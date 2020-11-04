Гора Пушкин-Тау: Склоны горы Изберг-Тау, у г. Избербаш, Избербаш, Каякентский район, Дагестан. Фото Ольга Шуклина https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pushkin-Tau_Mountain

04 ноября 2020, 20:22

Силовики нашли на горе Пушкин-Тау тайник с оружием

Схрон с оружием обнаружен в Каякентском районе Дагестана. В спортивной сумке хранились автомат Калашникова, сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами и боеприпасы, сообщило сегодня МВД по Дагестану.

Оружие и боеприпасы найдены под завалом камней в спортивной сумке на склоне горы Пушкин-Тау, расположенной в Каякентском районе Дагестана. В тайнике находились автомат Калашникова, сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, боеприпасы и магазины к автомату Калашникова и пистолету Макарова, сообщило сегодня МВД по Дагестану.

Начато расследование уголовного дела по статье о незаконном хранении оружия. Следствию предстоит установить владельцев схрона, а также  преступления, совершенные с применением найденного оружия, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

"Кавказский узел" писал, что 1 октября у села Джули в Дагестане  в пластиковой бочке были найдены боеприпасы к стрелковому оружию. Росгвардия сообщила, что схрон принадлежал боевикам табасаранской группы, убитым в 2016 году. 

"Кавказский узел" ведет хронику спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей в Дагестане.

Примечание:

"Осужденный за помощь террористам житель Дагестана не смог оспорить приговор", "Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Охотник назван владельцем схрона с оружием возле колонии в Шамхале".

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