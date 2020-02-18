18 февраля 2020, 10:42

Жительница Ставрополья заподозрена в попытке убийства младенца

Восемнадцатилетняя жительница Буденновска подозревается в том, что выбросила в окно свою новорожденную дочь.

По данным следствия, 15 февраля женщина родила у себя в квартире в Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно. "Младенца обнаружила соседка, которая незамедлительно вызвала скорую помощь", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Мать девочки подозревается в покушении на убийство новорожденного (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 106 УК России). "Ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2019 года 35-летняя жительница Ставрополья была заподозрена в попытке убийства младенца. По данным следствия, она родила девочку в одном из магазинов в Ессентуках, положила ее в полимерный пакет и оставила за торговыми павильонами городского рынка.

Примечание:

"Жительница Ингушетии арестована по подозрению в продаже младенца", "Подозреваемая в убийстве младенца задержана в Кабардино-Балкарии", "Следователи начали проверку после травмы младенца в перинатальном центре Волгограда".

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