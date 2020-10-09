09 октября 2020, 16:15

Озвучена причина массового отравления детей в Дагестане

Причиной отравления детей в Махачкале, по мнению родителей, стали молочные продукты, сообщила сегодня пресс-служба правительства Дагестана. Управление Следкома РФ по Дагестану начало расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как писал "Кавказский узел", 42 ребенка госпитализированы в Махачкале с признаками кишечной инфекции, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Большинство родителей отмечают связь отравления с приемом молочных продуктов. Республиканское управление Роспотребнадзора отметило, что путь передачи инфекции пищевой, сообщила сегодня пресс-служба правительства Дагестана.

Начато расследование уголовного дела  об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей в связи с массовым пищевым отправлением детей, сообщило сегодня управление Следкома РФ по Дагестану. Следователи проводят допрос должностных лиц, которые отвечают за техническое и санитарно-гигиеническое состояние в столовых детских садов города, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Санкции статьи 238 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.

Проверку в связи с отравлением детей начала и прокуратура по Дагестану. В ее ходе будет соблюдения дана оценка соблюдению требований  законодательства при организации питания и пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканской прокуратуры.  

Примечание:

"Источники сообщили о массовом отравлении детей в Махачкале", "Водитель грузовика задержан по делу о ДТП в Дагестане", "17 человек стали жертвами ДТП в Кизлярском районе".

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