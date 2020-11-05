Уголовный кодекс. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

05 ноября 2020, 13:28

Дагестанский чиновник заподозрен в махинациях с деньгами на ремонт дороги

Глава сельсовета в Кизлярском районе выплатил предпринимателю из бюджета около 300 тысяч рублей за невыполненный ремонт дороги, предположили следователи.

По версии следствия, глава сельсовета Черняевский в Кизлярском районе в декабре 2019 года, зная, что ремонт дорожного покрытия одной из улиц села фактически не выполнен, подписал "в угоду индивидуального предпринимателя" акт о приемке работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат на общую сумму около 300 000 рублей, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Дагестану.

Чиновник подозревается по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). "Действиями подозреваемого причинен существенный ущерб бюджету муниципального образования. В рамках предварительного расследования следствием будут приняты меры по возмещению подозреваемым материального ущерба, причиненного бюджету сельсовета", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Часть 1 ст. 292 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

Примечание:

"Дагестанский чиновник заподозрен в махинациях с землей", "Суд оставил Магомеда Джелилова под стражей", "Дагестанские чиновники арестованы по делу об ущербе бюджету в 241 миллион".

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