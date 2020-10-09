09 октября 2020, 19:40

Утвержден приговор по делу об обмане 57 ростовских дольщиков

Ростовский областной суд оставил в силе приговор застройщикам, осужденным за хищение 85 миллионов рублей у дольщиков.

Как сообщал "Кавказский узел", Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону назначил четыре и пять лет колонии соответственно застройщикам Ирине Кадушкиной и Араму Блурцяну, обвиненным в причастности к хищению 85 миллионов рублей у участников долевого строительства.

Защита  обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Кадушкину и Блурцяна виновными и оставила приговор районного суда без изменений,  сообщили  сегодня корреспонденту "Кавказского узлав пресс-службе суда.

Комментариями Ирины Кадушкиной и Арама Блурцяна, их представителей, а также дольщиков относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

По версии следствия, с 2005 года по 2016 год обвиняемые похитили средства 57 дольщиков на сумму более  5 миллионов рублей. Кадушкина и Блурцян совместно с еще двумя застройщикамиодин из которых скрылся от следствия, а второй скончался, информировали потенциальных покупателей квартир в новостройках о наличии у них разрешений на строительство многоквартирных жилых домов на пяти земельных участках в Ростове-на-Донууточнила 27 июня 2019 года версию обвинения на своем сайте прокуратура Ростовской области.

Апелляция защиты поступила на рассмотрение в Ростовский областной суд 26 августа, слушания состоялись 24 сентября, 8 октября было вынесено решение, следует из карточки дела на сайте суда. 

"Кавказский узел" писал, что обманутые дольщики неоднократно проводили акции протеста в Ростове-на-Дону. Так, 10 сентября дольщики провели акцию-перфоманс, расставив фигуры "Ждунов" перед зданием правительства Ростовской области, символизирующих отношение властей к пострадавшим от самовольного строительства.

На "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Кубанский застройщик обвинен в обмане более 100 дольщиков", "Суд подтвердил приговор застройщику вопреки заступничеству азовских дольщиков", "Суд подтвердил приговор за халатность ростовскому чиновнику".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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