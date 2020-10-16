16 октября 2020, 20:35

Законодатели анонсировали поправки в Конституцию Кабардино-Балкарии

Поправки в Конституцию Кабардино-Балкарии, подготовленные до 1 декабря, должны привести основной закон республики в соответствие с Конституцией РФ после изменений, принятых на голосовании 1 июля.

Как писал "Кавказский узел", официальная явка в Кабардино-Балкарии на голосование по внесению поправок в Конституцию России сильно завышена, как и число тех, кто отдал свои голоса за поправки, заявили представители "Яблока" и КПРФ Хаким Кучмезов и Борис Паштов, а также правозащитник Валерий Хатажуков.

Инициированные президентом поправки к Конституции были приняты после всероссийского голосования. Это голосование не имеет правовой силы, заявили в краснодарском региональном отделении движения "Голос", указав, что Общественная палата и ЦИК мешали освещению этого процесса и наблюдению за ним. Реальная явка намного меньше объявленной, утверждают представители оппозиции.

Обновление Конституции республики требуется в связи со вступлением в силу поправок в Конституцию РФ. Для подготовки поправок в республиканскую Конституцию создана рабочая группа, в которую вошли представители всех ветвей власти. Предложения по внесению поправок в Конституцию КБР должны быть подготовлены до 1 декабря, сообщила сегодня  пресс-служба парламента Кабардино-Балкарии.

Задачи рабочей группы будут шире, чем корректировка текста Конституции республики, рассказал председатель Комитета парламента Кабардино-Балкарии по законодательству и вопросам местного самоуправления Борис Мальбахов. По его словам, предстоит разработка изменений в республиканское законодательство, которая связана с изменением законов России после вступления в силу поправок в Конституцию, отмечается в сообщении на сайте парламента Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина", а новости о преследовании активистов в регионах юга России - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Свыше 78,5% избирателей в Кабардино-Балкарии проголосовали по поправкам к Конституции", "Избирком Кабардино-Балкарии отчитался о высокой явке", "Избирательные участки в Кабардино-Балкарии открылись с соблюдением мер безопасности".

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