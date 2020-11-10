Суд снизил компенсацию за гибель жителя Чечни в колонии

10 ноября 2020, 15:40

2 миллиона рублей компенсации родным заключенного Султана Исраилова, который умер после пыток в челябинской исправительной колонии №2, должна выплатить ФСИН по решению грозненского суда. Родители Исраилова, которые подали иск на 15 миллионов рублей компенсации, удовлетворены приговором, сообщил сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря 2015 года уроженец Чечни Султан Исраилов был отправлен в штрафной изолятор челябинской колонии №2, после чего его нашли мертвым. Четыре сотрудника колонии были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Родители Исраилова потребовали от государства компенсацию морального вреда за пытки и смерть сына в челябинской колонии.

Четыре бывших сотрудника ИК-2 в Челябинске осуждены на сроки от трех до восьми лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что 21 декабря 2015 года в штрафном изоляторе сотрудники колонии зафиксировали заключенного "в положении, угрожающем жизни, в котором он не мог двигаться", и из-за длительного пребывания в этом положении заключенный умер, говорится в сообщении, размещенном 15 ноября 2018 года на сайте СУ СКР по Челябинской области.

Ленинский районный суд Грозного вынес решение по иску о компенсации родителям погибшего после пыток в челябинской колонии Султана Исраилова. ФСИН должна будет выплатить родным Исраилова 2 миллиона рублей, сообщил сегодня "Интерфакс" .

Суд снизил сумму возмещения, однако родители Исраилова удовлетворены решением, рассказал адвокат "Сергей Денисенко. "Изначально просили пятнадцать миллионов, но и сумма в два миллиона компенсации морального вреда, исходя из практики российских судов, одна из самых крупных" -, приводит "Кавказ Реалии" слова адвоката Сергея Денисенко.

Иск поступил в Ленинский районный суд 14 октября 2019 года, состоялось восемь судебных заседаний, говорится в карточке дела на сайте суда. Дата вынесения решения по делу в карточке не указана.

Тело 39-летнего осужденного было найдено в колонии №2 утром 22 декабря, сообщил Следком. По данным ведомства, он был найден мертвым в результате суицида в помещении штрафного изолятора, говорилось в сообщении от 22 декабря 2015 года на сайте Следственного управления СКР по Челябинской области.

Правозащитники не согласились с первоначальной версией о самоубийстве. "Султана Исраилова забили до смерти. Достаточно взглянуть на следы побоев на его теле, чтобы понять – это не суицид, а убийство. И потом, человек, который получил от комиссии учреждения рекомендацию на освобождение по УДО, навряд ли будет сводить счеты с жизнью", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 26 декабря 2015 года член общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания граждан по Челябинской области Валерия Приходкина.

В насилии в отношении Исраилова подозревались пять сотрудников колонии. Один из них во время следствия покончил собой, находясь под домашним арестом. К обвинению в насилии по отношению к Исраилову добавился еще один эпизод о пытках в учреждении. Двух сотрудников колонии приговорили к семи и восьми годам лишении свободы, еще двое приговорены к 3 годам и 3 годам и 8 месяцам лишения свободы, сообщила сегодня "Медиазона".