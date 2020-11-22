22 ноября 2020, 21:09

Два жителя Карачаево-Черкесии получили путевки в хадж после победы на республиканском конкурсе

Победители конкурса чтецов Корана, который состоялся в Карачаево-Черкесии, получили путевки в хадж. Из-за пандемии коронавируса конкурс прошел в сокращенном формате.

В этом году конкурс "Лучший чтец Священного Корана" из-за коронавируса прошел не в таком широком формате, как он проходил обычно, сообщил сегодня первый замминистра Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев.

"В конкурсе приняли участие 30 лучших чтецов со всех городов и районов КЧР. Самыми сильными стали Марат Дотдаев и Расул Эркенов из Карачаевского района, они получили приз от главы КЧР Рашида Темрезова путевки в хадж", - привел его слова ТАСС. 

По мнению Хубиева, "проведение такого рода мероприятий стимулирует жителей республики к изучению религии". "Подобные мероприятия играют большую роль в профилактике экстремистских проявлений, так как показывают ислам таким какой он есть - красивым и понятным", - сказал замминистра.

К 22 ноября общее количество случаев заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии достигло 11 521, за последние сутки выявлено 85 новых случаев. Количество жертв COVID-19 в республики составляет 34, за период пандемии выздоровели 7693 пациента, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф" по состоянию на 21.00 мск. 

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Вывезенные из Сирии чеченские дети возвращаются к родственникам", "Республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга по детскому благополучию", "Адвокаты указали на поспешность суда при запрете толкования Корана в переводе Кулиева".

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