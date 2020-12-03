Суд согласился рассмотреть просьбу о переводе Садыгова под домашний арест

03 декабря 2020, 18:19

Азербайджанский журналист Афган Садыгов голодает в СИЗО уже тридцатый день. Суд в Баку назначил на 4 декабря рассмотрение ходатайства о переводе Садыгова под домашний арест, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября Садыгов был приговорен к семи годам заключения. На следующий день журналист объявил голодовку, а 23 ноября отказался даже от воды, заявила его супруга. По словам адвоката, близкие не могут встретиться с Садыговым в СИЗО, потому что ослабевшему журналисту тяжело ходить. Суд затягивает рассмотрение ходатайства о переводе Садыгова под домашний арест, указала защита.

По версии следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая встретились с чиновниками администрации Сумгаита и потребовали 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признал свою вину, заявила Генпрокуратура Азербайджана. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне признал Афгана Садыгова политзаключенным.

Афган Садыгов продолжает голодовку, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов. При этом он затруднился уточнить, продолжает ли журналист именно сухую голодовку. "По закону его могут начать кормить принудительно. Но Афган передал, что если такое будет происходить, то он покончит с собой", – заявил Садыгов.

На завтра, 4 декабря, назначено рассмотрение в Бакинском апелляционном суде ходатайства об изменении Садыгову меры пресечения, добавил адвокат. "Заседание должно состояться в 15.30 (14.30 мск)", – указал он.

Сегодня уже 30-й день со времени объявления Садыговым голодовки, а о его отказе от воды сообщалось 10 дней назад.

Даже здоровому человеку тяжело выдержать более трех дней сухой голодовки, сказал корреспонденту "Кавказского узла" замглавврача одной из подмосковных клиник Магомед Бибалаев. "Это не значит, что человек на четвертый день умрет, но трех дней будет достаточно для госпитализации. Давление упадет – он же жидкость теряет, ниоткуда она не поступает. Это очень тяжело", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". Если же пить воду, человек может голодать до одного месяца, добавил Бибалаев.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".