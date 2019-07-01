01 июля 2019, 11:34

Дагестанские чиновники арестованы по делу об ущербе бюджету в 241 миллион

Суд избрал меру пресечения трем заместителям руководителя дирекции государственного застройщика, подозреваемым в превышении полномочий при заключении контрактов на строительство школ в Дагестане, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Следственный комитет сообщил о том, что три высокопоставленных сотрудника дагестанской "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика" задержаны по подозрению в превышении полномочий.

По версии следствия, подозреваемые в 2017 году необоснованно подписали контракты на реализацию инвестпроектов по строительству школ в различных районах Дагестана. Следствие оценило причиненный ими ущерб в 241 миллион рублей.

Суд постановил заключить под стражу трех заместителей директора ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" - Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, сообщила сегодня в 09.45 мск пресс-служба Следственного комитета России.

В отношении чиновников расследуются три уголовных дела по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ. По версии следствия Саидов нанес ущерб бюджету Дагестана более чем на 183 миллиона рублей, Расулов – более чем на 52 миллиона рублей, а Казакбиев – более чем на шесть миллионов рублей, говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

Часть 3 ст.286 УК РФ предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Комментариев от Саидова, Расулова и Казакбиева либо их представителей относительно решения суда пока не поступало.

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Силовики сообщили об обысках в службе судебных приставов Дагестана", "Дагестанские журналисты рассказали о расколе в "мекегинском" клане", "Шахов в суде не признал вину в мошенничестве".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 июля 2019, 12:32

01 июля 2019, 10:40

01 июля 2019, 09:48

01 июля 2019, 08:44

01 июля 2019, 08:06

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи