Судебный молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

08 мая 2020, 15:43

Два ростовчанина осуждены по делу об обмане 57 дольщиков

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к реальным срокам двух застройщиков, признав их виновными в хищении 85 миллионов рублей у участников долевого строительства, сообщила сегодня Генпрокуратура.

Согласно приговору Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону, Ирина Кадушкина и Арам Блурцян занимались строительством пяти многоквартирных домов,. Они заключили 57 договоров долевого строительства. "Однако взятые на себя обязательства не выполнили и похитили денежные средства потерпевших на общую сумму 85 млн рублей", - сообщила Генпрокуратура.

Застройщики признаны виновными в мошенничестве. Ирина Кадушкина приговорена к четырем годам исправительной колонии общего режима, а Блурцян - к пяти. Суд удовлетворил гражданские иски, поданные потерпевшими, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура России.

Дело рассматривалось в суде с ноября 2019 года. Приговор не вступил в законную силу и обжалован защитой. Апелляция подана и одним из потерпевших, следует из картотеки дел на сайте Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону.

"Кавказский узел" писал, что обманутые дольщики неоднократно проводили акции протеста в Ростове-на-Дону. Так, 15 марта участники массового пикета потребовали от властей легализовать самострои. Протестующие заявили, что ситуация с самостроями в городе грозит социальным взрывом.

На "Кавказском узле" опубликован материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Решение о вырубке ростовской рощи оставлено в силе", "Главный архитектор Ростова-на-Дону отпущен из-под ареста", "Ростовские застройщики получили условное наказание за обман дольщиков".

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