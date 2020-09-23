Суд подтвердил приговор за халатность ростовскому чиновнику

23 сентября 2020, 21:05

Ростовский областной суд оставил в силе приговор сотруднику региональной службы Госстройнадзора Александру Тенякову, осужденному за халатность, которая привела к обману дольщиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил к 200 часам обязательных работ сотрудника региональной службы государственного строительного надзора Александра Тенякова, признав его виновным в халатности, которая привела к обману дольщиков двух домов. Однако его освободили от наказания по сроку давности.

Защита Тенякова обжаловала приговор суда, но коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала его виновным. Приговор Железнодорожного райсуда оставлен без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Жалоба на приговор Тенякову поступила 31 августа, следует из карточки дела на сайте Ростовского облсуда.

По версии следствия, Теняков, "не инициировал проведение внеплановой проверки, в ходе которой мог быть выявлен факт нецелевого использования денежных средств дольщиков". В результате за два года его контроля за работой фирмы застройщиком были заключены договоры долевого участия с 27 гражданами на общую сумму более 20 миллионов рублей. Строительство домов так и не было завершено, дома не ввели в эксплуатацию, и участники долевого строительства не получили оплаченные ими квартиры, "вследствие чего последним причинен особо крупный ущерб".

Комментариями Тенякова или его защиты относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также сообщал, что суд в Ростовской области приговорил к 240 часам обязательных работ сотрудника региональной службы Госстройнадзора Леонида Шинкевича. Он был признан виновным в халатности, из-за которой дольщики остались без жилья, сообщила 18 сентября пресс-служба Азовского городского суда Ростовской области.