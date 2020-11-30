Армяне Лачинского района ознаменовали свой уход поджогами домов

30 ноября 2020, 17:47

Поджогами собственных жилищ ознаменовало армянское население уход из Лачинского района в преддверии назначенной на 1 декабря передачи его Азербайджану.

Как писал "Кавказский узел", полномасштабные военные действия, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября, завершились соглашением, в соответствии с которым Азербайджан не только сохраняет контроль над занятыми в ходе боев территориями, но и получает несколько районов, контролируемых на тот момент Армией обороны. 20 ноября азербайджанские военные заняли Агдамский район и семь сел Мартакертского района Нагорного Карабаха, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району. 25 ноября Азербайджан установил контроль над Кельбаджарским районом (армянское название Кельбаджара - Карвачар).

Вместе с армией утраченные непризнанной Нагорно-Карабахской республикой территории покинули и местные жители. Выселяясь из Кельбаджара, они поджигали дома, офисы и объекты инфраструктуры. С собой переселенцы забирали даже останки родственников с кладбищ и разобранные кровли домов. Корреспондент "Кавказского узла" Армине Мартиросян подготовила фоторепортаж об исходе армянского населения из Карвачара.

Из населенных пунктов Лачинского района тоже вывозятся кровли домов, оконные рамы, двери и даже линии электропередачи. Точно так же, как и при уходе из Кельбаджарского и Агдамского районов, армянское население, покидая свои дома, поджигает их. Над населенными пунктами стоит смог от горящих домов, огонь перекидывается на деревья, вызывая локальные лесные пожары, описал ситуацию на 27 ноября "Sputnik Азербайджан". Публикация сопровождается фотографиями нескольких горящих частных домов.

О поджоге домов жителями Лачинского района рассказывается и в репортаже, опубликованном "Коммерсантом" 28 ноября. Хозяин дома, житель села Карегах (азербайджанское название - Караках), пояснил, что не желает оставлять его азербайджанцам. "Я свой дом 23 года строил не для турок", - приводятся его слова в публикации.

Лачинский район должен быть передан под контроль Баку к 1 декабря, при этом сохраняется транспортное сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом по Лачинскому коридору. Жители части Нагорного Карабаха, оставшейся под контролем Степанакерта, выказали обеспокоенность в связи с тем, что фактически останутся в блокаде, так проезд по Лачинскому коридору, по их мнению, небезопасен.

Азербайджан получит контроль над 52 населенными пунктами Лачинского района, пишет со ссылкой на данные правительства Армении РИА "Новости".

При этом согласно опубликованной на сайте Минобороны России карте, отражающей ситуацию в зоне конфликта на 30 ноября 2020 года, Лачинский коридор и город Лачин (армянское название - Бердзор) остаются под контролем Нагорного Карабаха и входят в южную зону ответственности российских миротворцев.

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Большая часть переданных под контроль Азербайджана населенных пунктов была разрушена задолго до осеннего обострения конфликта. Так, в Агдаме, где в советское время жили 23 тысячи человек, не осталось ни одного уцелевшего здания, говорится в репортаже фотокорреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"