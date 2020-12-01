Адвокат заявил об ухудшении состояния Афгана Садыгова на 28 день голодовки

01 декабря 2020, 23:02

Близкие руководителя азербайджанского сайта Azel.tv Афгана Садыгова не могут с ним встретиться в СИЗО, так как из-за голодовки журналисту тяжело ходить, сообщил защитник. По его словам, суд затягивает с рассмотрением ходатайства о переводе Садыгова под домашний арест.

Как сообщал "Кавказский узел", супруга Афгана Садыгова рассказала, что 13 мая он был задержан, а в их квартире был проведен обыск. Садыгова преследуют за журналистскую деятельность и выступления в соцсетях, считает она. 3 ноября суд приговорил журналиста к семи годам лишения свободы. 4 ноября в знак протеста он объявил голодовку, а 23 ноября перешел на сухую голодовку, заявила его супруга. Адвокат подал ходатайство о переводе журналиста под домашний арест.

По данным следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая встретились с должностными лицами исполнительной власти города Сумгаита и потребовали 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признался "в совершенных преступных деяниях", сообщила Генпрокуратура Азербайджана 14 мая.

Сегодня Бакинский апелляционный суд не назначил заседание по ходатайству адвоката Афгана Садыгова о переводе журналиста на домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Эльчин Садыгов. Он выразил сомнение, что заседание состоится в ближайшие дни.

"Я подавал ходатайство, чтобы заменили арест (в СИЗО) на домашний арест. По законодательству они это рассматривают в течение 24 часов, но пока они не рассмотрели. Пока ни сегодня, ни завтра заседания не будет", - уточнил адвокат Садыгов.

Он отметил, что ни мать, ни жена Афгана Садыгова не смогли с ним встретиться из-за ухудшения состояния его здоровья. "Сегодня он не смог встретиться с матерью и женой. Но они могут разговаривать с ним по телефону и узнать о его здоровье. Афган Садыгов не может встретиться, потому что не может ходить уже", - заявил защитник.

Со слов жены Афгана Садыгова адвокат добавил, что журналист продолжает сухую голодовку. "Его жена говорит, что воду он не пьет. И врачи к нему не заходят", - указал Эльчин Садыгов.

Ранее супруга Афгана Садыгова провела акцию против волокиты с его жалобой на приговор. По ее словам, дата рассмотрения жалобы должна быть назначена до середины декабря. "Им нет дела, что за это время человек может впасть в кому или умереть", - заявила она, назвав дело сфабрикованным и возложив ответственность за это на "следователей, прокуроров, судьей и в целом режим", - заявила Севиндж Садыгова.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне этого года признал Афгана Садыгова политзаключенным.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".