорию района до ее передачи Азербайджану. При этом они пожаловались на запоздалое оповещение об эвакуации и на неопределенность в отношении статуса города. Власти предоставили машины для перевозки вещей в последний момент и не говорили жителям ничего о передаче Лачина азербайджанской стороне, заявил бывший советник премьер-министра Акоп Чахарян. Местные жители рассказали, что передача Лачинского района стала для них неожиданностью. После массового исхода вынужденные переселенцы нашли убежище у родственников.

Вопрос проживания азербайджанцев в Бердзоре (азербайджанское название - Лачин) нуждается в правовом регулировании, сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава администрации Кашатагского района Мушег Алексанян. Каких-либо проблем с мирным населением не должно возникнуть, хотя конфликты не исключены, отметил он. «В основном, пастбища остались за границами кордона, но не думаю, что это может быть преградой для скотоводства. Если животные перешли и возникла проблема, нужно понять, что могло произойти и обратное. С тем же успехом скот (с азербайджанской стороны) может оказаться на армянской стороне», - сказал Алексанян.

По его словам, магазины в Бердзоре работают, действует местная администрация. «Несколько человек вернулись в Бердзор. Но есть и те, кто уезжает. К примеру, село Сус покидают, а вот село Агавно – нет. Думаю, это связано с организационными проблемами. В селе Карега уже никого не осталось, все выехали - оно находится непосредственно на границе с азербайджанскими постами», - рассказал глава района.

Житель Бердзора Арман рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в городе остаются в основном сотрудники госструктур.

Непонятно, как будет организован процесс совместного проживания армян и азербайджанцев, сказал он. "Сомневаюсь, что кто-то (из армян) продаст (азербайджанцам) свой дом. Да и азербайджанцы не будут вламываться в дома армян. Азербайджан создаст искусственно такие условия, что армяне не смогут жить там, вынуждены будут уехать", - считает Арман. После исхода армянского населения азербайджанцы будут вселяться в брошенные дома, предположил он.

Неопределенность в вопросе статуса населенных пунктов в пределах коридора запустила процесс исхода армян, полагает Арман. «Люди вынуждены забирать семьи и уезжать [...] Как быть людям, должна решать власть. У нас может быть мнение, но оно не будет доминантным. Если власть решит отдать весь Кашатаг Азербайджану, то об этом они должны сказать нам. Неопределенность их заявлений заставляет людей покинуть родные земли», - подчеркнул он.

По его словам, жители села Сус, которое располагается неподалеку от Бердзора, покидают свои дома из-за непосредственной близости к новой границе. «Даже телевышка оказалась за границами коридора. Люди должны работать, дети - ходить в школу. Население общины занималось скотоводством. Но никто не даст гарантии, что они не попадут в плен. В сложившихся условиях там невозможно жить и созидать», - сказал Арман.

Исход армянского населения из самого Бердзора начался после 20 ноября, добавил он. «Если бы за 10 дней до указанной в соглашении даты людям сказали бы конкретно, какая судьба их ожидает, этого не было. Мужчины в городе остались. Но ощущения безопасности нет. Недавно мой знакомый, возвращаясь в Бердзор, встретился с колонной азербайджанских военных [...] Заявлять о том, что Бердзор останется армянским, мало. Нужно создать условия, чтобы мы себя чувствовали безопасно», - утверждает Арман.

"Где гарантии, что армян не похитят, особенно, если в темное время суток?" - задается он вопросом.

Староста села Агавно Кашатагского района Андраник Чавушян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в общине осталось 58 человек. По его мнению, исходу населения способствует искусственная паника. «До войны все 60 домов в селе были жилыми, еще 12 новых домов не успели заселить. Сейчас в селе нет электричества, хотя власти обещали восстановить подачу электроэнергии. Если еще несколько дней не будет электричества, будем вынуждены привезти генераторы. Сельский магазин уже давно не работает. У нас есть склад, где хранят продовольствие. Оттуда его привозят нам, а мы раздаем товары населению. За чем-либо необходимым надо ездить в Горис. Но мало кто сегодня это может позволить себе, так как нет работы и дохода», - сказал он.

По словам старосты, все селяне вывезли своих детей. Своих пятерых детей он не стал отправлять в безопасное место. «Считаю, что мы должны остаться. Если все население покинет свои дома, то село заселят азербайджанцы. Бытовые проблемы можно пережить. Главное, проявить волю и отстоять свои дома», - отметил Чавушян.

Он пояснил, что сельские поля по большей части остались в границах коридора, но заниматься скотоводством на них стало проблематично. «У населения есть страх. Близость к селу азербайджанцев для них психологически тяжело осознавать», - подчеркнул староста.

Глава села уверен, что если население оставшихся в границах коридора армянских общин покинет регион, очень скоро Степанакерт перестанет быть армянским, а из самого Нагорного Карабаха начнется массовый исход населения.

Он считает, что в Агавно могут переехать беженцы из Гадрута. «Я никому (из беженцев) не разрешил сжигать свои дома. Жильем обеспечим», - сказал он.

Поселок Гадрут был утрачен Нагорным Карабахом по условиям мирного соглашения. 13 ноября стало известно, что власти Азербайджана открыли отделение полиции в поселке. Какие еще территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.