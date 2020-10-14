Поликлиники Волгограда прекратили тестирование на COVID-19 на фоне жалоб местных жителей

14 октября 2020, 18:11

С сегодняшнего дня поликлиники Волгограда прекратили тестирование на коронавирус из-за того, что лаборатории не справляются с потоком тестов на COVID-19. При этом жители региона жалуются на низкое качество и несвоевременность медпомощи. Система здравоохранения испытывает серьезные нагрузки, признали в облздраве.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября власти Волгоградской области объявили об ужесточении масочного режима. 12 октября в регионе от COVID-19 были привиты первые восемь добровольцев. На фоне роста заболеваемости коронавирусом волгоградцы потребовали наладить работу скорой помощи. Они жаловались на длительное ожидание скорой помощи и отказ в госпитализации. Также волгоградцы критиковали работу поликлиник, отмечая, что до них невозможно дозвониться, а к терапевтам выстраиваются огромные очереди.

Экстренно врачи выезжают только в особых случаях, оперативность оказания помощи другим больным не регламентирована, заявил ранее глава городской станции скорой помощи. В городе резко возросло количество вызовов "скорых" и терапевтов, в связи с чем поликлиники переводятся на трехсменный режим работы, сообщил 6 октября заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

Врачи заявили о возросшей нагрузке на здравоохранение из-за коронавируса

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 169 новых случае коронавируса, два человека умерли, из резерва коек для лечения коронавирусных больных осталось 973, что составляет 16,27%, сообщила сегодня на брифинге в региональном информационно-аналитическом центре замглавы облздрава Елена Краснова. Она отметила, что 1194 медработника заболели COVID-19, 23 из них умерли, также заболели 26 сотрудников учреждений соцобслуживания.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Краснова также отметила, что за последние сутки в поликлиники поступило на 434 вызова от взрослого населения больше, чем в прошлые. По словам чиновницы, медработники наблюдают за первыми добровольцами, которые привились от коронавируса. "У двоих человек наблюдалась невысокая температура – 37,1, жалоб они не предъявляют, - сказала она. – Из тех, кто прививался вчера, температура незначительно повышена у одной женщины".

На вопрос корреспондента "Кавказского узла", сколько всего людей привито от коронавируса на сегодняшний день, ответа не поступило.

За последнюю неделю резко возросло количество вызовов скорой помощи, сообщил в ходе брифинга главврач клинической станции скорой медицинской помощи Олег Ярыгин. По его словам, количество суточных вызовов достигло трех тысяч. "Это серьезная цифра, - сказал Олег Ярыгин. – Если по прошлому году мы говорили о суточном вызове скорой медицинской помощи - порядка 900 – 1100, то на сегодня только Волгоград-Волжский нам дал почти 3200 вызовов. Очень серьезная нагрузка на станцию скорой медицинской помощи. В том числе возросли вызовы в других районах Волгоградской области. Кроме увеличившегося количества случаев вероятного и подтвержденного ковида увеличивается количество других респираторных инфекций. Увеличилось и количество непрофильных вызовов, связанных с мнением пациентов, что, если температура и запершило в горле – это коронавирус и необходима госпитализация".

Ярыгин подчеркнул, что для госпитализации коронавирусного больного есть показания, которые прописаны в приказе Минздрава №198-н. "Это три основных критерия – сатурация кислорода, температура тела, частота дыхания, - пояснил он. – Мы сейчас стали больше передавать вызовов неотложной помощи в территориальные поликлиники, где доктора выходят и назначают пациентам лечение. Здесь поликлиники не подменяют действие скорой медицинской помощи".

По словам главврача станции медпомощи, экстренных случаев для вызова девять, они прописаны в приказе Минздрава №388-н. "Это поводы, где неприезд скорой медпомощи грозит гибелью пациента, - сказал он. – Все остальное - это неотложная помощь. Это надо четко понимать. Многие жители думают, что, если голова заболела, давление несколько повысилось, то надо вызвать "скорую", и она приедет через 20 минут. Такого нет. Поводы прописаны в приказе – это кровотечение, травмы, ДТП с серьезно пострадавшими, роды, преждевременные роды, психические заболевания, требующие немедленного вмешательства врача, когда есть угроза жизни пациенту либо окружающим, нарушение дыхания, но не затрудненное дыхание, а также нарушение сознания либо потеря сознания, все остальное – неотложные вызовы, которые обслуживаются по мере возможности, когда отсутствуют поводы в экстренной форме. Реалии сегодняшнего дня – "скорую" приходится ждать".

Ярыгин пояснил, что изменилась и методика подготовки к выезду "скорой" в связи с необходимости надевать средства индивидуальной защиты. "Это одевание занимает серьезное количество времени, - объяснил он. - По экстренным случаям мы норматив выдерживаем". По словам главврача, время доезда "скорой" на экстренный вызов – 20 минут, на оказание неотложной помощи скорой медицинской помощи норматива нет.

Врач линейной бригады скорой помощи Анна Морозова рассказала на брифинге о возросшей нагрузке на бригады. По ее словам, часто поступают непрофильные вызовы, которые должны обслуживаться поликлиниками. "Чтобы приехала скорая помощь, должны быть экстренные показания – если не помогает лечение и в течение двух-трех дней начинает возрастать одышка, появилась боль в грудной клетке, связанная с дыханием, потеря сознания, удушье, а не просто тяжело стало дышать - вот тогда надо делать вызов", - сказала она.

В поликлиниках Волгограда остановлено тестирование на коронавирус

Сегодня, 14 октября, поликлиники Волгограда остановили тестирование на COVID-19. Горожане начали массово жаловаться на невозможность сдать бесплатные ПЦР-тесты. А в поликлиниках ссылаются на перегрузку лабораторий, пишет v1.ru, приводя слова волгоградцев.

"Утром я пришла во вторую поликлинику в Краснооктябрьском районе, чтобы сдать тест на коронавирус, - рассказала Елена. - Меня направили, потому что уже подошёл срок для родов. Но я не могу пройти даже осмотр без результата теста. А тут мне заявляют, что сегодня тестирование остановили на неопределённый срок. Это какое-то безумие. Ребёнок же ждать не будет, пока возобновят тестирование".

В одних поликлиниках волгоградцев сегодня встречали письменные предупреждения на дверях, в других - о приостановке забора мазков, пытаясь хоть как-то успокоить возмущённых горожан, сообщали медработники, отмечает издание.

"В онкологическом центре без результата теста на COVID не принимают, - рассказал корреспонденту Геннадий Киселёв. - Мне срочно нужно сдать тест, чтобы меня отправили на третью химиотерапию. В начале этого, мягко говоря, неудачного года взял машину в кредит, а потом узнал, что у меня рак. Знал бы, что внутри меня такая болячка развилась, никогда бы не стал брать. На основной работе платят минимальную зарплату, которой на лечение не хватает. А ещё и кредит платить. Я поехал сделал тест в частной клинике на последние деньги за 1950 рублей, но этот результат не приняли, потому что это тест не через мазок".

До сегодняшнего дня сдать тест было можно практически в каждой волгоградской поликлинике. Но из-за приостановки бесплатного тестирования волгоградцам приходится платить за мазок. Некоторые горожане, попавшие в тяжёлое финансовое положение, как таксист Геннадий, вынуждены заниматься подработкой, отмечается в статье.

"Попросил сноху в 12-ю поликлинику сходить узнать, можно ли сдать там, - сказал Геннадий. - А там ей сказали, что тестирование приостановлено, и никто не знает, когда оно возобновится. Вот сегодня и таксую на машине за миллион двести, чтобы заработать на платный ПЦР-тест. Завтра, наверное, придётся долго в очереди стоять".

В коммерческих клиниках ситуация не лучше. Так, в клинике "Диалайн" сообщили, что сдать тест на коронавирус можно только 22 октября и не раньше. Причиной такой задержки также назвали загруженность лаборатории, пишет издание, добавляя, что в пресс-службе администрации Волгоградской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.

Жители Волгограда жалуются на очереди в поликлиниках и неопределенность

Волгоградцы находятся в растерянности после обнаружения у себя признаков заболевания, и им трудно принять решение о дальнейших действиях.

Так, жительница Дзержинского района Вера рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что получила известие о коронавирусе у своей подруги. "Мы с подругой общались две недели назад, - сказала девушка. – Но у меня тоже появились признаки болезни – болело горло и был заложен нос. Я живу в квартире не одна, и домочадцы сказали срочно принимать какие-то меры. Температуры у меня не было, я позвонила в 30-ю поликлинику, в течение трех часов дозвониться не удалось. Пришлось туда идти, ведь надо сообщить, что я контактировала с заболевшей. В итоге я просидела в битком набитой поликлинике четыре часа. Врач выписала мне лекарства, пошла лечиться домой. Никаких мазков у меня никто не брал. Лучше бы я туда не ходила, там все вперемешку, только заразу ловить".

Жительница Ворошиловского района Марина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что добилась госпитализации в больницу через знакомых. "Я заразилась от человека, у которого подтвердили коронавирус, - рассказала женщина. – Я неделю лежала дома, пила лекарства, которые прописала врач. Мне становилось хуже и хуже. Я просто умирала. Госпитализации добились моя знакомая, которая работает в больнице. Сейчас мне намного лучше".

Подобного рода сообщения публикуются в соцсетях. Так, волгоградка Юлия Дубровная на своей странице в Facebook рассказала об очереди в 24-й поликлинике. "Поликлиника 24, - написала 8 октября Юлия Дубровная. - Народу много, дистанции нет. Люди с симптомами ковида в очереди. Подслушано у врачей: в 16 поликлинике всего два врача, люди стоят в очереди с девяти, а попадают к врачу в шестом часу вечера. Врачей не отпускают в отпуск, чтоб хоть как-то отдохнуть, они идут на больничный. Просят, чтоб дали интернов, для приема с симптомами ковида, мерили температуру т. д. … Врачи работают на износ, многие просто уволились".

"Моя соседка с направлением в больницу с сердечным приступом позавчера 7(!) часов ждала ''скорую'', - написала 10 октября в группе "Волгоград" в Facebook Наталья Щукина. - Коллега за день до этого прождала 4 часа и отменила вызов, сама привела мужа в сознание. Будьте здоровы и не надейтесь на скорую помощь!"

"А я наблюдала сцену в больнице, когда женщину с сердечным приступом из поликлиники привели в больницу, ее не приняли, сказали, вызывайте на дом врача, не только вам плохо. Или вызывайте "скорую", тогда будем смотреть, самостоятельный визит в больницу - не повод для оказания помощи", - прокомментировала там же Елена Елена.

"У нас тоже задержка была более 7 часов, нам сказали, что это ещё норм)) но это все ерунда, около 12 ночи папе стало лучше, и я хотела отменить "скорую", и просто не смогла дозвониться от слова совсем. С разных номеров. Хорошо, что не инфаркт у человека", -отметила в комментарии Valeriya Poryvaeva.

"И Центральный тоже... Коллега с высокой температурой, ковид, ждал "скорую" 9 часов", - написала Марина Владимировна Шорохова.

"В центре, моя мама с давлением 180! 12 часов в ожидании! В 112 откровенное хамство, повышенный тон! "Ждите!" - прокомментировала Александра Ковнер.

"Сама лично ждала в Волжском 7 часов с температурой 39,6 и поражением легких 64 процента. Но я без претензии, очень много работы, людей нет, больницы переполнены", - высказалась Елена Глухова.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".