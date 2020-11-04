Силовики нашли на горе Пушкин-Тау тайник с оружием

04 ноября 2020, 20:22

Схрон с оружием обнаружен в Каякентском районе Дагестана. В спортивной сумке хранились автомат Калашникова, сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами и боеприпасы, сообщило сегодня МВД по Дагестану.

Оружие и боеприпасы найдены под завалом камней в спортивной сумке на склоне горы Пушкин-Тау, расположенной в Каякентском районе Дагестана. В тайнике находились автомат Калашникова, сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, боеприпасы и магазины к автомату Калашникова и пистолету Макарова, сообщило сегодня МВД по Дагестану.

Начато расследование уголовного дела по статье о незаконном хранении оружия. Следствию предстоит установить владельцев схрона, а также преступления, совершенные с применением найденного оружия, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что 1 октября у села Джули в Дагестане в пластиковой бочке были найдены боеприпасы к стрелковому оружию. Росгвардия сообщила, что схрон принадлежал боевикам табасаранской группы, убитым в 2016 году.

"Кавказский узел" ведет хронику спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей в Дагестане.