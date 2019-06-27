Три чиновника заподозрены в многомиллионном ущербе бюджету Дагестана

27 июня 2019, 15:26

Высокопоставленные сотрудники дирекции государственного застройщика заподозрены в превышении полномочий при заключении контрактов о строительстве школ в Дагестане. Следствие оценило причиненный ими ущерб в 241 миллион рублей.

По версии правоохранителей, трое подозреваемых в 2017 году незаконно подписали контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в различных районах Дагестана. При этом один из сотрудников республиканской Дирекции единого государственного заказчика-застройщика причинил бюджету шесть миллионов рублей ущерба, второй - более 52 миллионов, а третий - более 183 миллионов, полагают следователи.

Уголовное дело возбуждено по статье о превышении служебных полномочий с причинением тяжких последствий. В суд внесено ходатайство о заключении подозреваемых под стражу, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следкома по Дагестану. По пункту "в" части третьей статьи 286 УК России чиновникам грозит до 10 лет заключения.

На сайте Минстроя Дагестана, в ведении которого находится дирекция застройщика-заказчика, по состоянию на 15.37 мск 26 июня нет информации об этом деле.

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