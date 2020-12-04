04 декабря 2020, 22:50
Председатель ТСЖ в Ростове-на-Дону обвинен по делу о гибели ребенка
Глава товарищества собственников жилья в Ростове-на-Дону стал обвиняемым по делу о гибели ребенка от удара током на детской площадке.
По версии следствия, 19 июля семилетний мальчик на детской площадке многоквартирного жилого дома прикоснулся к столбу освещения, который находился под электрическим напряжением. "Получив удар электрическим током, ребенок скончался на месте происшествия", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.
Председатель правления ТСЖ обвинен в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК России). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
Часть вторая статьи 109 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения на срок до трех лет.
"Мина найдена возле детской площадки в Ростове-на-Дону", "Грудной ребенок обнаружен в песочнице в Волгодонске", "Ребенок погиб на детской площадке в Ростовской области".
04 декабря 2020, 22:24
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Политологи указали на противоречия оппозиции по кандидатам в премьер-министры Армении
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04 декабря 2020, 22:07
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Директор дагестанской школы арестована по делу о вымогательстве взятки
Директор общеобразовательной школы в Махачкале подозревается в том, что потребовала от своего заместителя денег за работу в этой должности.
04 декабря 2020, 21:37
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Муфтият поддержал запрет на массовые богослужения в мечетях Дагестана
Решение оперштаба о запрете на проведение массовых богослужений в мечетях доведен до верующих, сообщил заместитель муфтия республики Магомед Мангуев. Не все жители Дагестана с пониманием отнеслись к участию в богослужениях в онлайн, некоторые заявили, что продолжат посещать мечети.
04 декабря 2020, 21:23
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Житель Ставрополья получил 21 год колонии по делу об убийстве школьницы
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04 декабря 2020, 20:28
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Брат Джабиева присоединился к участникам акции протеста в Цхинвале
Брат-близнец Инала Джабиева Ацамаз, о задержании которого в Южной Осетии сегодня сообщила его мать, после освобождения присоединился к митингующим в центре Цхинвала. Протестующие отказались расходиться после встречи с руководителем МВД.
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04 декабря 2020, 21:23
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04 декабря 2020, 20:28
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