Волгоградцы раскритиковали работу поликлиник на фоне роста заболеваемости COVID-19

07 октября 2020, 02:03

Жители Волгограда жалуются на трудности получения медицинской помощи - дозвониться до поликлиник невозможно, к терапевтам выстраиваются огромные очереди. В городе резко возросло количество вызовов "скорых" и терапевтов, в связи с чем поликлиники переводятся на трехсменный режим работы, сообщил заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 6 октября, в Волгоградской области на карантин в связи с коронавирусом закрыто 65 школ. Кроме того, очаги коронавирусной инфекции выявлены в 17 группах 16 детских садов, на дистанционное обучение также перешли 18 учебных групп в восьми ссузах.

По данным на 6 октября, в Волгоградской области выявлен 141 новый зараженный коронавирусом. Всего в регионе за период пандемии зарегистрировано 15 876 случаев COVID-19. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители Волгограда в социальных сетях жалуются на трудности с получением медицинской помощи, в том числе в случае, если обращаются за нею, опасаясь заражения коронавирусом.

Подписчица группы "Новоаннинский сегодня" в соцсети Facebook пожаловалась, что несколько дней не могла попасть "на прием в бокс, куда отправляют абсолютно всех с хоть какими-то симптомами, похожими на ковид". "Неужели нельзя организовать работу двух боксов вместо одного, раз туда всех направляют?" – задается она вопросом.

Волгоградка Людмила Захарова сообщила в Facebook, что ее муж простоял в очереди к терапевту несколько часов.

"Ровно через 6 часов 15 минут подошла очередь. За время покорения сего Эвереста у мужа пропал голос (без воды и в маске немудрено), зато упала температура после парацетамола. Ее измерили. Лёгкие не слушали. Отправили лечиться домой. Дома от соседей выяснилось, что приходил врач (!). Наверное, после письма в поликлинику все же передали вызов, хотя не сказали ждать... Очень обидно и за врача, и за мужа, и за бардак этот печальный. Муж с температурой 38 около двух часов стоит в очереди на лестнице [...]", – написала она. При этом Захарова отметила, что коллеги супруга в других поликлиниках без проблем получили помощь и больничные листы, следовательно, проблемы в конкретном медучреждении.

Ее публикацию прокомментировала Эвелина Гаевская, которая написала, что "в других поликлиниках очередь тоже". "В детские поликлиники нельзя дозвониться тоже", – добавила она.

Виктория Сополева в комментарии отметила, что в поликлинике, куда она обращалась, аналогичная картина. "Пять дней пыталась дозвониться, ни разу не смогла. Правда, когда с температурой добралась до поликлиники, мне повезло – очереди не было", – написала она.

В группе "Волгоград онлайн" в соцсети "ВКонтакте" цитируются слова подписчика, который утверждает, что "каждый второй, подходя к регистратуре, говорит о пропавшем обонянии, температуре и так далее". "Находимся на 10 квадратных метрах, о какой социальной дистанции или соблюдении правил антиковида может идти речь?" – задается вопросом при этом подписчик.

Жители Волгограда посетовали на трудности с получением медпомощи

Жительница Волгограда Анастасия Юдина рассказала 6 октября корреспонденту "Кавказского узла", что заподозрила у себя и у дочери коронавирус после того, как на работе заболела сотрудница.

"На работе у нескольких людей подтвержденная "корона". У моей соседки по столу поражены лёгкие на восемь процентов, ждёт результатов теста. После того как приподнялась температура и у меня до 37,4, а желание прокашляться не унималось – забила тревогу. После работы попыталась дозвониться на горячую линию по вопросам коронавируса – не дозвонилась. Позвонила в одну экстренную службу, посоветовали обратиться в другую. Во второй сказали, что вызывать "скорую" нет смысла: тест не проведут, больничный не выпишут. Нужно идти в поликлинику. Порог тревоги достиг предела, когда у [дочери] пропало обоняние. Ещё один звонок на горячую линию, на сей раз круглосуточную общероссийскую. Сказали, что никуда ходить не надо – нужно вызвать врача на дом", – рассказала она.

По словам Юдиной, им удалось дождаться врача из детской поликлиники, которая взяла анализы дочери для тестирования.

"Я получила отрицательный результат, результат дочери еще ждем. Но сейчас всплеск ОРВИ, и у всех паника", – добавила она.

По словам жительницы Волгограда Оксаны Ильичевой, поликлиники переполнены, попасть к врачам трудно.

"Дочери надо было сделать справку в институт. Не могли сделать это за все лето – то одного врача нет, то другого. Ломали голову, как попасть к терапевту, чтобы взять талон к хирургу. В регистратуре сказали, что записи к терапевтам нет, и надо идти в живую очередь. Но потом все же как-то нас записали. Пришли к хирургу – там яблоку негде упасть. И больные, и здоровые вперемешку, никакой социальной дистанции не соблюдается", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В облздраве сообщили о переводе поликлиник на трехсменный режим работы

Замглавы облздрава Николай Алимов 6 октября на брифинге в региональном информационно-аналитическом центре сообщил, что в стационарах свободно более 900 коек, что составляет 19 процентов от развернутого коечного фонда. По его словам, в ближайшее время будет дополнительно развернуто две тысячи коек.

"Нагрузка в стационарах очень напряженная. Это пиковое значение с начала пандемии. Параллельно увеличилось и количество вызовов по скорой помощи, неотложной помощи в поликлиниках, вызовов врачей-терапевтов на дом. Мы для этого принимаем все меры. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках на постоянной основе мы планируем переводить в трехсменный режим работы. Медорганизации подали заявки более чем на 200 ординаторов медуниверситета и студентов медицинского колледжа. Первые добровольцы сейчас трудоустраиваются в инфекционные госпитали, поликлиники, на станции скорой медицинской помощи", – сообщил сотрудник ведомства.

Он также добавил, что при поликлиниках будут дежурить круглосуточно бригады неотложной помощи.

По его словам, завершился первый этап вакцинации от гриппа. "Спрос на вакцину как никогда", – отметил он.

Главный внештатный специалист-инфекционист Комитета здравоохранения региона Елена Хлопотова заявила в ходе брифинга, что "легкие формы заболевания нужно лечить дома". "Пациенты со средне-тяжелым и тяжелым течением заболевания будут госпитализированы. Если вы случайно почувствуете, что пропало обоняние, не нужно поддаваться панике и вызывать скорую помощь ночью, нужно просто обратиться в поликлинику. Если есть температура больше пяти дней, нужно проводить углубленное обследование больного и смотреть, есть ли показания для госпитализации или нет", – рассказала она.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".