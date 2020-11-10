10 ноября 2020, 23:32

Хизри Абакаров назначен госсекретарем Дагестана

Глава Дербента Хизри Абакаров ушел в отставку в связи с назначением на должность госсекретаря Дагестана. Временно исполняющим обязанности главы Дербента стал первый заместитель Абакарова Рустамбек Пирмагомедов.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Васильев 5 октября покинул пост главы Дагестана. Временным главой республики назначен Сергей Меликов, который заявил, что среди его приоритетов — борьба с коронавирусом и налаживание обратной связи власти с обществом. Аналитики отметили, что Хизри Абакаров займет один из ведущих постов в республике.

Хизри Абакаров сегодня ушел в отставку с должности главы Дербента. "Сегодня я подписал постановление о досрочном прекращении мною полномочий главы городского округа "город Дербент". С 11 ноября 2020 года временно исполняющим обязанности главы города назначается мой первый заместитель Рустамбек Пирмагомедов", - сообщил Абакаров.

Внимание развитию Дербента Абакаров пообещал уделять и в дальнейшем. "Я вас не покидаю, буду регулярно приезжать и курировать работу по обновлению и улучшению нашего любимого Дербента", - написал Абакаров сегодня в своем  Instagram.

Хизри Абакаров сегодня назначен государственным секретарем Дагестана. Указ об этом сегодня подписал врио главы Дагестана Сергей Меликов, документ опубликован на сайте главы Дагестана.

Должность госсекретаря была упразднена бывшим главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым в 2013 году, однако впоследствии была восстановлена, отмечает в сегодняшней публикации РИА "Дербент".

Собрание депутатов Дербента единогласно проголосовало за избрание главой города помощника члена Совета Федерации Сулеймана Керимова Хизри Абакарова 16 октября 2018 года. Абакаров является помощником Керимова с 1999 года, сначала в Государственной Думе, затем – в Совете Федерации, говорится в биографической справке о Хизри Абакарове, подготовленной "Кавказским узлом".

Примечание:

"Эпидемия показала готовность предпринимателей Дербента помогать землякам", "Жильцам аварийного дома в Дербенте предложены временные квартиры", "Глава Дербента высказал претензии к работе прежнего директора музея".

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