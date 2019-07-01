Дагестанские чиновники арестованы по делу об ущербе бюджету в 241 миллион

01 июля 2019, 11:34

Суд избрал меру пресечения трем заместителям руководителя дирекции государственного застройщика, подозреваемым в превышении полномочий при заключении контрактов на строительство школ в Дагестане, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Следственный комитет сообщил о том, что три высокопоставленных сотрудника дагестанской "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика" задержаны по подозрению в превышении полномочий.

По версии следствия, подозреваемые в 2017 году необоснованно подписали контракты на реализацию инвестпроектов по строительству школ в различных районах Дагестана. Следствие оценило причиненный ими ущерб в 241 миллион рублей.

Суд постановил заключить под стражу трех заместителей директора ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" - Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, сообщила сегодня в 09.45 мск пресс-служба Следственного комитета России.

В отношении чиновников расследуются три уголовных дела по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ. По версии следствия Саидов нанес ущерб бюджету Дагестана более чем на 183 миллиона рублей, Расулов – более чем на 52 миллиона рублей, а Казакбиев – более чем на шесть миллионов рублей, говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

Часть 3 ст.286 УК РФ предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Комментариев от Саидова, Расулова и Казакбиева либо их представителей относительно решения суда пока не поступало.

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