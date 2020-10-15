Жительница Буденновска осуждена за попытку убийства ребенка

15 октября 2020, 16:23

Суд приговорил к четырем годам ограничения свободы жительницу Буденновска, признав ее виновной в попытке убийства своего новорожденного ребенка.

Как писал "Кавказский узел", восемнадцатилетняя жительница Буденновска была заподозрена в том, что 15 февраля выбросила в окно свою новорожденную дочь, которую родила дома.

По данным следствия и суда, днем 15 февраля девушка родила у себя в квартире на первом этаже девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно. Ребенка обнаружила соседка, которая вызвала скорую помощь. После оказания медпомощи девочка была передана органам опеки и попечительства, сообщило сегодня управление Следкома по Ставрополью.

Уголовное дело поступило в суд 15 сентября. Девушка признана виновной в совершении преступления по статье о покушении матерью на убийство новорождённого ребенка и получила четыре года ограничения свободы, сообщило ведомство.

Комментариями от осужденной или ее представителей "Кавказский узел" пока не располагает.