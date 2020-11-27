Минобороны России отчиталось о разминировании улиц Степанакерта

27 ноября 2020, 08:35

Российские военные обезвредили в Степанакерте 87 взрывоопасных предметов за сутки, в том числе разминировали здания двух школ, которые готовятся возобновить работу, сообщило министерство.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября Минобороны России сообщило о восстановлении в Степанакерте движения транспорта и возобновления подачи электричества и воды. МЧС отчиталось о раздаче жителям гуманитарной помощи.

При эвакуации из Нагорного Карабаха, местные жители поджигали дома, офисы и объекты инфраструктуры. Вместе с собой переселенцы забирали даже останки родственников с кладбищ и разобранные кровли домов. Жители части региона, оставшейся под контролем Степанакерта, выказали обеспокоенность в связи с тем, что после передачи Карвачара (Кельбаджара) Азербайджану они останутся в частичной блокаде, так как дорогу через Лачинский коридор считают небезопасной.

За минувшие сутки российские саперы обнаружили 87 взрывоопасных предметов, в том числе военные очистили от взрывчатки участок дороги на южной окраине Степанакерта, протяженностью более 1,5 километра, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России.

Все боеприпасы уничтожены на полигоне, отметило ведомство. "Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более двух гектаров местности и около трех километров дорог, обнаружено и обезврежено 144 взрывоопасных предмета", - сказано в сообщении.

Саперы обследователи на наличие взрывчатки две школы, в которых в ближайшее время возобновятся занятия, добавило министерство.

В Степанакерте продолжаются работы по восстановлению дорожного движения, на сегодня электро-, водо- и теплоснабжение в городе восстановлено на 97 процентов. Восстановлена работа городской электроподстанции, следует из информации. "Инженерно-технические подразделения продолжают оказывать помощь в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры", - отметило Минобороны.

Не все жители Нагорного Карабаха могут вернуться в свои дома, так как часть территории передается под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"