Краевед призвал власти взять под охрану менгиры Приэльбрусья

06 ноября 2020, 19:00

Каменные менгиры можно спасти от уничтожения, придав им охранный статус и создав в Кабардино-Балкарии музей под открытым небом, считает краевед Виктор Котляров. Он указал, что в Северном Приэльбрусье остался единственный неповрежденный менгир.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября руководитель отделения Русского географического общества в Кабардино-Балкарии Виктор Котляров заявил о поваленных рядом с дорогой Кисловодск – Джилы-су трех менгирах и уничтожении почти всех менгиров в районе Северного Приэльбрусья. Их уничтожением могут заниматься считающие себя борцами с идолами верующие, причем как мусульмане, так и христиане, заявили "Кавказскому узлу" ученые. По их словам, менгиры на Северном Кавказе недостаточно изучены, но нуждаются в сохранении. Уничтожение древних сооружений разрушает память о прошлом, возмутились пользователи Facebook.

Менгир - отдельно стоящий камень, установленный вертикально. Менгиры как мегалитические памятники типичны для носителей различных культур, населявших Европу, Африку и Азию в VII-II тысячелетиях до нашей эры. В России менгиры распространены на Кавказе, в Крыму, на Алтае, в Хакасии, Саянах, Южном Зауралье и Прибайкалье. Менгиры известны на западном (Абхазия) и южном Кавказе - в Грузии (Чикиани), Армении (Мецамор, Зорац-Карер) и Азербайджане (Гобустан, Гала), отмечается в размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник" материале о менгирах.

В Северном Приэльбрусье остался единственный менгир

Один из последних уничтоженных менгиров Северного Приэльбрусья находился в урочище Харбаз, достаточно далеко от туристических маршрутов, указал краевед Виктор Котляров. "Его неоднократно выворачивали из земли. Бывая в этих местах, мы его возвращали на место, и поэтому была уверенность, что и на этот раз истукана просто повалили. Однако оказалось, что менгир исчез. Скорее всего, его вывезли", - рассказал Котляров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, пропавший менгир представлял собой грубо обработанный камень высотой около двух метров, еще на один метр камень был врыт в землю. Его сломали у основания.

Единственный неповрежденный менгир остается в районе селения Нижний Чегем, сообщил Котляров. "Он достаточно массивен - его высота около четырех метров, толщина в три обхвата. Именно из-за его размеров и труднодоступности местности, отсутствия к нему подъездных путей он остается невредимым", - сказал краевед.

Он указал, что тысячелетние менгиры не отнесены официально ни к рукотворным, ни к природным достопримечательностям. Они не внесены в перечень охраняемых государством объектов. "Перечень менгиров на территории Кабардино-Балкарии никто никогда не составлял. По моим сведениям, их было около 50, из них на пяти-шести были выдолблены человеческие лица. В основном менгиры стояли в районе Северного Приэльбрусья. В настоящее время там не осталось ни одного целого менгира", - подчеркнул краевед.

Менгиры, по его данным, начали разрушать в 1990-х годах. "Когда впервые прокладывали дорогу в Джилы-Су, на пути дорожников оказалась группа из девяти менгиров. Все они были свалены тракторами. Куда они делись впоследствии, неизвестно. Там же в 2000-х годах были повержены еще три менгира. Восстановить их невозможно, так как они не просто были разбиты, но еще и расстреляны, о чем говорят оставшиеся на них следы пуль", - рассказал Виктор Котляров.

Чиновники выступили против музея под открытым небом

В создании музея под открытым небом краеведу видится возможность спасения мегалитов от окончательного уничтожения. Он указал, что подобные музеи успешно функционируют в Японии ("Музей камней"), Британии ("Стоунхендж"), Перу ("Плато Наска"), на острове Пасхи ("Музей статуй"). Создание таких объектов не требует строительства специального помещения, не наносит вреда зеленым насаждениям, не меняет ландшафта местности, отметил краевед.

"Каменные экспонаты устанавливаются прямо на местности, в том числе и среди деревьев, между которыми разбиваются пешеходные тропинки, которые, при необходимости, могут быть оперативно ликвидированы без малейшего вреда для экологии. При этом внешний вид участка совершенно не изменится, во всем будет соответствовать привычному облику", - пояснил Котляров.

Экспонатами такого музея, по его мнению, могли бы стать не только менгиры, но и камни-аммониты, другие окаменелости, христианские памятники средневековья, мусульманские памятники ХVII–ХVIII веков. "К сожалению, данная инициатива, с которой я выступил около десяти лет назад, не нашла поддержки у республиканских властей и была встречена неодобрительно национальной общественностью, предложившей оставить памятники там, где они стоят", - констатировал краевед.

Три года назад Виктору Котлярову по разрешению городской администрации Нальчика удалось создать небольшой музей камней в пешеходной зоне Кабардинской улицы. По словам краеведа, однажды ночью вандал разбил установленный там менгир. Этот человек объяснил свой поступок религиозными мотивами. Отреставрировать менгир не удалось.

"В настоящее время готовится к открытию новая экспозиция, уже в помещении. На ней будут представлены каменные артефакты, предметы истории, собранные нами в ходе многочисленных поездок по Кабардино-Балкарии. Музей создается нами на общественных началах", - рассказал Котляров.

Краевед отметил, что знает местного жителя, в огороде которого стоят два менгира, вывезенные с верховий гор. Один менгир мужчина выкрасил в зеленый цвет. "Я много раз просил его передать их для установки в уличном музее, созданном нами в Нальчике, однако он не соглашается", - посетовал Котляров.

Дополнение "Кавказского узла" от 20.05 мск 6 ноября:

Директор Института археологии Кавказа Бияслан Атабиев поддержал идею собрать менгиры в одно место. При этом он отметил, что предварительно следует четко зафиксировать их изначальное местоположение, чтобы потом провести там полномасштабное археологическое исследование. Должна быть создана комиссия, которая выехала бы на место и зафиксировала их местоположение на фото и видео, указал ученый.

"Если выяснится, что менгир стоял в своем первоначальном месте, то там обязательно должен быть поминальный комплекс. Их не просто так устанавливали. Это место поминовения, место освящения", - сказал Атабиев корреспонденту "Кавказского узла".

Споры среди ученых о том, для чего устанавливались менгиры, идут до сих пор, добавил Атабиев. "Я склонен считать, что это символы, потому что, если их внимательно рассмотреть, их композиционное строение, детали планировки – они достаточно схематичны. На портретное изображение они не тянут. Сказать, что люди, которые их изготавливали, не умели изображать портреты, нельзя, потому что даже на мелких элементах бронзы, железа они умели передавать детали лица так, что было видно, что это разные люди. А здесь этого нет. На менгирах есть набор деталей – горизонтальные, вертикальные и наклонные линии либо изображение лица, иногда фаллоса. Они вряд ли были посвящены отдельно взятому человеку, это все-таки символы", - заключил Атабиев.

По словам Атабиева, менгиров, которые стоят близко к дорогам и находятся в опасности, в республике осталось около пятнадцати.