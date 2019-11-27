27 ноября 2019, 18:20

Жительница Ставрополья заподозрена в попытке убийства младенца

35-летняя женщина подозревается в том, что оставила своего новорожденного ребенка в полимерном пакете на рынке в Ессентуках.

По данным следствия, в сентябре местная жительница родила девочку в одном из магазинов в Ессентуках, положила ее в полимерный пакет и оставила за торговыми павильонами городского рынка. "Младенца обнаружила продавец магазина, которая незамедлительно вызвала скорую помощь... Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК России (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). "Следствием инициирован вопрос об изъятии у подозреваемой двух старших детей и лишении ее родительских прав", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте житель Ставрополья получил 13 лет колонии за убийство своего трехмесячного ребенка.

Примечание:

"Жительница Ингушетии арестована по подозрению в продаже младенца", "Подозреваемая в убийстве младенца задержана в Кабардино-Балкарии", "Следователи начали проверку после травмы младенца в перинатальном центре Волгограда".

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