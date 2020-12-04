Председатель ТСЖ в Ростове-на-Дону обвинен по делу о гибели ребенка

04 декабря 2020, 22:50

Глава товарищества собственников жилья в Ростове-на-Дону стал обвиняемым по делу о гибели ребенка от удара током на детской площадке.

По версии следствия, 19 июля семилетний мальчик на детской площадке многоквартирного жилого дома прикоснулся к столбу освещения, который находился под электрическим напряжением. "Получив удар электрическим током, ребенок скончался на месте происшествия", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

Председатель правления ТСЖ обвинен в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК России). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть вторая статьи 109 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения на срок до трех лет.