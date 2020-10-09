Более 500 граждан Азербайджана ожидают выезда из лагеря близ Куллара

09 октября 2020, 09:56

В лагере близ дагестанского села Куллар остаются более 500 человек после того, как отправка в Азербайджан была приостановлена из-за обострения карабахского конфликта. Меценаты решили доставить часть этих людей самолетом через Турцию, рассказал представитель национально-культурной автономии азербайджанцев.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, рядом с дагестанским селом Куллар открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам. 22 сентября на родину выехали 460 человек, еще около 700 ожидали отправки. В связи с военными действиями в зоне карабахского конфликта 29 сентября был отменен очередной трансграничный рейс. Власти Азербайджана заявили, что очередная отправка граждан на родину ожидается в ближайшие дни, однако 2 октября сроки так и не были определены.

27 сентября в зоне конфликта в Нагорном Карабахе начались военные действия. С 28 сентября в Азербайджане введено военное положение. Важное отличие нового витка карабахского конфликта в том, что боевые действия идут по всей линии фронта. Стороны конфликта объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" О том, что происходит в зоне конфликта, "Кавказский узел" сообщает на странице "Карабах: худой мир или война?"

Очередная отправка граждан Азербайджана из Куллара во вторник, 6 октября, также не состоялась после обострения карабахского конфликта. Вопрос о ликвидации приграничного лагеря больше не поднимается. Профильные ведомства планируют решить проблему проживания в лагере в условиях холодной погоды за счет установки обогревательных приборов, рассказал представитель администрации Дербентского района корреспонденту "Кавказского узла" 8 октября.

"Насколько я знаю, задача поставлена. Скорее всего, они будут устанавливать печки",- сказал он, отметив, что установкой дополнительных отопительных приборов в палатках будет заниматься МЧС по Дагестану. Большого потока людей на приграничную территорию не наблюдается, сказал представитель администрации района.

При этом людей, находящихся в лагере, становится все меньше. В официальном лагере МЧС и стихийном вокруг него остаются от 500 до 600 людей, сообщил представитель Национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

Он считает, что люди уезжают из лагеря, поскольку они "разуверились", у них "нет надежды, что границы откроют в ближайшее время".

Инициативная группа меценатов продолжает оказывать посильную помощь, отвечая на просьбы обитателей лагеря. В неделю поступило от шести-восьми запросов на покупку теплой одежды. "Жалуются на погоду, что она становится прохладной по ночам",- сказал Аллахвердиев.

Меценаты решили отправить в Азербайджан через Турцию от 100 до 200 человек. Авиасообщение Азербайджана и Турции открыто, все транспортные расходы по отправке берет на себя инициативная группа меценатов.

В списках на отправку самолетом первыми будут те, кто пробыл на приграничной территории дольше остальных. Также приоритет будет отдан тем, у кого есть документально подтвержденные веские причины на то, чтобы попасть в Азербайджан, рассказал представитель национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области.

Всего с 15 мая через границу на территорию Азербайджана пропущено 6 567 граждан, а на территорию России из Азербайджана - 4 436 россиян, сообщил 8 октября ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя правительства Дагестана Анатолия Карибова.

Граждане Азербайджана надолго задержались в лагере близ Куллара из-за карантинных мер на границе. Они жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. В августе лагерь перестал справляться с потоком желающих отправиться на родину, и азербайджанцы стали размещаться в других местах на окраине села, в том числе в заброшенных зданиях, следует из видеосюжета "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе не справляется с потоком азербайджанцев". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в расположенном близ Куллара поселке Белиджи сегодня днем температура воздуха составит +19 градусов, ветер скоростью 7 метров в секунду, бех осадков. Ночью температура снизится до +12, скорость ветра - до 5 м/с, осадков также не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестане, – на странице "Куллар: в плену COVID-19".