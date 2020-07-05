Оппозиция Кабардино-Балкарии усомнилась в явке и результатах голосования

05 июля 2020, 04:52

Официальная явка в Кабардино-Балкарии на голосование по внесению поправок в Конституцию России сильно завышена, как и число тех, кто отдал свои голоса за поправки, считают представители "Яблока" и КПРФ Хаким Кучмезов и Борис Паштов, а также правозащитник Валерий Хатажуков.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. Основным днем голосования по поправкам к действующей Конституции объявлено 1 июля 2020 года. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России раскритиковали поправки. По их мнению, они не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, а итоги самого голосования легко сфальсифицировать.

В Кабардино-Балкарии явка на голосование по внесению поправок в Конституцию России составила 78,31%. За внесение изменений проголосовали 369 739 человек или 85,52% принявших участие в голосовании, против — 53 795 человек или 12,68% проголосовавших, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя избирательной комиссии республики Вячеслава Гешева. На сайте республиканского избиркома, по данным на 04.52 мск сегодня, 5 июля, указаны только предварительные данные голосования.

По мнению руководителя регионального отделения партии "Яблоко" Хакима Кучмезова, явка на голосование была раз в десять меньше, чем было объявлено официально.

"За три дня я объехал семь участков в Нальчике. На этих семи участках я встретил в общей сложности четырех человек", — рассказал он 4 июля корреспонденту "Кавказского узла".

Скептически он отнесся и к сведениям о том, что большинство участников голосования отдали свои голоса за внесение изменений в Конституцию. "За все эти дни я встретил лишь одного человека, проголосовавшего за. Народ очень тонко чувствует ситуацию. Люди приводили такие аргументы против, которые и меня заставляли задуматься", — сказал он, отметив, что обнародование официальных цифр многие люди расценивают как "плевок в лицо".

Руководитель кабардино-балкарского республиканского Правозащитного центра Валерий Хатажуков также считает, что явка была невысокой и, по его словам, не превышала 15-20%.

"Я голосовал 1 июля и пробыл на участке час. И при мне голосовать пришел один человек. А пока листали этот альбом, где я должен был расписаться, я видел, что на страницах очень мало других подписей", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, малый интерес и соответственно низкая реальная явка на выборы характерны для всех республик Северного Кавказа. "Некоторые связывают это с менталитетом, но дело не в нем. В 1990-х здесь была и бурная политическая жизнь, и выборы. Но затем Москва передала всю власть в регионах своим ставленникам. Потом отсюда это начало распространяться по России. И если в других регионах есть какое-то разделение властей, независимость каких-то ведомств, то здесь этого нет. Отсюда и отсутствие интереса к голосованиям", — заключил Валерий Хатажуков.

Сомневается в высокой явке и первый секретарь комитета кабардино-балкарского республиканского отделения КПРФ Борис Паштов. "По моим ощущениям людей было кратно меньше", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также усомнился в официальных данных о проголосовавших за поправки. "Если судить по обсуждениям в Интернете, то там абсолютное большинство было против поправок. Спорили лишь о том, идти ли на участки или бойкотировать голосование. Люди, не пришедшие на участки, не могли понять одного: поскольку не было установлено нижнего предела явки, то участковая избирательная комиссия могла объявить голосование состоявшимся со сколь угодно малым числом голосов", — заметил он.

Борис Паштов отметил, что на тех избирательных участках, где он голосовал и побывал, сотрудники УИК старались по мере возможности соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

"Мне выдали одноразовый комплект — маску, перчатки, ручку. Сотрудники комиссии стремились по мере возможности соблюдать дистанцию", — рассказал Паштов.

Валерий Хатажуков также отметил, что ему дали маску, перчатки и ручку, и подчеркнул, что сотрудники УИК также носили маски. О том, что на участках старались соблюдать противовирусные меры, упомянул и Хаким Кучмезов.

Координатор движения "Голос" по Северному Кавказу Давид Канкия сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что движение не работало в республике и какие-либо сведения о нарушениях, допущенных в Кабардино-Балкарии на голосовании, не поступали.

И Хаким Кучмезов, и Борис Паштов подчеркнули, что руководство их партий на федеральном уровне приняло решение не направлять наблюдателей на голосование в связи с тем, что они должны были проходить через "сито" Общественной палаты.

"Здесь не было ни "каруселей", ни вбросов бюллетеней, просто приписывали нужные цифры и все", — считает Хаким Кучмезов. Он также отметил "агрессивность" некоторых членов УИК. "Такое впечатление, что их специально инструктировали по этому поводу", — заявил он.

Какими-либо комментариями от представителей избирательной комиссии Кабардино-Балкарии относительно результатов голосования "Кавказский узел" пока не располагает.