Жильцам аварийного дома в Дербенте предложены временные квартиры

19 марта 2020, 23:37

Мэр Дербента Хизри Абакаров предложил переезд в квартиры маневренного фонда жильцам аварийного дома, которые показали ему условия жизни в полуразрушенном здании.

Жильцы двухэтажного дома по улице Кобякова, 14, в котором Абакаров побывал 18 марта, пожаловались ему на невыносимые условия проживания в домах.

Видеоролик "Мэр Дербента пообещал расселить жителей аварийного дома в более безопасное жильё" был размещен сегодня на Youtube-канале газеты "Черновик", насчитывающем более 9 тысяч подписчиков. На видео женщина показывает Абакарову свое жилье, на стенах которого обвалилась штукатурка. Она рассказывает, что приходит сюда только ночевать, так как другого жилья у нее нет. Днем же женщина вынуждена находиться у своих родственников, живущих неподалеку. По ее словам, эта проблема известна чиновникам с 2003 года, однако до сих пор она не решена.

Администрация Дербента в 2003 года признала строение ветхим, подлежащим списанию, но в 2013 году мэрия Дербента сочла его пригодным для проживания и передала в Фонд капитального ремонта под реконструкцию, сообщил сегодня "Черновик". Реализация программы переселения из аварийного жилья в Дербенте началась в 2014 году и завершилась в 2018 году, ни в один из ее этапов дом не вошёл. Дом признали непригодным для проживания и подлежащим сносу вновь в 2018 году, администрация города внесла его в реестр аварийного жилищного фонда, отмечает издание.

"В связи с тем, что в программе переселения из ветхого аварийного жилья участвуют дома, которые попали в перечень аварийных и ветхих до 1 января 2017 года [...] он (дом) не попал в федеральную программу. То есть денежных средств для переселения граждан не поступило в бюджет администрации города", - сообщила сегодня администрация Дербента на своем сайте.

"Дом не соответствует условиям для комфортного проживания и нормам СанПиН. Стены в плесени, отсутствует газ и на фасаде трещины. Стены буквально трещат по швам, штукатурка отвалилась. Через дыры в полу и стенах попадают грызуны. А чтобы посетить уборную, людям данного дома приходится выходить на пристроенный балкон. Санузел находится прямо на нем", - констатировали в мэрии после осмотра.

Глава города предложил жильцам временно переселиться в квартиры муниципального маневренного фонда, заверив, что на это время за ними сохранится право собственности на квартиры в аварийном доме, говорится в сообщении мэрии. Абакаров обещал договориться с застройщиком о строительстве многоквартирного дома для переселения жильцов, при этом сроки строительства нового дома не называются.

"Кавказский узел" также писал, что в марте жильцы аварийного дома в Махачкале рассказали, что их жилье может разрушиться, а власти перенесли расселение на шесть лет. Пользователи Instagram раскритиковали как чиновников, так и самих жильцов, которые соорудили множество пристроек.